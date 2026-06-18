Zlatko Dalic, atac direct asupra jucătorilor săi după Anglia – Croaţia 4-2. “A fost catastrofal”

Zlatko Dalic (59 de ani) nu s-a ferit după Anglia – Croaţia 4-2 şi şi-a criticat jucătorii, mai ales pentru felul în care s-au apărat.
În repriza secundă, pe lângă cele două goluri încasate, croaţii au fost asediaţi la un moment dat, fiind surclasaţi pe alocuri de Anglia lui Tuchel. Dalic sună adunarea înaintea ultimelor meciuri din Grupa L, cu Ghana şi Panama.
Zlatko Dalic şi-a criticat fotbaliştii, după Anglia – Croaţia 4-2
“Ne-am pregătit pentru asta, dar nu am arătat nimic din ce am exersat. La al doilea gol, jucătorul stă singur și marchează cu capul. A fost catastrofal. Ghana și Panama ne vor amenința la fel prin asta și trebuie să remediem situația.
Am spus că primul meci este cel mai dificil, cu cel mai puternic adversar. Nu este ușor să pierzi la început, pentru că asta poate influența parcursul campionatului.
Trebuie să ne pregătim pentru următoarele două meciuri, care vor fi mult mai importante pentru noi. Nu mai avem dreptul la greșeală. Nu aș spune că a fost rău din partea noastră, dar am fost pedepsiți pentru greșeli”, a spus selecţionerul Croaţiei, citat de sportal.blic.rs.
Anglia – Croaţia 4-2
Anglia a învins miercuri seara, scor 4-2, echipa naţională a Croaţiei, într-un meci contând pe grupa L a Cupei Mondiale.
La Dallas, croaţii au avut prima ocazie, prin Sutalo, în minutul 3, dar cei care au concretizat au fost englezii. Modric l-a lovit pe Madueke în careu, arbitrul a dictat penalti şi Livakovic a apărat şutul lui Harry Kane. Cum portarul croat nu a avut un picior pe linia porţii când atacantul lui Bayern a executat lovitura de pedeapsă, iar un jucător croat a intrat prea devreme în careu, s-a decis repetarea penaltiului şi Kane nu a mai greşit, deschizând scorul în minutul 11.
Elevii lui Zlatko Dalic au egalat în minutul 36, când Sucic i-a pasat lui Baturina, iar acesta a înscris superb. Englezii au trecut din nou la conducere, în minutul 42, la un corner al lui Declan Rice, Kane, liber în careu, marcând cu capul. Însă la pauză s-a intrat cu scor egal, veteranul Perisic i-a pasat cu capul lui Petar Musa şi acesta l-a învins pe Pickford pentru 2-2.
Echipa lui Tuchel a revenit în avantaj în minutul 47, cu o bară-gol a lui Bellingham, apoi Livakovic a respins la Bellingham, în minutul 48, şi Declan Rice, minutul 52, pentru ca în minutul 55 goalkeeperul croat să apere incredibil la tripla ocazie engleză, scoţând fantastic la James, Gordon şi Konsa.
La poarta cealaltă, Pickford a respins şutul din careu al lui Pasalic, în minutul 76, dar englezii vor rezolva problema învingătoarei în minutul 85. Bukayo Saka l-a găsit perfect pe Rashford în careul advers, iar acesta a înscris cu siguranţă, cu un şut plasat.
Anglia s-a impus cu 4-2 în faţa Croaţiei şi debutează cu victorie la Mondial pentru al treilea turneu final consecutiv, după 2018 şi 2022.
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