„Nu putem accepta”. Hakan Calhanoglu, „dărâmat” după ce Turcia a fost eliminată de la Campionatul Mondial

Hakan Calhanoglu a oferit prima reacție, după ce Turcia a fost eliminată de la Campionatul Mondial. Naționala care a eliminat România la baraj a fost învinsă dramatic de Paraguay, scor 0-1.

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Sud-americanii au evoluat în inferioritate numerică din prelungirile primei reprize. Almiron a văzut direct cartonașul roșu pentru că și-a acoperit gura cu mâna. Acest gest nu mai este tolerat de arbitri, după noile reguli FIFA.

Hakan Calhanoglu, „dărâmat” după ce Turcia a fost eliminată de la Campionatul Mondial

Unicul gol al meciului a fost marcat de Galarza, încă din minutul doi. Turcii au ratat ocazii pe bandă rulantă, însă în cele din urmă au fost eliminați de la turneul final. Naționala lui Vincenzo Montella a pierdut și primul meci, scor 0-2 cu Australia.

După meciul cu Paraguay, Hakan Calhanoglu a oferit o reacție scurtă. Starul lui Cristi Chivu de la Inter a subliniat că naționala sa a avut mare ghinion în duelul cu Paraguay.

„Trebuie să fim mândri de noi, pentru că am venit de unde am venit. Bineînțeles, nu e ușor să fii eliminat din turneu, unii nu pot accepta asta. Dar fotbalul e crud uneori, va trebuie să învățăm din asta.