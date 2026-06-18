Motivul pentru care Cristiano Ronaldo n-a fost scos de pe teren în Portugalia – RD Congo. Dezvăluirea jurnaliștilor

Cristiano Ronaldo a avut o prestație “ștearsă” în duelul Portugaliei contra RD Congo în debutul de la Campionatul Mondial, în aceeași notă cu restul colegilor săi. După meci, o publicație din Franța a dezvăluit o informație extrem de interesantă care poate reprezenta un motiv pentru care “CR7” nu a fost scos de pe teren de selecționerul Roberto Martinez.

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Portugalia a început cu stângul Campionatul Mondial, remizând cu Republica Democrată Congo, scor 1-1, la capătul unei partide în care Joao Neves și Yoane Wissa. Pe parcursul meciului, selecționerul lusitanilor, Roberto Martinez, a făcut patru schimbări, trei dintre ele de profil ofensiv, încă Cristiano Ronaldo a fost păstrat pe teren de fiecare dată.

Roberto Martinez poate ajunge la Al-Nassr. Devine Ronaldo un “protejat”?

Decizia antrenorului de 52 de ani a provocat intrigă în rândul suporterilor portughezi, unii dintre ei considerând că “CR7” ar fi trebuit și el scos de pe teren, pentru că nu ar fi ajutat cu nimic ofensiva. Încă de dinainte de startul Mondialului, s-a vorbit despre rolul pe care îl va avea atacantul lui Al-Nassr la națională și cât de dispus va fi superstarul să își cedeze locul de pe gazon pentru beneficiul echipei.

După partida disputată la Houston, jurnaliștii francezi de la RMC Sport au venit cu o dezvăluire extrem de interesantă. Conform presei din “hexagon”, Roberto Martinez este în discuții să vină antrenor la Al-Nassr, echipa din Arabia Saudită unde evoluează Ronaldo. Jorge Jesus nu va continua la campioana din Saudi Pro League, motiv pentru care oficialii clubului sunt nevoiți să caute înlocuitor.

🚨 Roberto Martínez opened talks with Al Nassr over becoming their next manager before the World Cup even kicked off. 👀

The reports have sparked anger among some Portugal supporters, who believe his potential move to Saudi Arabia is one reason Cristiano Ronaldo could remain a… pic.twitter.com/xg2TmBv7j2

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 18, 2026