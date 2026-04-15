Neymar “i-a dat replica” lui Carlo Ancelotti! Brazilianul a marcat în Copa Sudamericana şi aşteaptă convocarea la naţională

Alex Masgras Publicat: 15 aprilie 2026, 12:15

Neymar, după ce a marcat / Profimedia

Neymar, fostul atacant al echipelor Barcelona şi Paris Saint-Germain, a marcat la revenirea sa, după 14 ani, în competiţiile intercluburi din America de Sud, informează EFE.

Neymar a fost integralist în meciul pe care actuala sa formaţie, Santos FC, l-a încheiat la egalitate pe teren propriu, scor 1-1, în compania formaţiei paraguayene Deportivo Recoleta, în cadrul Grupei D din Copa Sudamericana, echivalentul Europa League.

  • World Cup 2026 se vede exclusiv în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie

Echipa din Paraguay, care s-a calificat în această competiţie pentru prima dată în istoria sa de 95 de ani, a reuşit să reziste numeroaselor atacuri ale uneia dintre echipele tradiţionale din fotbalul sud-american şi a duo-ului ofensiv compus din Gabriel Barbosa “‘Gabigol” şi Neymar Junior.

Cei doi au fost, de altfel, protagoniştii fazei din care Santos a marcat singurul său gol în partida de marţi, la patru minute de la fluierul de start. După o cursă în flancul stâng în urma unui contraatac, Gabigol i-a centrat lui Neymar în marginea careului mic, iar decarul brazilian a trimis mingea în poartă, marcând cel de-al 154-lea său gol pentru Santos FC.

Oaspeţii au reuşit să egaleze însă în timpul adiţional al primei reprize, dintr-un penalty transformat de Richard Ortiz (45+1).

Neymar, care nu şi-a însoţit echipa la meciul de debut în actuala ediţie a Cupei Sudamericana, evoluase ultima oară în competiţiile intercontinentale din America de Sud în 2012, în Copa Libertadores, în care atacantul în vârstă de 34 de ani a fost unul dintre golgheterii turneului în sezonul respectiv, cu 8 goluri.

Clasamentul Grupei D din Copa Sudamericana este dominat de ecuadorienii de la Deportivo Cuenca, cu 3 puncte, urmaţi de Deportivo Recoleta, cu 2 puncte, San Lorenzo şi Santos FC, cu câte un punct. Joi urmează să se dispute partida dintre San Lorenzo şi Deportivo Cuenca, din etapa a doua a competiţiei.

În runda a treia, Santos FC se va deplasa în Argentina pentru a o înfrunta pe San Lorenzo, pe 28 aprilie, în timp ce Recoleta va primi vizita formaţiei Deportivo Cuenca.

Neymar speră să fie convocat de Carlo Ancelotti la World Cup 2026

Carlo Ancelotti va anunţa lotul Braziliei pentru World Cup 2026 pe 18 mai. Până atunci, fostul star de la Barcelona şi PSG trebuie să demonstreze că merită să fie convocat pentru turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic:

“Este un mare talent şi este normal ca oamenii să creadă că ne poate ajuta să câştigăm următoarea Cupă Mondială. În prezent, este evaluat de CBF (Federaţia Braziliană), de mine, şi mai are două luni la dispoziţie pentru a demonstra că are calităţile necesare pentru a participa la următorul Campionat Mondial.

Voi convoca jucătorii care vor fi pregătiţi fizic. După accidentarea la genunchi (din decembrie), Neymar şi-a revenit bine, marchează goluri. Trebuie să continue pe această cale şi să-şi îmbunătăţească condiţia fizică. Este pe drumul cel bun”, a declarat Carlo Ancelotti.

