Răsturnare de situaţie în cazul lui Ianis Hagi! Internaţionalul român ar semna cu o altă echipă din Turcia - Antena Sport

Dorit de Fatih Karagumruk, Ianis Hagi ar urma să semneze cu o altă formaţie din Turcia.

Fără echipă de la despărţirea de Rangers, de la finalul sezonului trecut, Ianis Hagi a ratat lotul naţionalei pentru meciurile cu Canada şi Cipru. România – Canada e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY vineri, 5 septembrie.

Ianis Hagi ar semna cu Alanyaspor

Potrivit fanatik.ro, Ianis Hagi a fost “deturnat” în ultimul moment de Alanyaspor din drumul spre Fatih Karagumruk. Alanyaspor este pe locul 9 în prima ligă turcă.

Ianis Hagi ar fi avut ofertă din LaLiga, de la Elche, dar spaniolii i-ar fi propus un salariu de două ori mai mic decât Alanyaspor.

Internaţionalul român ar urma să semneze pe o perioadă de 3 ani cu formaţia turcă. Ianis Hagi a aşteptat atât de mult tocmai în ideea de a prinde un transfer la o echipă dintr-un campionat de top din Europa. Mercato se încheie, iar fiul lui Gică Hagi e gata acum să îşi pună semnătura pe un contract în ţara în care tatăl lui a scris istorie.