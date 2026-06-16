Statistica de la Cupa Mondială care “îi dă fiori” Spaniei. 14 naționale sunt peste “Furia Roja” la acest capitol

Spania a fost protagonista primului șoc imens de la Cupa Mondială din 2026, unde ibericii au remizat într-un duel cu Insulele Capului Verde, scor 0-0. Rezultatul respectiv nu a făcut decât să adâncească o problemă a “Furiei Roja” indicată de o statistică unde 14 naționale sunt superioare formației care s-a impus la EURO 2024.
Ziua de luni a fost marcată de primul șoc de la Cupa Mondială. Campioana europeană Spania a scos doar un punct contra Insulelor Capului Verde, în contextul în care lumea se aștepta la un scor-fluviu din partea ibericilor, asemenea Germaniei, care a învins Curacao cu 7-1.
Spania, doar trei victorii de la WC 2010 încoace
Acest lucru nu s-a întâmplat însă pe stadionul din Atlanta, iar Spania a bifat un rezultat dezamăgitor în startul WC2026. Problemele ibericilor la turneele finale pe plan mondial nu se rezumă însă doar la ce s-a întâmplat în SUA, ci și la precedentele trei ediții ale competiției.
Concret, de când Spania a devenit campioană mondială în 2010, “Furia Roja” a câștigat doar trei partide la Cupa Mondială:
- Spania – Australia 3-0 (World Cup 2014);
- Spania – Iran 1-0 (World Cup 2018);
- Spania – Costa Rica (World Cup 2022);
#OJOALDATO – España solo ha ganado TRES partidos en la Copa del Mundo desde que fue campeona en 2010:
🇪🇸 ESP 3-0 Australia (2014)
🇪🇸 ESP 1-0 Irán (2018)
🇪🇸 ESP 7-0 Costa Rica (2022)
En ese mismo periodo, CATORCE selecciones diferentes han ganado más partidos:
🇫🇷 Francia: 14
🇧🇪…
— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 15, 2026
În 2014, ibericii au fost eliminați din faza grupelor după ce au suferit și două eșecuri, în timp ce la următoarele două ediții s-au văzut eliminați în optimi, în 2018 de Rusia și în 2022 de Maroc, de fiecare dată la penalty-uri.
De la triumful Spaniei la Cupa Mondială din Africa de Sud, nu mai puțin de 14 naționale au obținut mai multe victorii decât ea la turneul final. Lista completă arată astfel:
- Franța: 14
- Belgia: 11
- Argentina: 10
- Brazilia: 9
- Germania: 9
- Olanda: 8
- Croația: 7
- Uruguay: 7
- Mexic: 6
- Columbia: 6
- Anglia: 6
- Elveția: 5
- Portugalia: 5
- Suedia: 4
Spania va avea șansa să mărească numărul de victorii în următoarele partide din grupă, unde le întâlnește pe Arabia Saudită (21 iunie, ora 19:00) și pe Uruguay (27 iunie, ora 03:00).
- Franța – Senegal LIVE VIDEO (22:00), pe Antena 1 și AntenaPLAY. Mbappe&Co., meci tare pe stadionul finalei WC26
- Scene uluitoare! Iranienii și-au huiduit propriul imn la Cupa Mondială + Ce steag au afișat
- Selecționerul demis în plină Cupă Mondială a fost înlocuit! Vine antrenorul cu o victorie uriașă în CV
- Iranienii, daţi afară din America. Selecţionerul Amir Ghalenoei face scandal: “Ne obligă”
- Programul zilei a 6-a de la Campionatul Mondial. Ce meciuri sunt transmise în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY