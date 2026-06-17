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„Visul Cupei Mondiale va fi dificil!”. Portughezii, șocați după remiza cu DR Congo. Ce au scris cele mai importante ziare

Daniel Işvanca Publicat: 17 iunie 2026, 22:21

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Visul Cupei Mondiale va fi dificil!”. Portughezii, șocați după remiza cu DR Congo. Ce au scris cele mai importante ziare

Cristiano Ronaldo și Bruno Fernandes / Profimedia

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Selecționata Portugaliei a înregistrat o rușine istorică la Campionatul Mondial, acolo unde a remizat în primul meci din faza grupelor cu DR Congo, scor 1-1, națională care nu obținuse niciun punct în istoria participărilor la turneele finale.

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Cristiano Ronaldo a fost introdus de Roberto Martinez din primul minut, însă atacantul celor de la Al-Nassr a ieșit în evidență prin decizii egoiste și ratări inexplicabile.

Presa din Portugalia, descurajată după 1-1 cu DR Congo

Naționala Portugaliei a început cu un semieșec participarea la Cupa Mondială, iar presa lusitană este complet descurajată după acest start fals al lui Cristiano Ronaldo & Co.

„Visul Cupei Mondiale va fi dificil!”, a fost prima reacție a celor de la Abola. Nici presa din Spania și Italia nu a trecut peste acest rezultat rușinos, iar primul pus la zid a fost Cristiano Ronaldo.

„Portugalia dezamăgește, CR7 și mai mult”, a fost titlul dat de Gazzetta Dello Sport. „Puncția iberică este completă”, a scris și Marca, făcând referire, evident și la remiza dintre Spania și Capul Verde.

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