Sorin Cârțu nu s-a ferit după debutul cu stângul al Universității Craiova din UECL: "Nu mi-a plăcut ce am văzut" - Antena Sport

Președintele de onoare al Universității Craiova, Sorin Cârțu, a analizat în cadrul unei intervenții telefonice debutul ratat al oltenilor din grupa Conference League, unde au fost învinși de Rakow cu 2-0. Oficialul alb-albaștrilor a recunoscut că jocul elevilor lui Rădoi a fost unul modest, însă a arătat și semne de optimism pentru următoarele meciuri.

Cârțu a dezvăluit că în ciuda ultimelor rezultate ale oltenilor, nu este momentul să se intre în panică. În final, fostul mare jucător al Craiovei a vorbit pe scurt despre derby-ul care îi așteaptă pe jucători în campionat, unde urmează să dea peste FCSB.

Verdictul lui Sorin Cârțu, după Rakow – Univ. Craiova 2-0

Președintele de onoare al Universității Craiova a vorbit și despre modul în care a abordat Mirel Rădoi meciul, folosind jucători de bază în primul 11, spre deosebire de ce s-a întâmplat la meciul FCSB-ului cu Young Boys Berna. La partida de pe Arena Națională, Gigi Becali a hotârât să “sacrifice” din echipa de start mai mulți jucători de bază, pentru a prioritiza campionatul.

“Nu mi-a plăcut ce am văzut în seara asta. Repriza a doua a început prost cu golul, la Screciu a fost eliminarea, dar nu mi-a plăcut. Nu mă apuc să vorbesc, să dau soluţii.

E clar că nu mai avem prestaţiile avute până acum şi nu suntem într-un moment bun, dar poate fi trecătoare faza asta. E doar primul meci în grupe, dar faptul că l-am pierdut nu înseamnă că e totul pierdut. Mai avem meciuri şi pot fi alte prestaţii. N-aş intra în panică, dar trebuie să tragi concluzii şi să recunoaştem că nu a fost un meci bun, să recunoaştem.