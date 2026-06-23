„Nu mă uit la ce face el”. Kylian Mbappe, reacție fermă despre lupta cu Lionel Messi de la Mondial

Kylian Mbappe a reacționat, după ce Franța a învins Irak cu 3-0, în a doua etapă a Grupei I de la Campionatul Mondial, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY. Partida de la Philadelphia a fost întreruptă după prima repriză, din cauza unei furtuni puternice cu fulgere.
Jocul nu s-a reluat după pauza obişnuită, întreruperea fiind de aproape două ore, din cauza ploii torenţiale şi a alertei de furtună. Meciul a fost suspendat în conformitate cu legislaţia americană, care prevede ca toate evenimentele în aer liber port fi întrerupte sau amânate dacă pe rază de 13 km sunt detectate fulgere.
Kylian Mbappe, nemulțumit după întreruperea din Franța – Irak 3-0
Kylian Mbappe, aflat la meciul 100 pentru Franța, a reuşit o dublă (14, 54) şi a ajuns la 16 goluri marcate la Cupa Mondială, la egalitate cu germanul Miroslav Klose şi la două lungimi de noul lider, argentinianul Lionel Messi. Tabela a fost completată de Ousmane Dembele (66).
Cu toate acestea, Mbappe a fost nemulțumit după reluarea partidei. El a subliniat că era foarte multă apă în partea de teren unde el ataca.
„De ce am fost supărat la reluarea meciului? Partea terenului în care atacam era plină de apă. Au petrecut 20 de minute curățând partea terenului în care ne apăram, dar nu au petrecut deloc timp curățând partea în care atacam. Aș fi vrut să acorde același timp și celeilalte părți a terenului”, a declarat Kylian Mbappe, după Franța – Irak 3-0.
De asemenea, Mbappe a fost întrebat și despre lupta cu Lionel Messi, pentru titlul de golgheter all-time al Mondialului. Starul argentinian a avut un nou meci de vis, reușind o „dublă” împotriva Austriei.
„Nu mă gândesc la asta, nu este nicio dramă. Leo a marcat mereu goluri, marchează și va marca întotdeauna. Nu mă uit la ceea ce face el, pentru că, dacă aș face-o, ar trebui să dau și mai mult.
Mă concentrez doar pe echipa mea. Când marchezi goluri, te apropii de acel nivel, dar repet: pentru mine este mai important să mă concentrez pe evoluția noastră.
Nu știu dacă voi fi golgheter, nu mă gândesc la asta. Pentru mine, cel mai important este să avem o echipă bună, pentru a avea încredere în atuurile noastre. Am marcat mereu goluri la Cupa Mondială, nu este ceva de care trebuie să-mi fac griji.
Înainte de toate, vreau să progresăm ca echipă, deoarece vom fi puși la încercare dacă vrem să mergem până la capăt”, a spus Kylian Mbappe, conform marca.com.
În minutul 14, starul lui Real Madrid a deschis scorul cu un şut în diagonală cu stângul din marginea careului. Mbappe a mai avut o ocazie mare, în min. 42, dar a fost deposedat in extremis de Hussein Ali la 6 metri.
La reluare, Zaid Tahseen a făcut o gafă de proporţii (54), pasând greşit la repunerea mingii din careul mic, Dembele a recuperat, iar Mbappe a marcat al 12-lea său gol în ultimele 12 meciuri ale echipei antrenate de Didier Deschamps.
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