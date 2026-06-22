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“Nu e de pe pământ”. Gigi Becali, impresionat de Lionel Messi. Ce favorită are la Mondial: “Am făcut pariu cu Şumudică”

Viviana Moraru Publicat: 22 iunie 2026, 21:32

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Nu e de pe pământ. Gigi Becali, impresionat de Lionel Messi. Ce favorită are la Mondial: Am făcut pariu cu Şumudică

Gigi Becali, într-o conferinţă de presă / Sport Pictures

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Gigi Becali s-a declarat impresionat de Lionel Messi. Starul Argentinei a scris istorie şi a devenit golgheterul all-time al Campionatului Mondial, după reuşita din meciul cu Austria.

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Gigi Becali a fost întrebat pe cine preferă dintre Lionel Messi şi Cristiano Ronaldo. Patronul de la FCSB a răspuns fără să stea pe gânduri, lăudându-l pe starul argentinian.

Gigi Becali, impresionat de Lionel Messi

“(n.r. Messi și Ronaldo) De 7.000 de ori Messi. Ca el nu va mai fi niciodată cât voi trăi, poate după. Este Messi și după ceilalți, Maradona, Ronaldo și toți ceilalți care au fost mari. Messi este jucător îngeresc, nu este de pe pământ”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.

Deşi l-a lăudat pe Lionel Messi, Gigi Becali nu mizează pe Argentina, la câştigarea celui de-al doilea trofeu la Campionatul Mondial. Patronul de la FCSB crede că Franţa va reuşi să se impună la turneul final, care e live exclusiv în Universul Antena.

Becali a dezvăluit că a făcut pariu cu Marius Şumudică, în privinţa câştigătoarei Mondialului. “Şumi” crede că tot argentinienii se vor impune.

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“Nu m-am uitat la niciun meci, nu mă interesează mormânt străin, nu mă duc să plâng la mormânt străin. Dacă se schimba ceva, dar nu schimbă cu nimic. Că joacă, că nu joacă, Joao Paulo e un jucător pe care ne bazăm, dar că joacă el titular tot aia este pentru noi. Eu tot vând, tot cumpăr. Am făcut un pariu cu Șumudică. Bine, pariu, n-am mizat nimic, am zis doar așa, pe cine e mai șmecher, cunoscător de fotbal.

Eu am zis că Franța, el a zis Argentina. Eu am zis Franța, dar nu m-am uitat la ei. Nu i-am văzut deloc, eu știu că o echipă puternică și mizez pe doi jucători: Olise și Mbappe. Dacă e o echipă puternică cum e Franța și mai are și doi jucători puternici, e greu să o învingi”, a mai spus Gigi Becali.

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