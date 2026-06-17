Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Neymar s-a antrenat înainte de Brazilia – Haiti! Când ar putea debuta la World Cup 2026?

Neymar s-a antrenat înainte de Brazilia – Haiti! Când ar putea debuta la World Cup 2026?

Alex Ioniță Publicat: 17 iunie 2026, 0:58

Comentarii
Neymar s-a antrenat înainte de Brazilia – Haiti! Când ar putea debuta la World Cup 2026?

Neymar nu a jucat în 1-1 cu Maroc / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Neymar s-a întors la antrenamente! Vestea vine înaintea partidei cu Haiti, de la World Cup 2026.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Brazilia a debutat cu stângul la turneul final din Statele Unite, Canada și Mexic. Selecționata lui Carlo Ancelotti a remizat, scor 1-1, cu Maroc.

Neymar s-a antrenat în afara grupului, înaintea meciului Brazilia – Haiti

Potrivit informațiilor oferite de publicația Globo, Neymar s-a antrenat în afara grupului, în decursul zilei de marți. Decizia a fost luată de către oamenii din staff, care nu au dorit să îl forțeze pe superstar.

Neymar s-a accidentat în finalul sezonului, la Santos, iar convocarea sa la World Cup a fost o adevărată surpriză. Acesta nu a jucat în remiza cu Maroc, iar apariția sa în partida cu Haiti, din a 2-a etapă a grupelor, este puțin probabilă.

Chiar și așa, sursa citată anunță faptul că Neymar ar fi apt de joc în partida cu Scoția, ultima din faza grupelor.

Reclamă
Reclamă

După prima etapă, Scoția este lider în Grupa C de la World Cup, cu 3 puncte. Locurile 2 și 3 sunt ocupate de Maroc și Brazilia, cu câte un punct, iar pe ultima poziție se află selecționata din Haiti, cu 0 puncte.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă titlul de golgheter la Cupa Mondială?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
EXCLUSIV. Clădirea în care se fabrică banii din România. Locul i-a impresionat şi pe străini
Observator
EXCLUSIV. Clădirea în care se fabrică banii din România. Locul i-a impresionat şi pe străini
Vezi live tragerea la sorți pentru turul 2 preliminarii Conference League și află cu cine joacă FCSB și CFR Cluj. Program complet, live blog de la tragere
Fanatik.ro
Vezi live tragerea la sorți pentru turul 2 preliminarii Conference League și află cu cine joacă FCSB și CFR Cluj. Program complet, live blog de la tragere
0:57 17 iun.

Reacția lui Kylian Mbappe, după ce a devenit numărul 1 în istoria Franței: „Ca să-i reduc la tăcere pe cei care mă critică…”
0:46 17 iun.

Cinci lucruri după Franța – Senegal 3-1, meciul în care Mbappé a devenit golgheterul all-time al „cocoșilor”
0:14 17 iun.

Irak – Norvegia LIVE VIDEO (1:00), pe Antena 1 și AntenaPLAY. Echipele de start
23:59

VIDEOFranța – Senegal 3-1. “Dublă” a lui Mbappe la debutul la Mondial! Start perfect pentru Les Bleus
23:47

Anunț despre transferul lui Răzvan Sava la Universitatea Craiova
23:33

VideoFază controversată în Franța – Senegal! Kylian Mbappe a căzut în careu, însă nu a primit penalty!
Vezi toate știrile
1 O nouă plecare de la FCSB! A decis să rezilieze. Cum l-a deranjat Gigi Becali! 2 FRF, înfrângere la TAS! E obligată să renunţe la o regulă importantă din Liga 1! Reacţia forului condus de Burleanu 3 “Mulțumim, Dennis Politic!” I-a fost anunţată plecarea. Ce se întâmplă cu atacantul FCSB-ului 4 Gigi Becali îl transferă pe Joao Paulo pe o sumă uriaşă: “Imediat îl dau” 5 Iranianul Mohebi, gesturi şocante la gol. Suporterii au reacţionat: “Nemernic terorist” 6 FCSB, gata să-l transfere pe Octavian Popescu. Ce echipă a făcut ofertă pentru el
Citește și
Cele mai citite
Jovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea CraiovaJovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea Craiova
Porecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflatPorecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflat
O recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi BecaliO recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi Becali
Universitatea Craiova, lovitură de proporții! Vine din Serie A și va semna cu campioana RomânieiUniversitatea Craiova, lovitură de proporții! Vine din Serie A și va semna cu campioana României