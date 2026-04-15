Neymar “i-a dat replica” lui Carlo Ancelotti! Brazilianul a marcat în Copa Sudamericana şi aşteaptă convocarea la naţională

Neymar, fostul atacant al echipelor Barcelona şi Paris Saint-Germain, a marcat la revenirea sa, după 14 ani, în competiţiile intercluburi din America de Sud, informează EFE.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Neymar a fost integralist în meciul pe care actuala sa formaţie, Santos FC, l-a încheiat la egalitate pe teren propriu, scor 1-1, în compania formaţiei paraguayene Deportivo Recoleta, în cadrul Grupei D din Copa Sudamericana, echivalentul Europa League.

World Cup 2026 se vede exclusiv în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie

Echipa din Paraguay, care s-a calificat în această competiţie pentru prima dată în istoria sa de 95 de ani, a reuşit să reziste numeroaselor atacuri ale uneia dintre echipele tradiţionale din fotbalul sud-american şi a duo-ului ofensiv compus din Gabriel Barbosa “‘Gabigol” şi Neymar Junior.

Cei doi au fost, de altfel, protagoniştii fazei din care Santos a marcat singurul său gol în partida de marţi, la patru minute de la fluierul de start. După o cursă în flancul stâng în urma unui contraatac, Gabigol i-a centrat lui Neymar în marginea careului mic, iar decarul brazilian a trimis mingea în poartă, marcând cel de-al 154-lea său gol pentru Santos FC.

Oaspeţii au reuşit să egaleze însă în timpul adiţional al primei reprize, dintr-un penalty transformat de Richard Ortiz (45+1).