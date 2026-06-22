Partida dintre Franţa şi Irak, în pericol să fie amânată! Mesaj oficial de la FIFA. Meciul e de la 00:00 (Antena 1 şi AntenaPLAY)

Partida dintre Franţa şi Irak este programată în această noapte, de la ora 00:00, în direct pe Antena 1 şi pe AntenaPLAY, însă confruntarea ar putea să fie amânată ore bune din cauza condiţiilor meteorologice severe.
Duelul dintre cele două va avea loc la Philadelphia, acolo unde în aceste ore sunt pronosticate ploi şi descărcări electrice puternice, iar asta dă mari bătăi de cap organizatorilor.
UPDATE: Mesaj oficial de la FIFA
Cei de la FIFA au transmis un mesaj oficial cu 4 ore înainte de startul partidei.
“Monitorizăm îndeaproape situaţia metereologică din Philadelphia şi New York/New Jersey. La acest moment, există un risc moderat să existe o amânare din cauza condiţiilor meteo în ambele locaţii. O să vă oferim informaţii noi de-a lungul zilei imediat cum le avem”, a fost mesajul primit de la FIFA.
Franţa – Irak ar putea să se dispute la o altă oră faţă de cea anunţată iniţial
Americanii au reguli stricte în ceea ce priveşte desfăşurarea competiţiilor sportive în condiţii de vreme vrea, iar partida dintre Franţa şi Irak ar urma să fie afectată de acest lucru. Confruntarea este programată pentru miezul nopţii, în această seară, dar ar putea să aibă o altă oră de disputare.
Cei de la The Sun notează că este aşteptată o vreme severă, care să ducă la un semn de întrebare pentru organizatori cu privire la startul partidei. Astfel, între ora 21:00 şi ora 02:00 (ora României) vor fi ploi torenţiale, dar şi vânt puternic, cu viteze mari, vijelie, cât şi riscuri de tornadă.
Legea e clară în ceea ce priveşte meciul. Dacă există fulgere care să fie identificate la mai puţin de 13 km de stadion, atunci partida e suspendată şi reluată în momentul în care furtuna a trecut. Astfel, există şi şansa ca duelul să înceapă, iar în cazul în care condiţiile meteo nu sunt bune, confruntarea să fie întreruptă şi reluată ulterior.
Precedentul de la Campionatul Mondial al Cluburilor din Statele Unite
În vara trecută a avut loc prima ediţie a Campionatului Mondial al Cluburilor, în Statele Unite, iar mai multe partide au avut de suferit din cauza problemelor produse de condiţiile meteorologice. Au fost întreruperi de zeci de minute uneori, iar asta a produs discuţii printre fani.
Acum, la Cupa Mondială nu au fost astfel de momente, dar duelul dintre Franţa şi Irak are şanse mari să fie primul care să aducă în prim-plan această problemă.
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