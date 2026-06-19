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“Risc de război civil”. Cristiano Ronaldo, în centrul unui nou scandal la Mondial. Ce se întâmplă cu coechipierii lui

Viviana Moraru Publicat: 19 iunie 2026, 16:56

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Risc de război civil. Cristiano Ronaldo, în centrul unui nou scandal la Mondial. Ce se întâmplă cu coechipierii lui

Cristiano Ronaldo şi coechipierii din naţionala Portugaliei, după remiza cu RD Congo/ Profimedia

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Cristiano Ronaldo a avut o prestaţie modestă în meciul de debut al Portugaliei la Campionatul Mondial. Lusitanii au remizat cu RD Congo, scor 1-1, CR7 fiind integralist.

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După meci, au curs criticile la adresa starului de 41 de ani de la Al-Nassr. Evoluţia sa a fost una ştearsă, fără să şuteze pe spaţiul porţii.

Cristiano Ronaldo, în centrul unui nou scandal la Mondial

Coechipierii lui Cristiano Ronaldo din naţionala Portugaliei au fost intens criticaţi pe reţelele de socializare. Fanii au fost nemulţumiţi că aceştia nu i-au pasat de mai multe ori lui CR7, pe parcursul partidei cu RD Congo.

La postările lui Bruno Fernandes, Vitinha sau Joao Neves, fanii s-au dezlănţuit, lansând acuzaţii grave. Aceştia cred chiar că starul lui Al Nassr ar fi ajuns să fie marginalizat de coechipierii din naţională, în ciuda cifrelor sale fabuloase.

Subiectul a fost analizat de jurnalistul portughez Vitor Pinto, care crede că există riscul unui adevărat război civil în cadrul naţionalei Portugaliei, în timpul acestui Campionat Mondial. Acesta a subliniat, totuşi, faptul că ceilalţi jucători lusitani nu i-au adresta nicio critică starului de 41 de ani, după remiza cu RD Congo.

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“Asta arată riscul unui război civil pe care l-am putea avea în cadrul echipei naţionale. Se reacţionează la orice critică adusă lui Cristiano Ronaldo, iar de acolo apare multă polarizare.

Nu cred că a existat vreun boicot împotriva lui Cristiano Ronaldo, să fie clar. Nu a existat, repet. Cu toate acestea, este adevărat că Portugalia nu a comunicat cu atacantul şi nici nu a avut o strategie în care acesta să creeze spaţii pentru ca alţi jucători să străpungă apărarea şi să şuteze”, a declarat jurnalistul portughez, conform marca.com.

În următorul meci, Portugalia se va duela cu Uzbekistan. Partida din etapa a doua a Grupei K va avea loc pe 23 iunie, de la ora 20:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

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