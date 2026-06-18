Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Motivul pentru care Cristiano Ronaldo n-a fost scos de pe teren în Portugalia – RD Congo. Dezvăluirea jurnaliștilor

Motivul pentru care Cristiano Ronaldo n-a fost scos de pe teren în Portugalia – RD Congo. Dezvăluirea jurnaliștilor

Andrei Nicolae Publicat: 18 iunie 2026, 18:25

Comentarii
Motivul pentru care Cristiano Ronaldo n-a fost scos de pe teren în Portugalia – RD Congo. Dezvăluirea jurnaliștilor

Cristiano Ronaldo, în timpul unui meci / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Cristiano Ronaldo a avut o prestație “ștearsă” în duelul Portugaliei contra RD Congo în debutul de la Campionatul Mondial, în aceeași notă cu restul colegilor săi. După meci, o publicație din Franța a dezvăluit o informație extrem de interesantă care poate reprezenta un motiv pentru care “CR7” nu a fost scos de pe teren de selecționerul Roberto Martinez.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Portugalia a început cu stângul Campionatul Mondial, remizând cu Republica Democrată Congo, scor 1-1, la capătul unei partide în care Joao Neves și Yoane Wissa. Pe parcursul meciului, selecționerul lusitanilor, Roberto Martinez, a făcut patru schimbări, trei dintre ele de profil ofensiv, încă Cristiano Ronaldo a fost păstrat pe teren de fiecare dată.

Roberto Martinez poate ajunge la Al-Nassr. Devine Ronaldo un “protejat”?

Decizia antrenorului de 52 de ani a provocat intrigă în rândul suporterilor portughezi, unii dintre ei considerând că “CR7” ar fi trebuit și el scos de pe teren, pentru că nu ar fi ajutat cu nimic ofensiva. Încă de dinainte de startul Mondialului, s-a vorbit despre rolul pe care îl va avea atacantul lui Al-Nassr la națională și cât de dispus va fi superstarul să își cedeze locul de pe gazon pentru beneficiul echipei.

După partida disputată la Houston, jurnaliștii francezi de la RMC Sport au venit cu o dezvăluire extrem de interesantă. Conform presei din “hexagon”, Roberto Martinez este în discuții să vină antrenor la Al-Nassr, echipa din Arabia Saudită unde evoluează Ronaldo. Jorge Jesus nu va continua la campioana din Saudi Pro League, motiv pentru care oficialii clubului sunt nevoiți să caute înlocuitor.

Reclamă
Reclamă

Ținând cont că Martinez ar putea veni pe banca lui Al-Nassr, automat a apărut și speculația potrivit căreia Ronaldo a devenit un “protejat” al său și de aceea ar urma să fie integralist și la următoarele partide.

Lusitanii mai au două meciuri de disputat la World Cup 2026, cel cu Uzbekistan de pe 23 iunie (ora 20:00) și cel contra Columbiei de pe 28 iunie, de la ora 02:30.

Vine cel mai intens val de caniculă din ultimii ani. Zonele afectateVine cel mai intens val de caniculă din ultimii ani. Zonele afectate
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va avea mai multe goluri marcate la Mondiale la finalul World Cup 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Un oraş cu doar doi locuitori se vinde la preţ de casă. Noul proprietar devine primar, poştaş şi recepţioner
Observator
Un oraş cu doar doi locuitori se vinde la preţ de casă. Noul proprietar devine primar, poştaş şi recepţioner
Thomas Neubert a identificat marea problemă a FCSB-ului din sezonul trecut: „Pentru mine este foarte clar!”. Propunere revoluţionară
Fanatik.ro
Thomas Neubert a identificat marea problemă a FCSB-ului din sezonul trecut: „Pentru mine este foarte clar!”. Propunere revoluţionară
17:56

Cehia – Africa de Sud LIVE VIDEO (19:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Cele două echipe caută primul succes. Echipele de start
17:45

Decizia radicală pregătită de staff-ul de la FCSB pentru noul sezon. Roș-albaștrii, pe urmele lui Gică Hagi
17:41

VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 18 iunie
17:37

Gigi Becali se bate cu un club din Serie A pentru un transfer de viitor: “E foarte bun”
17:17

Anunțul momentului în fotbalul românesc! Când revine Dan Petrescu: „Nu poate să stea”
17:00

A jucat 34 de minute în primul meci din grupe, dar este lider într-un top select la Cupa Mondială
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSB 2 FCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitar 3 Nuno Campos a decis: 2 jucători de la Dinamo, liberi să se transfere 4 Rapid l-a transferat pe Tobias Christensen. Unde a plecat şi câţi bani încasează Şucu 5 Imaginea care spune totul! Reacţia genială a lui Erling Haaland după hattrick-ul lui Lionel Messi la Cupa Mondială 2026 6 Tragerea la sorți pentru turul 2 preliminar din Conference League. Cu cine joacă CFR Cluj și FCSB
Citește și
Cele mai citite
Jovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea CraiovaJovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea Craiova
Porecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflatPorecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflat
O recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi BecaliO recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi Becali
Gigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSBGigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSB