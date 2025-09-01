Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Răsturnare de situaţie în cazul lui Ianis Hagi! Internaţionalul român ar semna cu o altă echipă din Turcia - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Răsturnare de situaţie în cazul lui Ianis Hagi! Internaţionalul român ar semna cu o altă echipă din Turcia

Răsturnare de situaţie în cazul lui Ianis Hagi! Internaţionalul român ar semna cu o altă echipă din Turcia

Publicat: 1 septembrie 2025, 23:31

Comentarii
Răsturnare de situaţie în cazul lui Ianis Hagi! Internaţionalul român ar semna cu o altă echipă din Turcia

Ianis Hagi / Profimedia Images

Dorit de Fatih Karagumruk, Ianis Hagi ar urma să semneze cu o altă formaţie din Turcia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fără echipă de la despărţirea de Rangers, de la finalul sezonului trecut, Ianis Hagi a ratat lotul naţionalei pentru meciurile cu Canada şi Cipru. România – Canada e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY vineri, 5 septembrie.

Ianis Hagi ar semna cu Alanyaspor

Potrivit fanatik.ro, Ianis Hagi a fost “deturnat” în ultimul moment de Alanyaspor din drumul spre Fatih Karagumruk. Alanyaspor este pe locul 9 în prima ligă turcă.

Ianis Hagi ar fi avut ofertă din LaLiga, de la Elche, dar spaniolii i-ar fi propus un salariu de două ori mai mic decât Alanyaspor.

Internaţionalul român ar urma să semneze pe o perioadă de 3 ani cu formaţia turcă. Ianis Hagi a aşteptat atât de mult tocmai în ideea de a prinde un transfer la o echipă dintr-un campionat de top din Europa. Mercato se încheie, iar fiul lui Gică Hagi e gata acum să îşi pună semnătura pe un contract în ţara în care tatăl lui a scris istorie.

Reclamă
Reclamă

Ianis Hagi a fost dorit de mai multe echipe din Liga 1

În această vară s-a vorbit despre interesul Borussiei Monchengladbach pentru Ianis Hagi. Adrian Ilie, apropiat de familia Hagi, mărturisea că erau şanse mici să se realizeze acest transfer, având în vedere că echipele din Budesliga îşi conturează din timp lotul. Totodată, Maccabi Tel Aviv şi-a manifestat interesul de a-l transfera pe Ianis Hagi.

Din România, FCSB, Rapid şi Universitatea Craiova şi-au manifestat interesul de a-l aduce pe Ianis Hagi. Gigi Becali, finul lui Gică Hagi, chiar îi promitea lui Ianis că va fi titular în toate partidele disputate de FCSB în Europa. Ianis ar fi însă reticent să se întoarcă în ţară. Cotat la 1.5 milioane de euro, Ianis Hagi a marcat sezonul trecut 4 goluri şi a reuşit 5 assist-uri în cele 24 de meciuri disputate în prima ligă scoţiană. El a avut o perioadă dificilă, în care a fost trimis la echipa a doua a lui Rangers din pricina unei clauze care i-ar fi mărit contractul. În cele din urmă, a renunţat la acea clauză şi a revenit la prima echipă.

O familie de români a rămas fără maşina de 35.000 de euro, în Grecia. Hoţii au furat-o din curteO familie de români a rămas fără maşina de 35.000 de euro, în Grecia. Hoţii au furat-o din curte
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce pronostic dai pentru România - Canada?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Sfidare la primării, în plină criză: angajaţi trimişi la Miami pentru a învăţa să "combată sărăcia"
Observator
Sfidare la primării, în plină criză: angajaţi trimişi la Miami pentru a învăţa să "combată sărăcia"
Ianis Hagi s-a decis în ultimele ore de mercato. Semnează cu o echipă surpriză din Turcia, după ce a refuzat oferta din La Liga! Exclusiv
Fanatik.ro
Ianis Hagi s-a decis în ultimele ore de mercato. Semnează cu o echipă surpriză din Turcia, după ce a refuzat oferta din La Liga! Exclusiv
0:32 2 sept.
EXCLUSIVAlex Mitriţă, uimit de ce a găsit în China: “Chiar nu mă aşteptam”
0:11 2 sept.
Liviu Ciobotariu şi-a decis viitorul, după ce fanii i-au cerut demisia în urma înfrângerii cu Farul!
23:59
UPDATEUltimele ore de mercato din vara lui 2025! Mutări spectaculoase pe bandă rulantă
23:47
OFICIAL | S-a făcut cel mai mare transfer din istoria Premier League! Alexander Isak a semnat cu Liverpool
23:38
Naomi Osaka – Coco Gauff 6-3, 6-2. Nipona, în sferturi la US Open
23:03
Momente de panică pentru jucătoarea care a eliminat-o pe Sorana Cîrstea la US Open: “M-a speriat puțin”
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali a găsit fundaș central pentru FCSB. Transfer de ultim moment anunțat: „Îi dau bani să vină gratis” 2 Ianis Hagi şi-a decis viitorul! Echipa cu care va semna dacă nu apare o ofertă dintr-un campionat de top 3 Dinamo vrea să transfere un fost jucător al FCSB-ului. Reacția lui Andrei Nicolescu: „Am discutat cu tatăl ui” 4 Harry Kane a anunţat conducerea lui Bayern Munchen că vrea să plece! Echipa de top cu care poate semna 5 EXCLUSIVRăsturnare de situaţie în cazul lui Daniel Bîrligea! Decizia luată de staff-ul naţionalei 6 Două oferte din Top 5 puse pe masă pentru Louis Munteanu. Răspunsul dat fără ezitare de Ioan Varga
Citește și
Cele mai citite
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi BecaliAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Alex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzutAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut
Varga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis MunteanuVarga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis Munteanu
Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”