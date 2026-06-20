Turcia, prima echipă eliminată de la Campionatul Mondial 2026! Dezastru pentru echipa care ne-a eliminat la baraj

Turcia a pierdut şi al doilea meci al Grupei D, 0-1 cu Paraguay, şi a devenit prima echipă eliminată de la Campionatul Mondial 2026, competiţie transmisă exclusiv în Universul Antena.
După ce a pierdut surprinzător cu Australia, 0-2, echipa lui Vincenzo Montella a fost învinsă şi de sud-americani şi a rămas fără punct după primele două jocuri.
Turcia, prima echipă eliminată de la Campionatul Mondial 2026
În acest moment, În clasament, SUA are 6 puncte, Australia şi Paraguay câte 3, iar Turcia nu are niciun punct. Astfel, Turcia este matematic eliminată. În ultima etapă a grupei D, la 26 iunie, de la ora 05.00, se dispută meciurile Paraguay – Australia şi Turcia – SUA.
Aflată la prima ei participare la un Mondial după 24 de ani, Turcia spera să iasă din grupe, iar prezența în lot a unor staruri precum Calhanoglu, Yildiz sau Guler le crescuseră așteptările fanilor din “țara semilunii”.
Turcia – Paraguay 0-1
Selecţionata Paraguayului a învins eroic echipa Turciei cu scorul de 1-0 (1-0), vineri seara, pe San Francisco Bay Area Stadium, într-un meci din Grupa D a Cupei Mondiale de fotbal 2026, găzduită de Statele Unite, Mexic şi Canada.
Sud-americanii au câştigat prin cel mai rapid gol al turneului final, marcat de Matias Galarza, după numai 64 de secunde, deşi au fost dominaţi într-un mod incredibil.
Golul lui Galarza, cu un şut de la 24 de metri, nu este cel mai rapid gol înscris de Paraguay la un turneu final, având în vedere că Celso Ayala a marcat după numai 52 de secunde contra Nigeriei, în 1998.
Într-un meci extrem de tensionat, Turcia a ratat în prima repriză ocazii prin Guler (13), Mert Muldur (35 – bară) şi Yuksek (45+6, 45+8). Paraguayul a avut o şansă bună de a-şi dubla avantajul, dar portarul Ugurcan (37) a respins şutul lui Caceres.
În min. 45+3, într-un moment de escaladare a tensiunii, paraguayanul Almiron a fost eliminat la sesizarea arbitrajului video, pentru că i s-a adresat cu gura acoperită unui adversar, o primă “victimă” după schimbarea de regulament adusă de cazul Gianluca Prestianni.
Turcii au încheiat prima repriză cu o posesie zdrobitoare, de 72%, faţă de numai 20% cât au avut adversarii (8% in contest). Cu avantajul omului în plus, Turcia a dominat şi mai clar repriza secundă, însă modul lent în care a construit şi lipsa de inspiraţie la finalizare le-a dat şansa adversarilor de a scăpa fără gol.
Demiral (47, 59, 90+7), Bardakci (74) şi Can Uzun (89) au ratat cele mai mari ocazii ale echipei antrenate de Montella.
Kenan Yildiz (48, 62), Hakan Calhanoglu (57, 90+9), Gul (62, 85), Mert Muldur (78), Can Uzun (82) au avut şi ei şanse notabile.
De partea cealaltă, Paraguayul a trecut pe lângă gol prin Enciso (60), după un slalom prin careul advers. În urma acestui rezultat, echipa SUA este virtuală câştigătoare a grupei, iar Turcia este eliminată.
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