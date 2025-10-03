Sorin Cârțu nu s-a ferit după debutul cu stângul al Universității Craiova din UECL: "Nu mi-a plăcut ce am văzut" - Antena Sport

Închide meniul
Sorin Cârțu nu s-a ferit după debutul cu stângul al Universității Craiova din UECL: “Nu mi-a plăcut ce am văzut”

Andrei Nicolae Publicat: 3 octombrie 2025, 8:46

Sorin Cârțu, pe banca Universității Craiova / Sport Pictures

Președintele de onoare al Universității Craiova, Sorin Cârțu, a analizat în cadrul unei intervenții telefonice debutul ratat al oltenilor din grupa Conference League, unde au fost învinși de Rakow cu 2-0. Oficialul alb-albaștrilor a recunoscut că jocul elevilor lui Rădoi a fost unul modest, însă a arătat și semne de optimism pentru următoarele meciuri.

Cârțu a dezvăluit că în ciuda ultimelor rezultate ale oltenilor, nu este momentul să se intre în panică. În final, fostul mare jucător al Craiovei a vorbit pe scurt despre derby-ul care îi așteaptă pe jucători în campionat, unde urmează să dea peste FCSB.

Verdictul lui Sorin Cârțu, după Rakow – Univ. Craiova 2-0

Președintele de onoare al Universității Craiova a vorbit și despre modul în care a abordat Mirel Rădoi meciul, folosind jucători de bază în primul 11, spre deosebire de ce s-a întâmplat la meciul FCSB-ului cu Young Boys Berna. La partida de pe Arena Națională, Gigi Becali a hotârât să “sacrifice” din echipa de start mai mulți jucători de bază, pentru a prioritiza campionatul.

Nu mi-a plăcut ce am văzut în seara asta. Repriza a doua a început prost cu golul, la Screciu a fost eliminarea, dar nu mi-a plăcut. Nu mă apuc să vorbesc, să dau soluţii.

E clar că nu mai avem prestaţiile avute până acum şi nu suntem într-un moment bun, dar poate fi trecătoare faza asta. E doar primul meci în grupe, dar faptul că l-am pierdut nu înseamnă că e totul pierdut. Mai avem meciuri şi pot fi alte prestaţii. N-aş intra în panică, dar trebuie să tragi concluzii şi să recunoaştem că nu a fost un meci bun, să recunoaştem.

(n.r. – Abordarea meciurilor cu Rakow şi FCSB) Ce văd e că am tratat serios această competiţie, ne-am bătut pentru ea şi era normal să joace cu cei mai buni. Nu văd un mare impediment că dacă foloseşti mulţi jucători în seara asta să-i foloseşti şi duminică.

Apoi e întreruperea şi sunt destule posibilităţi. Cu FCSB poate ne ies altfel combinaţiile, eu ştiu ce trasmite el echipei“, a spus oficialul oltenilor, potrivit primasport.ro.

Pentru Universitatea Craiova urmează partidele cu FCSB (5 octombrie) și Unirea Slobozia (18 octombrie) din Liga 1, după care va da piept cu Noah în etapa a doua de Conference League.

1 Replica lui Elias Charalambous, după ce Denis Alibec a răbufnit la adresa lui Gigi Becali: „Sunt convins de asta" 2 Gigi Becali a anunţat echipa de start a lui FCSB pentru meciul cu Young Boys: "Alibec va marca" 3 A vrut să cumpere Steaua, dar suma l-a şocat şi s-a retras: "Băi, nene, ce aveţi voi? E de râs" 4 Gigi Becali a anunţat transferuri la FCSB! Cine pleacă de la campioana României: "Nu au ce căuta" 5 Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – Young Boys 0-2: "Cele două goluri sunt ale lui" 6 Farul, anunţ surprinzător! Ianis Zicu NU e antrenorul echipei! Cine e tehnicianul principal al constănţenilor
