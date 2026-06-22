Partida dintre Franţa şi Irak, în pericol să fie amânată! Mesaj oficial de la FIFA. Meciul e de la 00:00 (Antena 1 şi AntenaPLAY)

Meciul de la Cupa Mondială dintre Franţa şi Irak ar putea să fie amânat. Foto: Getty Images

Partida dintre Franţa şi Irak este programată în această noapte, de la ora 00:00, în direct pe Antena 1 şi pe AntenaPLAY, însă confruntarea ar putea să fie amânată ore bune din cauza condiţiilor meteorologice severe.

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Duelul dintre cele două va avea loc la Philadelphia, acolo unde în aceste ore sunt pronosticate ploi şi descărcări electrice puternice, iar asta dă mari bătăi de cap organizatorilor.

UPDATE: Mesaj oficial de la FIFA

Cei de la FIFA au transmis un mesaj oficial cu 4 ore înainte de startul partidei.

“Monitorizăm îndeaproape situaţia metereologică din Philadelphia şi New York/New Jersey. La acest moment, există un risc moderat să existe o amânare din cauza condiţiilor meteo în ambele locaţii. O să vă oferim informaţii noi de-a lungul zilei imediat cum le avem”, a fost mesajul primit de la FIFA.

Franţa – Irak ar putea să se dispute la o altă oră faţă de cea anunţată iniţial

Americanii au reguli stricte în ceea ce priveşte desfăşurarea competiţiilor sportive în condiţii de vreme vrea, iar partida dintre Franţa şi Irak ar urma să fie afectată de acest lucru. Confruntarea este programată pentru miezul nopţii, în această seară, dar ar putea să aibă o altă oră de disputare.