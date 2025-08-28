CFR Cluj - Hacken LIVE TEXT (20:30). Ardelenii, ca și eliminați după 2-7 în tur. Echipele probabile - Antena Sport

Meciul CFR Cluj – Hacken va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro, de la ora 20:30. Partida contează pentru manșa retur a „dublei” din play-off-ul Conference League.
CFR Cluj a fost ulimită de Hacken în manșa tur. Suedezii s-au impus cu scorul de 7-2, iar, după meci, Dan Petrescu și-a dat demisia. În locul acestuia a fost instalat Andrea Mandorlini, care se află la primul duel din noul mandat.
LIVE TEXT | CFR Cluj – Hacken (20:30)
CFR Cluj primește vizita celor de la Hacken după un nou rezultat slab în Liga 1. În ultimul meci jucat, vicecampioana României a fost învinsă de Oțelul, cu scorul de 1-4.
De cealaltă parte, Hacken și-a continuat seria excelentă și s-a distrat în campionat, cu Varnamo. Cu 5-1 s-a impus adversara CFR-ului, în duelul din competiția internă.
La conferința de presă premergătoare partidei cu Hacken, Andrea Mandorlini a spus că CFR Cluj trebuie să își revină, după ultimele rezultate obținute. Acesta s-a ferit însă să vorbească despre duelul cu echipa din Suedia.
“În ceea ce privește situația noastră, trebuie să mergem înainte, să ne îmbunătățim. Este un moment greu, dar suntem la un club care trebuie să câștige. Nu ne aflăm într-un moment ușor. Eu sunt aici și încerc să dau totul. Trebuie să avem și noroc pentru a putea să ieși din această șansă.
Este foarte dificil. Trebuie să încercăm să muncim. A fost o perioadă grea, dar vă asigur că vom încerca să onorăm competiția și clubul. E important să dăm totul.
Nu știu cum va fi meciul, dar e clar că vorbim de un club care nu a mai trăit o asemenea perioadă. În fotbal trebuie să treci peste. Contează foarte mult ce facem la acest meci. Cu siguranță clubul va ieși din această situație. Nu trebuie să plângem, ci trebuie să facem totul să ne revenim. Asta am transmis echipei”, a spus Andrea Mandorlini, la conferința de presă.