Statistica de la Cupa Mondială care “îi dă fiori” Spaniei. 14 naționale sunt peste “Furia Roja” la acest capitol

Spania a fost protagonista primului șoc imens de la Cupa Mondială din 2026, unde ibericii au remizat într-un duel cu Insulele Capului Verde, scor 0-0. Rezultatul respectiv nu a făcut decât să adâncească o problemă a “Furiei Roja” indicată de o statistică unde 14 naționale sunt superioare formației care s-a impus la EURO 2024.

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Ziua de luni a fost marcată de primul șoc de la Cupa Mondială. Campioana europeană Spania a scos doar un punct contra Insulelor Capului Verde, în contextul în care lumea se aștepta la un scor-fluviu din partea ibericilor, asemenea Germaniei, care a învins Curacao cu 7-1.

Spania, doar trei victorii de la WC 2010 încoace

Acest lucru nu s-a întâmplat însă pe stadionul din Atlanta, iar Spania a bifat un rezultat dezamăgitor în startul WC2026. Problemele ibericilor la turneele finale pe plan mondial nu se rezumă însă doar la ce s-a întâmplat în SUA, ci și la precedentele trei ediții ale competiției.

Concret, de când Spania a devenit campioană mondială în 2010, “Furia Roja” a câștigat doar trei partide la Cupa Mondială:

Spania – Australia 3-0 (World Cup 2014);

Spania – Iran 1-0 (World Cup 2018);

Spania – Costa Rica (World Cup 2022);

#OJOALDATO – España solo ha ganado TRES partidos en la Copa del Mundo desde que fue campeona en 2010:

🇪🇸 ESP 3-0 Australia (2014)

🇪🇸 ESP 1-0 Irán (2018)

🇪🇸 ESP 7-0 Costa Rica (2022)

En ese mismo periodo, CATORCE selecciones diferentes han ganado más partidos:

🇫🇷 Francia: 14

🇧🇪…

— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 15, 2026