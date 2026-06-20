Turcia, prima echipă eliminată de la Campionatul Mondial 2026! Dezastru pentru echipa care ne-a eliminat la baraj

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Turcia a pierdut şi al doilea meci al Grupei D, 0-1 cu Paraguay, şi a devenit prima echipă eliminată de la Campionatul Mondial 2026, competiţie transmisă exclusiv în Universul Antena.

După ce a pierdut surprinzător cu Australia, 0-2, echipa lui Vincenzo Montella a fost învinsă şi de sud-americani şi a rămas fără punct după primele două jocuri.

Turcia, prima echipă eliminată de la Campionatul Mondial 2026

În acest moment, În clasament, SUA are 6 puncte, Australia şi Paraguay câte 3, iar Turcia nu are niciun punct. Astfel, Turcia este matematic eliminată. În ultima etapă a grupei D, la 26 iunie, de la ora 05.00, se dispută meciurile Paraguay – Australia şi Turcia – SUA.

Aflată la prima ei participare la un Mondial după 24 de ani, Turcia spera să iasă din grupe, iar prezența în lot a unor staruri precum Calhanoglu, Yildiz sau Guler le crescuseră așteptările fanilor din “țara semilunii”.