Ce transfer a ratat Ianis Hagi. Echipa din Top 5 campionate la care ar fi putut ajunge: "Se potrivea acolo" - Antena Sport

Ce transfer a ratat Ianis Hagi. Echipa din Top 5 campionate la care ar fi putut ajunge: “Se potrivea acolo”

Publicat: 3 septembrie 2025, 8:24

Ianis Hagi, în timpul unui antrenament - Profimedia Imges

Ianis Hagi a ratat un transfer într-unul dintre cele mai bine cotate campionate ale Europei. Internaţionalul român, care în continuare e liber de contract, a fost dorit de Elche, echipă din La Liga.

Ianis Hagi s-a despărţit de Rangers la sfârşitul stagiunii trecute şi încă nu şi-a găsit echipă. Au existat zvonuri, în presa din Turcia, că el ar fi aproape să semneze cu Alanyaspor.

Ce transfer a ratat Ianis Hagi

Înainte să apară pe lista de transferuri a turcilor, Ianis Hagi ar fi putut prinde un transfer în Spania. Conform sport.ro, el a fost dorit de Elche, echipă nou-promovată în prima ligă spaniolă.

Mutarea a picat, însă, deoarece internaţionalul român nu s-a înţeles cu spaniolii în privinţa părţii financiare. Fiul “Regelui” şi-a dorit un salariu de 1,5 milioane de euro pe an şi încă un milion de euro în momentul semnării contractului.

Tot din cauza salariului uriaş cerut, Ianis Hagi a ratat şi alte transferuri în această vară. Legia Varşovia, echipă antrenată de Edi Iordănescu, a insistat pentru semnătura românului, însă polonezii nu i-au putut îndeplini cerinţele salariale.

Ioan Andone a reacţionat cu privire la transferul ratat de Ianis Hagi în Spania. Acesta este de părere că ar fi fost o şansă uriaşă pentru internaţionalul român.

“Cred că pentru Ianis era extraordinar (n.r. să se înțeleagă cu Elche). Cred că se potrivea. Era pentru el o oportunitate să dovedească în campionatul Spaniei că are valoare”, a declarat Ioan Andone, conform sursei citate anterior.

Ianis Hagi a evoluat în Spania, la Alaves, în sezonul trecut. El a fost împrumutat la formaţia iberică de Rangers, echipă la care a revenit ulterior, după o stagiune.

11:24
“Telenovela” transferului lui Ianis Hagi se apropie de final. A ajuns în Turcia şi e gata să semneze
11:03
Ce sumă trebuie să plătească Gigi Becali pentru jucătorul dorit de la CFR Cluj. Neluţu Varga i-a stabilit preţul
10:50
Sfat important pentru Cristi Chivu, după primele critici primite la Inter: “E singurul lucru pe care i l-aş recomanda”
10:20
Cu ce echipă negociază George Puşcaş, după plecarea de la Bodrumspor. S-ar putea întoarce în Italia
9:48
“Să nu ne îmbătăm cu apă rece”. Marius Şumudică, mesaj ferm despre Universitatea Craiova. Ce a spus despre lupta la titlu
9:24
Întăriri pentru Costel Gâlcă la Rapid. Victor Angelescu a confirmat un nou transfer: “Am discutat cu Dan Şucu”
