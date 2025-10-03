„Ne-am arătat limitele”. Mirel Rădoi, categoric după Rakow - Universitatea Craiova 2-0. L-a taxat pe Screciu: „Îl va costa” - Antena Sport

Mirel Rădoi a oferit prima reacție după ce Rakow a învins-o cu 2-0 pe Universitatea Craiova, în prima etapă a grupei de Conference League. Antrenorul s-a declarat nemulțumit de prestația jucătorilor săi.
Oltenii au evoluat în inferioritate numerică din minutul 58, după ce Vladimir Screciu a văzut direct cartonașul roșu, pentru un fault comis din postura de ultim apărător.
Mirel Rădoi, prima reacție după Rakow – Universitatea Craiova 2-0
Mirel Rădoi a transmis că lipsa de experiență, la nivel european, s-a văzut în jocul echipei sale în duelul cu polonezii. El a subliniat că în anumite faze, jucătorii săi se panicau și nu luau cele mai bune decizii.
Totodată, Mirel Rădoi l-a taxat pe Vladimir Screciu pentru cartonașul roșu primit. Antrenorul a transmis că astfel de momente îl vor costa pe mijlocașul său în vederea unor transferuri, în viitor.
„Experiența pe care nu o avem în această competiție și-a spus cuvântul. Ne-a lipsit puțin curaj, dar în primul rând experiența a fost decisivă în seara aceasta.
Nu a fost foarte diferit față de ce am făcut în trecut, dar am avut o viteză în scădere. Meciurile din Europa sunt mai rapide, s-a văzut diferența din punct de vedere fizic, au fost mai deciși. În minutul 71, Amorim avea crampe dar totuși a terminat partida. Aici mai avem de lucrat, nu doar la Universitatea Craiova, la nivelul fotbalului românesc, la mentalitate.
În seara asta, ne-am arătat limitele, am avut 6 mingi pierdute în prima repriză fără vreun presing. Nu suntem obișnuiți din Liga 1 cu adversari care să facă asta. Noi facem inițiere, dar ne cunoaștem calitățile, nu vreau să dau vina pe campionatul intern, care e mult sub cel al Poloniei, dar lucrurile astea contează.
Pentru o primă repriză, puțin doar o ocazie. Am discutat să avem mult mai mult curaj decât în prima repriză. Am arătat că pe centrările lor a apărut puțină panică, dar dacă vorbim că vrem mai mult, avem nevoie de mai mult curaj, de mai multă personalitate. Au încercat, dar am părut puțin panicați. La golul doi, am strâns prea mult. E o competiție nouă pentru noi, avem multe de învățat.
Nu voiam să fac o singură schimbare, de asta am schimbat. Pierdeam un moment de schimbări, chiar dacă a durat la VAR, era clar pentru mine. Nu ai cum să faci asta, îl vor costa eventualele transferuri, nu poate să se precipite, nu poți să pui o mână în față. Era clar că jucătorul încerca să paseze pe culoarul ăsta, trebuia doar să închidă. Dacă se întâmpla la altul, nu aveam atâtea reproșuri, joacă pe poziția pe care am jucat și eu. Dar și la el s-a văzut presiunea în seara asta. Le-am zis că nu vreau să devină o obișnuință să jucăm pe inferioritate.
E păcat pentru fotbalul românesc că niciuna dintre echipe nu a adus puncte. Nu vreau să discut despre partida care urmează. Nu am cum să cataloghez într-un singur cuvânt, e doar lipsă de experiență”, a declarat Mirel Rădoi, conform digisport.ro, după Rakow – Universitatea Craiova.
Rakow – Universitatea Craiova 2-0
Rakow Czestochowa a dispus joi seara, pe teren propriu, scor 2-0, de formaţia Universitatea Craiova, în prima etapă a grupei Conference League. Oltenii au jucat în zece din minutul 53.
Prima repriză a meciului de la Sosnowiec a ost dominată de gazde, care au atacat poarta lui Isenko încă din start. Jonathan Brunes a cerut penalti în minutul 10, la intervenţia lui Screciu, dar arbitrul nu a acordat nimic, apoi acelaşi Brunes a şutat. Însă Adrian Rus a reuşit să respingă, în minutul 32. Românul de la Rakow, Racoviţan, a fost aproape de gol în minutul 33, în timp ce singura oportunitate pentru elevii lui Rădoi a apărut la şutul pe lângă poartă a lui Baiaram.
Imediat după pauză Pienko a deschis scorul printre picioarele lui Isenko, în minutul 47 pentru ca şase minute mai târziu Screciu să îl faulteze pe Brunes şi, după veificarea VAR, românul a primit cartonaş roşu, fiind eliminat. Isenko a respins şutul lui Ameyaw, în minutul 63, iar în minutul 80 Oskar Repka a majorat avantajul polonezilor. Acesta a fost şi scorul final, Rakow – Universitatea Craiova 2-0 şi oltenii debutează cu înfrângere în Conference League.
