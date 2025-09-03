Ce transfer a ratat Ianis Hagi. Echipa din Top 5 campionate la care ar fi putut ajunge: "Se potrivea acolo" - Antena Sport

Ianis Hagi a ratat un transfer într-unul dintre cele mai bine cotate campionate ale Europei. Internaţionalul român, care în continuare e liber de contract, a fost dorit de Elche, echipă din La Liga.
Ianis Hagi s-a despărţit de Rangers la sfârşitul stagiunii trecute şi încă nu şi-a găsit echipă. Au existat zvonuri, în presa din Turcia, că el ar fi aproape să semneze cu Alanyaspor.
Ce transfer a ratat Ianis Hagi
Înainte să apară pe lista de transferuri a turcilor, Ianis Hagi ar fi putut prinde un transfer în Spania. Conform sport.ro, el a fost dorit de Elche, echipă nou-promovată în prima ligă spaniolă.
Mutarea a picat, însă, deoarece internaţionalul român nu s-a înţeles cu spaniolii în privinţa părţii financiare. Fiul “Regelui” şi-a dorit un salariu de 1,5 milioane de euro pe an şi încă un milion de euro în momentul semnării contractului.
Tot din cauza salariului uriaş cerut, Ianis Hagi a ratat şi alte transferuri în această vară. Legia Varşovia, echipă antrenată de Edi Iordănescu, a insistat pentru semnătura românului, însă polonezii nu i-au putut îndeplini cerinţele salariale.
Ioan Andone a reacţionat cu privire la transferul ratat de Ianis Hagi în Spania. Acesta este de părere că ar fi fost o şansă uriaşă pentru internaţionalul român.
“Cred că pentru Ianis era extraordinar (n.r. să se înțeleagă cu Elche). Cred că se potrivea. Era pentru el o oportunitate să dovedească în campionatul Spaniei că are valoare”, a declarat Ioan Andone, conform sursei citate anterior.
Ianis Hagi a evoluat în Spania, la Alaves, în sezonul trecut. El a fost împrumutat la formaţia iberică de Rangers, echipă la care a revenit ulterior, după o stagiune.