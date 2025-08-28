CFR Cluj - Hacken LIVE TEXT (20:30). Ardelenii, ca și eliminați după 2-7 în tur. Echipele probabile - Antena Sport

Meciul CFR Cluj – Hacken va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro, de la ora 20:30. Partida contează pentru manșa retur a „dublei” din play-off-ul Conference League.

CFR Cluj a fost ulimită de Hacken în manșa tur. Suedezii s-au impus cu scorul de 7-2, iar, după meci, Dan Petrescu și-a dat demisia. În locul acestuia a fost instalat Andrea Mandorlini, care se află la primul duel din noul mandat.

LIVE TEXT | CFR Cluj – Hacken (20:30)

CFR Cluj primește vizita celor de la Hacken după un nou rezultat slab în Liga 1. În ultimul meci jucat, vicecampioana României a fost învinsă de Oțelul, cu scorul de 1-4.

De cealaltă parte, Hacken și-a continuat seria excelentă și s-a distrat în campionat, cu Varnamo. Cu 5-1 s-a impus adversara CFR-ului, în duelul din competiția internă.

La conferința de presă premergătoare partidei cu Hacken, Andrea Mandorlini a spus că CFR Cluj trebuie să își revină, după ultimele rezultate obținute. Acesta s-a ferit însă să vorbească despre duelul cu echipa din Suedia.