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Trei concluzii după Anglia – Croația 4-2: „Leii” după Southgate și ziua cârtiței

Ionuţ Axinescu Publicat: 18 iunie 2026, 4:31

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Trei concluzii după Anglia – Croația 4-2: Leii” după Southgate și ziua cârtiței

Harry Kane şi Jude Bellingham, în Anglia - Croaţia 4-2/ Profimedia

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1. E diferență mare între fotbalul jucat de Anglia lui Thomas Tuchel și cel al Angliei lui Gareth Southgate. Pe de-o parte e bine, mai ales pentru că Anglia lui Southgate era imposibil de privit. Te distrai mai mult dacă te uitai la un televizor închis decât să-i urmărești pe „leuți”. Pe de altă parte, e și rău, pentru că așa slută cum era, acea Anglie a fost cel mai aproape să câștige ceva, fie Mondial sau European. Acum, cu Tuchel pe bancă, britanicii desenează frumos, dar asta au mai făcut cândva prin ultimele decenii și nu le-a fost suficient. Au rămas tot la nivelul de „taxele, moartea și it’s not coming home”.

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2. Croația e ca în ziua cârtiței la ultimele Mondiale. Se prezintă obligatoriu cu Modric, Perišić, Kramarić sau Kovačić, cu nemuritorul Zlatko Dalić pe bancă, nimeni nu o ia în seamă și până ne dezmeticim noi, posibil să fie deja în semifinale. Sigur, croații au pierdut azi, depășiți categoric în repriza a doua, dar semnale pozitive există, mai ales că urmează meciurile cu Panama și Ghana. Pe lângă veteranii de serviciu, Croația etalează o generație cu fotbaliști pe la Bayern, Manchester City, Ajax și Inter. Ca să știm cum stăm, vorbim despre o țară cu doar patru milioane de locuitori și a 124-a în lume ca mărime.

3. Anglia a adus la Cupa Mondială toată floarea cea vestită din Premier League, staruri cotate, adesea nerealist, la sume amețitoare, de zeci și sute de milioane de euro. Doar cinci „stranieri” a cărat Anglia peste ocean și, întâmplător sau nu, trei dintre ei au marcat cele patru goluri cu Croația. Ceilalți doi, Quansah și Toney, n-au dat gol, dar asta și pentru că n-au apucat să joace. Apropo de marcatori, nu prea se mai fac atacanți ca Harry Kane. Dacă vor să urce în turneu, supușii Reginei trebuie să facă tot ce e omenește posibil ca să-l țină pe Harry sănătos și fericit.

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