Zlatko Dalic, atac direct asupra jucătorilor săi după Anglia – Croaţia 4-2. “A fost catastrofal”

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Zlatko Dalic (59 de ani) nu s-a ferit după Anglia – Croaţia 4-2 şi şi-a criticat jucătorii, mai ales pentru felul în care s-au apărat.

În repriza secundă, pe lângă cele două goluri încasate, croaţii au fost asediaţi la un moment dat, fiind surclasaţi pe alocuri de Anglia lui Tuchel. Dalic sună adunarea înaintea ultimelor meciuri din Grupa L, cu Ghana şi Panama.

Zlatko Dalic şi-a criticat fotbaliştii, după Anglia – Croaţia 4-2

“Ne-am pregătit pentru asta, dar nu am arătat nimic din ce am exersat. La al doilea gol, jucătorul stă singur și marchează cu capul. A fost catastrofal. Ghana și Panama ne vor amenința la fel prin asta și trebuie să remediem situația.

Am spus că primul meci este cel mai dificil, cu cel mai puternic adversar. Nu este ușor să pierzi la început, pentru că asta poate influența parcursul campionatului.