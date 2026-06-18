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Preşedintele Braziliei, declaraţie incredibilă: “Mă gândeam să-l recrutez pe Messi să joace pentru Brazilia”

Dan Roșu Publicat: 18 iunie 2026, 9:22

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Preşedintele Braziliei, declaraţie incredibilă: Mă gândeam să-l recrutez pe Messi să joace pentru Brazilia

Luiz Inácio Lula, în timpul unui eveniment - Getty Images

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Preşedintele brazilian Luiz Inácio Lula da Silva a declarat miercuri, în glumă, Seleçao ar trebui să-l recrutezepe superstarul argentinian Lionel Messi, după un debut anemic la Cupa Mondială din 2026. O declaraţie care, chiar şi în glumă făcută, nu le va pica bine fanilor Selecao, ţinând cont de rivalitatea dintre cele două ţări.

Brazilia a înregistrat sâmbătă un egal în primul său meci împotriva Marocului (1-1), prezentând o imagine mult mai palidă decât Argentina, rivala sa istorică, relatează AFP.

Preşedintele Braziliei: “ gândeam -l recrutez pe Messi joace pentru Brazilia

Deţinătoarea titlului, Albiceleste, a învins marţi Algeria (3-0), graţie unei triple strălucitoare a lui Messi, care a egalat recordul de 16 goluri la Cupa Mondială al germanului Miroslav Klose. gândeam să-l recrutez pe Messi joace pentru Brazilia“, a declarat Lula la Geneva, după ce a participat la summitul G7 de la Evian, în Franţa.

Preşedintele brazilian a afirmat însă remiza “nu este atât de gravă, Marocul fiindcea mai bună echipă” cu care Seleçao trebuie să se confrunte în grupa sa.

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Multiplii campioni mondiali vor disputa următorul meci împotriva Haiti vineri şi vor încheia prima fază a grupei C a Cupei Mondiale pe 24 iunie împotriva Scoţiei. Lula a reamintit însă atunci când Brazilia ajunge discreditată, ajunge câştige Cupa Mondială“, aşa cum s-a întâmplat în cazul ultimele două dintre cele cinci titluri ale Seleçao, în 1994 şi în 2002.

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