Un puști de la PSG a scris istorie la World Cup, chiar în fața Franței! Recordul stabilit

Un puști de la PSG a scris istorie în Franța – Senegal 3-1. Este vorba despre Ibrahim Mbaye, care a stabilit un record important.

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Ibrahim Mbaye a marcat pentru Senegal în minutul 90+5 al duelului cu Franța, de la World Cup 2026. Acesta a pătruns în careu după un dribling excelent și l-a învins pe Maignan cu un șut în forță.

Ibrahim Mbaye, puștiul lui PSG, a scris istorie la World Cup chiar în fața Franței

După această reușită, Ibrahim Mbaye, în vârstă de 18 ani și 143 de zile, a devenit cel mai tânăr marcator la World Cup, din istoria continentului african.

18 – At 18 years 143 days, Senegal’s Ibrahim Mbaye became the youngest African goal scorer at the FIFA World Cup.

Cub. pic.twitter.com/Dd8QnNu73V

— OptaJoe (@OptaJoe) June 16, 2026

Mbaye este un produs al academiei celor de la PSG. Acesta a adunat 42 de prezențe în tricoul echipei lui Luis Enrique, în care a marcat de 4 ori și a oferit 4 pase decisive. În momentul de față este cotat la suma de 30 de milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.