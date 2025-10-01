Decizia luată de Mihai Rotaru înaintea debutului Universităţii Craiova în Conference League. Ce a spus despre meciul cu FCSB - Antena Sport

Mihai Rotaru a prefaţat duelul Universităţii Craiova cu Rakow, din prima etapă a grupei de Conference League. Patronul oltenilor a dezvăluit că Mirel Rădoi nu se confruntă cu probleme de lot, urmând să alinieze cea mai bună echipă de start.

Totodată, Mihai Rotaru a subliniat că Universitatea Craiova va miza pe cel mai bun 11 atât la meciul cu Rakow, cât şi la derby-ul cu FCSB de duminică, din Liga 1.

Decizia luată de Mihai Rotaru înaintea debutului Universităţii Craiova în Conference League

Mihai Rotaru a transmis că nu se pune problema ca jucătorii să fie menajaţi, urmând ca aceştia să fie odihniţi pe parcurs, la alte partide. Acesta a transmis, de asemenea, că oltenii lui Mirel Rădoi sunt gata să dea totul pe toate cele trei fronturi, Conference League, campionat şi Cupa României.

“Emoții mari ca înainte de orice meci, nu e ceva diferit, nu contează că jucăm cu Metaloglobus, Real Madrid, Rakow sau Rapid, emoții inerente. Așteptăm cu mai multă nerăbdare, dar emoțiile sunt asemănătoare cu cele din alte meciuri. Nu o să merg la meci, am anumite lucruri de rezolvat în țară.

Nu sunt probleme de lot, cel puțin în această dimineață, toată lumea este aptă, inclusiv cei care au avut probleme minore au revenit. Toți sunt la luptă, la război, ca să zicem așa! Eu nu fac strategii, asta trebuie să întrebați staff-ul tehnic.