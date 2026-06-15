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Puștiul de 100 de milioane a scris istorie la Mondial: „Jucăm pentru familiile noastre, prieteni, pentru milioane de oameni!”

Sebastian Ujica Publicat: 15 iunie 2026, 4:50 / Actualizat: 15 iunie 2026, 6:07

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Puștiul de 100 de milioane a scris istorie la Mondial: Jucăm pentru familiile noastre, prieteni, pentru milioane de oameni!”

Diomande (dreapta) a fost cel mai bun jucător al Coastei de Fildeș iar Diallo a marcat golul victoriei cu Ecuador /Getty Images)

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Coasta de Fildeș a câștigat primul său meci de la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic. Amad Diallo a dat lovitura pe final de meci pentru ivorieni. Cel mai bun jucător al africanilor a fost însă Yan Diomande, jucătorul dorit de cluburi ca Liverpool și Paris Saint-Germain și pe care Leipzig cere 100 de milioane de euro.

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World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, a început pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

Diomande vrea să câștige tot

Diomande a fost în permanență un pericol pentru poarta Ecuadorului, chiar dacă a jucat pe mai multe poziții pe parcursul meciului. El a scris și istorie: la 19 ani și 231 de zile a devenit cel mai tânăr jucător din istoria Coastei de Fildeș la un Campionat Mondial. De asemenea, Diomande a creat 5 ocazii de gol pe parcursul meciului, mai mult decât oricare alt jucător la turneul final.

„Voiam să începem în forță, voiam să câștigăm ca să intrăm bine în competiție. Ne-am luptat, am reușit și suntem cu toții foarte fericiți. Este întotdeauna o plăcere să-ți reprezinți țara. Este greu, este stresant, pentru că am venit să reprezentăm aproape 33 de milioane de locuitori. Nu este vorba doar despre noi, jucăm pentru familiile noastre, pentru prieteni, pentru cei apropiați. În acest gen de competiție vrei să dai totul, vrei să depășești orice obstacol, iar asta este ceea ce am încercat să facem și am câștigat.

Vrem să câștigăm toate meciurile. Nu am venit aici doar ca să participăm, vrem să scriem istorie și asta este ceea ce încercăm să facem cu toții, împreună.

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Vă mulțumesc pentru susținere, mulțumesc tuturor celor care s-au deplasat până aici. O să încercăm să dăm tot ce avem mai bun din noi pentru a ajunge cât mai departe posibil” a declarat Yan Diomande la finalul partidei.

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