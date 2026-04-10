World Cup 2026 intră în istorie. Turneul transmis live în Universul Antena va fi la înălțime. La propriu

Campionatul Mondial de Fotbal din această vară mai bifează o premieră: meciurile vor fi difuzate live și la 10.000 de metri altitudine.

World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

Meciurile de la World Cup, live la 10.000 metri altitudine

Timp de mai bine de o lună, cele mai tari meciuri de fotbal sunt în Universul Antena. Iar pentru cei care sunt prinși în avion, meciurile sunt de asemenea live.

Anunțul a fost făcut de Singapore Airlines, care va transmite partidele chiar și de la înălțime.

Desigur, nu toate aeronavele vor avea această opțiune: doar modele Boeing 787-10, Boeing 737-8, pe 41 din avioanele model Airbus A350-900 și pe 8 aeronave Boeing 777-300ER.