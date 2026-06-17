Neymar s-a antrenat înainte de Brazilia – Haiti! Când ar putea debuta la World Cup 2026?

Neymar s-a întors la antrenamente! Vestea vine înaintea partidei cu Haiti, de la World Cup 2026.
Brazilia a debutat cu stângul la turneul final din Statele Unite, Canada și Mexic. Selecționata lui Carlo Ancelotti a remizat, scor 1-1, cu Maroc.
Neymar s-a antrenat în afara grupului, înaintea meciului Brazilia – Haiti
Potrivit informațiilor oferite de publicația Globo, Neymar s-a antrenat în afara grupului, în decursul zilei de marți. Decizia a fost luată de către oamenii din staff, care nu au dorit să îl forțeze pe superstar.
Neymar s-a accidentat în finalul sezonului, la Santos, iar convocarea sa la World Cup a fost o adevărată surpriză. Acesta nu a jucat în remiza cu Maroc, iar apariția sa în partida cu Haiti, din a 2-a etapă a grupelor, este puțin probabilă.
Chiar și așa, sursa citată anunță faptul că Neymar ar fi apt de joc în partida cu Scoția, ultima din faza grupelor.
După prima etapă, Scoția este lider în Grupa C de la World Cup, cu 3 puncte. Locurile 2 și 3 sunt ocupate de Maroc și Brazilia, cu câte un punct, iar pe ultima poziție se află selecționata din Haiti, cu 0 puncte.
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