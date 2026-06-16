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Statistica de la Cupa Mondială care “îi dă fiori” Spaniei. 14 naționale sunt peste “Furia Roja” la acest capitol

Andrei Nicolae Publicat: 16 iunie 2026, 11:51

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Statistica de la Cupa Mondială care îi dă fiori Spaniei. 14 naționale sunt peste Furia Roja la acest capitol

Marc Cucurella, după Spania - Capul Verde 0-0 / Getty Images

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Spania a fost protagonista primului șoc imens de la Cupa Mondială din 2026, unde ibericii au remizat într-un duel cu Insulele Capului Verde, scor 0-0. Rezultatul respectiv nu a făcut decât să adâncească o problemă a “Furiei Roja” indicată de o statistică unde 14 naționale sunt superioare formației care s-a impus la EURO 2024.

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Ziua de luni a fost marcată de primul șoc de la Cupa Mondială. Campioana europeană Spania a scos doar un punct contra Insulelor Capului Verde, în contextul în care lumea se aștepta la un scor-fluviu din partea ibericilor, asemenea Germaniei, care a învins Curacao cu 7-1.

Spania, doar trei victorii de la WC 2010 încoace

Acest lucru nu s-a întâmplat însă pe stadionul din Atlanta, iar Spania a bifat un rezultat dezamăgitor în startul WC2026. Problemele ibericilor la turneele finale pe plan mondial nu se rezumă însă doar la ce s-a întâmplat în SUA, ci și la precedentele trei ediții ale competiției.

Concret, de când Spania a devenit campioană mondială în 2010, “Furia Roja” a câștigat doar trei partide la Cupa Mondială:

  • Spania – Australia 3-0 (World Cup 2014);
  • Spania – Iran 1-0 (World Cup 2018);
  • Spania – Costa Rica (World Cup 2022);

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În 2014, ibericii au fost eliminați din faza grupelor după ce au suferit și două eșecuri, în timp ce la următoarele două ediții s-au văzut eliminați în optimi, în 2018 de Rusia și în 2022 de Maroc, de fiecare dată la penalty-uri.

De la triumful Spaniei la Cupa Mondială din Africa de Sud, nu mai puțin de 14 naționale au obținut mai multe victorii decât ea la turneul final. Lista completă arată astfel:

  • Franța: 14
  • Belgia: 11
  • Argentina: 10
  • Brazilia: 9
  • Germania: 9
  • Olanda: 8
  • Croația: 7
  • Uruguay: 7
  • Mexic: 6
  • Columbia: 6
  • Anglia: 6
  • Elveția: 5
  • Portugalia: 5
  • Suedia: 4

Spania va avea șansa să mărească numărul de victorii în următoarele partide din grupă, unde le întâlnește pe Arabia Saudită (21 iunie, ora 19:00) și pe Uruguay (27 iunie, ora 03:00).

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