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Un puști de la PSG a scris istorie la World Cup, chiar în fața Franței! Recordul stabilit

Alex Ioniță Publicat: 17 iunie 2026, 1:33

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Un puști de la PSG a scris istorie la World Cup, chiar în fața Franței! Recordul stabilit

Ibrahim Mbaye a marcat în Franța - Senegal 3-1 / Profimedia

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Un puști de la PSG a scris istorie în Franța – Senegal 3-1. Este vorba despre Ibrahim Mbaye, care a stabilit un record important.

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Ibrahim Mbaye a marcat pentru Senegal în minutul 90+5 al duelului cu Franța, de la World Cup 2026. Acesta a pătruns în careu după un dribling excelent și l-a învins pe Maignan cu un șut în forță.

Ibrahim Mbaye, puștiul lui PSG, a scris istorie la World Cup chiar în fața Franței

După această reușită, Ibrahim Mbaye, în vârstă de 18 ani și 143 de zile, a devenit cel mai tânăr marcator la World Cup, din istoria continentului african.

Mbaye este un produs al academiei celor de la PSG. Acesta a adunat 42 de prezențe în tricoul echipei lui Luis Enrique, în care a marcat de 4 ori și a oferit 4 pase decisive. În momentul de față este cotat la suma de 30 de milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

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Lotul Senegalului la World Cup 2026

Portari: Edouard Mendy (Al-Ahli), Mory Diaw (Le Havre), Yehvann Diouf (Nice)

Fundaşi: Ismail Jakobs (Galatasaray), El Hadj Malick Diouf (West Ham), Krépin Diatta (Monaco), Antoine Mendy (Nice), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa), Moussa Niakhaté (OL), Mamadou Sarr (Chelsea)

Mijlocaşi: Habib Diarra (Sunderland), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Pape Gueye (Villarreal), Lamine Camara (Monaco), Bara Sapoko Ndiaye (Bayern Munchen), Idrissa Gana Gueye (Everton)

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Atacanţi: Sadio Mané (Al-Nassr), Ismaila Sarr (Crystal Palace), Ibrahim Mbaye (PSG), Assane Diao (Como), Iliman Ndiaye (Everton), Cherif Ndiaye (Samsunspor), Bamba Dieng (Lorient), Nicolas Jackson (Bayern Munchen/Chelsea)

Manager: Pape Thiaw

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