„Visul Cupei Mondiale va fi dificil!”. Portughezii, șocați după remiza cu DR Congo. Ce au scris cele mai importante ziare

Selecționata Portugaliei a înregistrat o rușine istorică la Campionatul Mondial, acolo unde a remizat în primul meci din faza grupelor cu DR Congo, scor 1-1, națională care nu obținuse niciun punct în istoria participărilor la turneele finale.
Cristiano Ronaldo a fost introdus de Roberto Martinez din primul minut, însă atacantul celor de la Al-Nassr a ieșit în evidență prin decizii egoiste și ratări inexplicabile.
Presa din Portugalia, descurajată după 1-1 cu DR Congo
Naționala Portugaliei a început cu un semieșec participarea la Cupa Mondială, iar presa lusitană este complet descurajată după acest start fals al lui Cristiano Ronaldo & Co.
„Visul Cupei Mondiale va fi dificil!”, a fost prima reacție a celor de la Abola. Nici presa din Spania și Italia nu a trecut peste acest rezultat rușinos, iar primul pus la zid a fost Cristiano Ronaldo.
„Portugalia dezamăgește, CR7 și mai mult”, a fost titlul dat de Gazzetta Dello Sport. „Puncția iberică este completă”, a scris și Marca, făcând referire, evident și la remiza dintre Spania și Capul Verde.
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