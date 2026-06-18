Preşedintele Braziliei, declaraţie incredibilă: “Mă gândeam să-l recrutez pe Messi să joace pentru Brazilia”

Preşedintele brazilian Luiz Inácio Lula da Silva a declarat miercuri, în glumă, că Seleçao ar trebui să-l „recruteze” pe superstarul argentinian Lionel Messi, după un debut anemic la Cupa Mondială din 2026. O declaraţie care, chiar şi în glumă făcută, nu le va pica bine fanilor Selecao, ţinând cont de rivalitatea dintre cele două ţări.
Brazilia a înregistrat sâmbătă un egal în primul său meci împotriva Marocului (1-1), prezentând o imagine mult mai palidă decât Argentina, rivala sa istorică, relatează AFP.
Preşedintele Braziliei: “Mă gândeam să-l recrutez pe Messi să joace pentru Brazilia“
Deţinătoarea titlului, Albiceleste, a învins marţi Algeria (3-0), graţie unei triple strălucitoare a lui Messi, care a egalat recordul de 16 goluri la Cupa Mondială al germanului Miroslav Klose. “Mă gândeam să-l recrutez pe Messi să joace pentru Brazilia“, a declarat Lula la Geneva, după ce a participat la summitul G7 de la Evian, în Franţa.
Preşedintele brazilian a afirmat însă că remiza “nu este atât de gravă“, Marocul fiind “cea mai bună echipă” cu care Seleçao trebuie să se confrunte în grupa sa.
Multiplii campioni mondiali vor disputa următorul meci împotriva Haiti vineri şi vor încheia prima fază a grupei C a Cupei Mondiale pe 24 iunie împotriva Scoţiei. Lula a reamintit însă că “atunci când Brazilia ajunge discreditată, ajunge să câştige Cupa Mondială“, aşa cum s-a întâmplat în cazul ultimele două dintre cele cinci titluri ale Seleçao, în 1994 şi în 2002.
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