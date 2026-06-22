Selecţionerul Argentinei a criticat vehement o regulă de la Campionatul Mondial: “Ajută echipele mai slabe”

Selecţionerul Argentinei, Lionel Scaloni (48 de ani), a criticat regula pauzelor de hidratare de la Campionatul Mondial 2026, turneu final transmis exclusiv în România în Universul Antena.

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Scaloni li se alătură selecţionerului Uruguayului, Marcelo Bielsa (70 de ani) şi căpitanului naţionalei Olandei, Virgil van Dijk (34 de ani), care au criticat şi ei regula pauzelor de hidratare.

Lionel Scaloni e împotriva pauzelor de hidratare de la Campionatul Mondial: “Ar putea ajuta echipele mai slabe”

„Deși faza grupelor a fost istoric întotdeauna dificilă, aș spune că acest Campionat Mondial este ceva mai solicitant, deoarece sunt mai multe meciuri.

Faza grupelor este întotdeauna dificilă pentru toată lumea, la care se adaugă condițiile, căldura și pauzele constante din timpul meciurilor.

Asta înseamnă că ar putea ajuta o echipă care este teoretic mai slabă, deoarece are timp să se recupereze”, a declarat Lionel Scaloni la conferinţa de presă de dinainte de meciul Argentina – Austria.