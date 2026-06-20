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„Nu putem accepta”. Hakan Calhanoglu, „dărâmat” după ce Turcia a fost eliminată de la Campionatul Mondial

Viviana Moraru Publicat: 20 iunie 2026, 9:32

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Nu putem accepta”. Hakan Calhanoglu, dărâmat” după ce Turcia a fost eliminată de la Campionatul Mondial

Hakan Calhanoglu, după Turcia - Paraguay 0-1/ Getty Images

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Hakan Calhanoglu a oferit prima reacție, după ce Turcia a fost eliminată de la Campionatul Mondial. Naționala care a eliminat România la baraj a fost învinsă dramatic de Paraguay, scor 0-1.

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Sud-americanii au evoluat în inferioritate numerică din prelungirile primei reprize. Almiron a văzut direct cartonașul roșu pentru că și-a acoperit gura cu mâna. Acest gest nu mai este tolerat de arbitri, după noile reguli FIFA.

Hakan Calhanoglu, „dărâmat” după ce Turcia a fost eliminată de la Campionatul Mondial

Unicul gol al meciului a fost marcat de Galarza, încă din minutul doi. Turcii au ratat ocazii pe bandă rulantă, însă în cele din urmă au fost eliminați de la turneul final. Naționala lui Vincenzo Montella a pierdut și primul meci, scor 0-2 cu Australia.

După meciul cu Paraguay, Hakan Calhanoglu a oferit o reacție scurtă. Starul lui Cristi Chivu de la Inter a subliniat că naționala sa a avut mare ghinion în duelul cu Paraguay.

„Trebuie să fim mândri de noi, pentru că am venit de unde am venit. Bineînțeles, nu e ușor să fii eliminat din turneu, unii nu pot accepta asta. Dar fotbalul e crud uneori, va trebuie să învățăm din asta.

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Au reușit să câștige meciul doar cu un șut pe poartă. Noi nu am reușit, am avut ghinion”, a declarat Hakan Calhanoglu, conform beinsports.com.tr.

Turcia – Paraguay 0-1

Reprezentativa Paraguayului a învins, sâmbătă, la Santa Clara, selecţionata Turciei, scor 1-0, în etapa a doua a grupei D de la Cupa Mondială.

Galarza a deschis scorul în secunda 65, acesta fiind cel mai rapid gol al Cupei Mondiale până în prezent.

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Din minutul 45+3, Paraguay a jucat în inferioritate numerică, după ce Miguel Almiron a fost eliminat, deoarece şi-a ţinut mâna la gură într-o discuţie cu un adversar.

În primul meci al grupei D, SUA a învins Australia, scor 2-0, şi este deja calificată în 16-imi. În clasament, SUA are 6 puncte, Australia şi Paraguay câte 3, iar Turcia nu are niciun punct.

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