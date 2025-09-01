Răsturnare de situaţie în cazul lui Ianis Hagi! Internaţionalul român ar semna cu o altă echipă din Turcia - Antena Sport

Dorit de Fatih Karagumruk, Ianis Hagi ar urma să semneze cu o altă formaţie din Turcia.
Fără echipă de la despărţirea de Rangers, de la finalul sezonului trecut, Ianis Hagi a ratat lotul naţionalei pentru meciurile cu Canada şi Cipru. România – Canada e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY vineri, 5 septembrie.
Ianis Hagi ar semna cu Alanyaspor
Potrivit fanatik.ro, Ianis Hagi a fost “deturnat” în ultimul moment de Alanyaspor din drumul spre Fatih Karagumruk. Alanyaspor este pe locul 9 în prima ligă turcă.
Ianis Hagi ar fi avut ofertă din LaLiga, de la Elche, dar spaniolii i-ar fi propus un salariu de două ori mai mic decât Alanyaspor.
Internaţionalul român ar urma să semneze pe o perioadă de 3 ani cu formaţia turcă. Ianis Hagi a aşteptat atât de mult tocmai în ideea de a prinde un transfer la o echipă dintr-un campionat de top din Europa. Mercato se încheie, iar fiul lui Gică Hagi e gata acum să îşi pună semnătura pe un contract în ţara în care tatăl lui a scris istorie.
Ianis Hagi a fost dorit de mai multe echipe din Liga 1
În această vară s-a vorbit despre interesul Borussiei Monchengladbach pentru Ianis Hagi. Adrian Ilie, apropiat de familia Hagi, mărturisea că erau şanse mici să se realizeze acest transfer, având în vedere că echipele din Budesliga îşi conturează din timp lotul. Totodată, Maccabi Tel Aviv şi-a manifestat interesul de a-l transfera pe Ianis Hagi.
Din România, FCSB, Rapid şi Universitatea Craiova şi-au manifestat interesul de a-l aduce pe Ianis Hagi. Gigi Becali, finul lui Gică Hagi, chiar îi promitea lui Ianis că va fi titular în toate partidele disputate de FCSB în Europa. Ianis ar fi însă reticent să se întoarcă în ţară. Cotat la 1.5 milioane de euro, Ianis Hagi a marcat sezonul trecut 4 goluri şi a reuşit 5 assist-uri în cele 24 de meciuri disputate în prima ligă scoţiană. El a avut o perioadă dificilă, în care a fost trimis la echipa a doua a lui Rangers din pricina unei clauze care i-ar fi mărit contractul. În cele din urmă, a renunţat la acea clauză şi a revenit la prima echipă.