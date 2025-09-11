Scandal în privinţa biletelor la World Cup 2026. FIFA, criticată pentru organizare - Antena Sport

‘‘FIFA este complet iresponsabilă şi va fi o Cupă Mondială scumpă, transportul în SUA va fi scump, accesul către stadion va fi scump, foarte greu fără vreun mijloc de transport public”, conform lui Ronan Evain.

”Nimic din acest demers nu este în controlul FIFA. Ceea ce FIFA controlează este preţul biletelor sale şi unul dintre lucrurile pe care le poate face forul mondial este să acţioneze, cel puţin simbolic, ca să reducă din costul general al competiţiei pentru meciurile la care merg fanii. Este foarte greu să înţelegem, când FIFA are rezerve uriaşe şi nu are nevoie deloc să crească veniturile din bilete. Din păcate, FIFA trăieşte foarte mult într-un univers paralel, nu îi pasă de fani sau de opinia publică”, a mai spus Evain.

Cât costă cel mai ieftin bilet la World Cup 2026

Fanii care pot aplica pentru a se înscrie în campanie de preselecţie în cumpărarea biletelor până la 19 septembrie nu au posibilitatea să vadă preţurile, potrivit surselor, dar FIFA a confirmat că biletele vor începe de la preţul de 60 de dolari pentru toate meciurile din faza grupelor.

Aplicaţiile făcute pentru bilete în această perioadă de zece zile nu se desfăşoară pe principiul primul venit şi primul servit, iar cineva care aplică în ultimul minut din 19 septembrie are aceleaşi şanse ca cineva care aplică în prima zi a perioadei, în ziua de miercuri.

‘‘Modelul de preţuri adoptat la nivel general reflectă practica actuală şi de dezvoltare a pieţei în evenimentele majore sportive şi de divertisment organizate în mod curent, inclusiv în fotbal. Suntem preocupaţi să asigurăm acces echitabil la meciurile noastre pentru fanii actuali şi cei posibili, oferim deopotrivă bilete pentru faza grupelor care încep de la 60 de dolari, un preţ foarte competitiv pentru un eveniment sportiv major la nivel global organizat în SUA”, a explicat un purtător de cuvânt al FIFA.

”FIFA poate confirma faptul că va păstra alocări care sunt puse deoparte pentru anumite categorii de fani şi că aceste alocări vor fi stabilite la un preţ fix’‘, conform oficialului FIFA.

”Platforma de revânzare a FIFA va furniza fanilor posibilitatea să vândă sau să achiziţioneze bilete pe piaţa secundară cu o metodă sigură şi corectă, aşa cum permite legislaţia SUA. Faptul că activitatea pieţei secundare este deschisă în mod legal lasă posibilitatea de a avea un model de vânzare a biletelor care reflectă responsabilitatea noastră de a furniza acces fanilor, în timp ce în acelaşi timp permite aceeaşi valoare este menţinută pentru redistribuţie în jocul la nivel global”, a mai spus oficialul.

Este important de subliniat, în calitate de organizaţie non profit, veniturile pe care FIFA le generează din Cupa Mondială sunt reinvestite în alimentarea dezvoltării jocului prin cele 211 de federaţii membre. FIFA se aşteaptă să reinvestească mai mult de 90% din investiţiile bugetate pentru ciclul 2023-2026 pentru a creşte semnificativ dezvoltarea la nivel global a fotbalului. Fără sprijinul financiar al FIFA mai mult de 50% din federaţiile membre ale FIFA nu pot funcţiona.