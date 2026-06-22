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S-a aflat unde se transferă Jovo Lukic după Cupa Mondială 2026

Radu Constantin Publicat: 22 iunie 2026, 11:44

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S-a aflat unde se transferă Jovo Lukic după Cupa Mondială 2026

Jovo Lukic, bucurie după golul marcat în Canada - Bosnia/ Getty Images

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U Cluj se pregăteşte să dea lovitura în această vară. Jovo Lukic a atras atenţia la Cupa Mondială 2026, iar mai multe oferte au venit pentru jucător.

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Presa din Bosnia scrie că Jovo Lukic nu se va mai întoarce la U Cluj după Cupa Mondială 2026. El va semna, din câte spun jurnaliştii din Bosnia, cu o formaţie din lumea arabă.

”Jucătorul echipei naționale a Bosniei, Jovo Lukic, va schimba, aproape sigur, clubul după Cupa Mondială. Mai mult, se pare că nu va schimba doar liga și țara, ci și continentul.

Clubul său, ”U” Cluj, intenționează să-l vândă, iar ofertele vin din lumea arabă.”, au scris cei de la sport.ba.

Atacantul lui ”U” Cluj a marcat 20 de goluri și a oferit trei assist-uri în 39 de partide, în timp ce la Mondial a marcat până acum un singur gol.

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Transfermarkt l-a cotat pe Lukic la 2.2 milioane de euro, dar mai mult ca sigur transferul lui se va face pe o sumă mult mai mare.

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