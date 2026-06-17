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OFICIAL | Real Madrid a anunţat transferul momentului în fotbalul mondial

Dan Roșu Publicat: 17 iunie 2026, 13:01

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OFICIAL | Real Madrid a anunţat transferul momentului în fotbalul mondial

Logo Real Madrid - Getty Images

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Bernardo Silva, care s-a despărţit recent de clubul englez Manchester City, va evolua în următoarele două sezoane la Real Madrid, a anunţat miercuri gruparea spaniolă, citată de EFE.

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Silva, în vârstă de 31 de ani, care se află în prezent la Cupa Mondială cu naţionala Portugaliei, a semnat un acord valabil până la 30 iunie 2028, a precizat clubul madrilen într-un comunicat.

Bernardo Silva a semnat cu Real Madrid

Fotbalistul lusitan şi-a încheiat în această vară contractul cu Manchester City, după ce a fost una dintre piesele importante în echipa antrenată de Pep Guardiola, de la încorporarea sa, în 2017.

Bernardo Silva este al doilea jucător recrutat oficial de Real Madrid la debutul actualei perioade de mercato, după fundaşul lateral spaniol Marc Cucurella, care participă la rândul său la Cupa Mondială 2026, cu selecţionata ţării sale.

Conform presei spaniole, Real Madrid mai pregăteşte două achiziţii în perioada imediat următoare: francezul Ibrahima Konate, liber de contract după plecarea de la FC Liverpool, şi olandezul Denzel Dumfries, căruia îi va achita clauza de reziliere din contractul său cu Inter Milano, în valoare de 20 de milioane de euro.

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