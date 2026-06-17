Neymar s-a antrenat înainte de Brazilia – Haiti! Când ar putea debuta la World Cup 2026?

Neymar s-a întors la antrenamente! Vestea vine înaintea partidei cu Haiti, de la World Cup 2026.

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Brazilia a debutat cu stângul la turneul final din Statele Unite, Canada și Mexic. Selecționata lui Carlo Ancelotti a remizat, scor 1-1, cu Maroc.

Neymar s-a antrenat în afara grupului, înaintea meciului Brazilia – Haiti

Potrivit informațiilor oferite de publicația Globo, Neymar s-a antrenat în afara grupului, în decursul zilei de marți. Decizia a fost luată de către oamenii din staff, care nu au dorit să îl forțeze pe superstar.

Neymar s-a accidentat în finalul sezonului, la Santos, iar convocarea sa la World Cup a fost o adevărată surpriză. Acesta nu a jucat în remiza cu Maroc, iar apariția sa în partida cu Haiti, din a 2-a etapă a grupelor, este puțin probabilă.

Chiar și așa, sursa citată anunță faptul că Neymar ar fi apt de joc în partida cu Scoția, ultima din faza grupelor.