Bogdan Racovițan a explicat care a fost secretul victoriei cu Universitatea Craiova: „N-au reușit să iasă cu mingea” - Antena Sport

Bogdan Racovițan a explicat care a fost secretul victoriei cu Universitatea Craiova: „N-au reușit să iasă cu mingea”

Daniel Işvanca Publicat: 3 octombrie 2025, 0:29

Comentarii
Bogdan Racovițan a explicat care a fost secretul victoriei cu Universitatea Craiova: N-au reușit să iasă cu mingea”

Jucătorii celor de la Rakow / Profimedia

Universitatea Craiova nu a reușit să producă surpriza la debutul în grupa principală de UEFA Conference League și a pierdut cu scorul de 2-0 împotriva polonezilor de la Rakow.

Gruparea antrenată de Mirel Rădoi nu a expediat niciun șut pe spațiul porții și a fost dominată la toate capitolele de echipa unde evoluează și românul Bogdan Racovițan.

Bogdan Racovițan, încântat după victoria cu Universitatea Craiova

Bogdan Racovițan a fost titular și integralist în disputa contra Universității Craiova, iar fundașul român a reușit să îi anihileze excelent pe Ștefan Baiaram și Assad Al-Hamlawi.

După fluierul final, fotbalistul celor de la Rakow a explicat unde s-a făcut diferența și a transmis că se bucură pentru rezultatul înregistrat de echipa sa, dar și pentru evoluția din teren.

„Mă bucur că am câștigat, cred că merităm victoria. Sigur, se putea orice dacă nu era acel cartonaș roșu. Am avut posesie, am avut mingea per ansamblu. Fericit pentru mine, pentru echipă, îmi pare rău pentru Craiova.

Am muncit mult să ajung aici. Tactica nu a fost una specială, am încercat să ne facem jocul, bazat pe pressing avansat. Ei n-au reușit să iasă cu mingea, după e greu să faci faza ofensivă după ce te aperi. Sunt jucători care au mai multă experiență, poate s-a văzut și asta”, a declarat Bogdan Racovițan, potrivit primasport.ro.

