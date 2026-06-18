Preşedintele Braziliei, declaraţie incredibilă: “Mă gândeam să-l recrutez pe Messi să joace pentru Brazilia”

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Preşedintele brazilian Luiz Inácio Lula da Silva a declarat miercuri, în glumă, că Seleçao ar trebui să-l „recruteze” pe superstarul argentinian Lionel Messi, după un debut anemic la Cupa Mondială din 2026. O declaraţie care, chiar şi în glumă făcută, nu le va pica bine fanilor Selecao, ţinând cont de rivalitatea dintre cele două ţări.

Brazilia a înregistrat sâmbătă un egal în primul său meci împotriva Marocului (1-1), prezentând o imagine mult mai palidă decât Argentina, rivala sa istorică, relatează AFP.

Preşedintele Braziliei : “ Mă gândeam să -l recrutez pe Messi să joace pentru Brazilia “

Deţinătoarea titlului, Albiceleste, a învins marţi Algeria (3-0), graţie unei triple strălucitoare a lui Messi, care a egalat recordul de 16 goluri la Cupa Mondială al germanului Miroslav Klose. “Mă gândeam să-l recrutez pe Messi să joace pentru Brazilia“, a declarat Lula la Geneva, după ce a participat la summitul G7 de la Evian, în Franţa.

Preşedintele brazilian a afirmat însă că remiza “nu este atât de gravă“, Marocul fiind “cea mai bună echipă” cu care Seleçao trebuie să se confrunte în grupa sa.