“Nu e de pe pământ”. Gigi Becali, impresionat de Lionel Messi. Ce favorită are la Mondial: “Am făcut pariu cu Şumudică”

Gigi Becali s-a declarat impresionat de Lionel Messi. Starul Argentinei a scris istorie şi a devenit golgheterul all-time al Campionatului Mondial, după reuşita din meciul cu Austria.

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Gigi Becali a fost întrebat pe cine preferă dintre Lionel Messi şi Cristiano Ronaldo. Patronul de la FCSB a răspuns fără să stea pe gânduri, lăudându-l pe starul argentinian.

Gigi Becali, impresionat de Lionel Messi

“(n.r. Messi și Ronaldo) De 7.000 de ori Messi. Ca el nu va mai fi niciodată cât voi trăi, poate după. Este Messi și după ceilalți, Maradona, Ronaldo și toți ceilalți care au fost mari. Messi este jucător îngeresc, nu este de pe pământ”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.

Deşi l-a lăudat pe Lionel Messi, Gigi Becali nu mizează pe Argentina, la câştigarea celui de-al doilea trofeu la Campionatul Mondial. Patronul de la FCSB crede că Franţa va reuşi să se impună la turneul final, care e live exclusiv în Universul Antena.

Becali a dezvăluit că a făcut pariu cu Marius Şumudică, în privinţa câştigătoarei Mondialului. “Şumi” crede că tot argentinienii se vor impune.