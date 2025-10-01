Decizia luată de Mihai Rotaru înaintea debutului Universităţii Craiova în Conference League. Ce a spus despre meciul cu FCSB - Antena Sport

Închide meniul
Decizia luată de Mihai Rotaru înaintea debutului Universităţii Craiova în Conference League. Ce a spus despre meciul cu FCSB

Publicat: 1 octombrie 2025, 13:38

Mihai Rotaru, în timpul unei conferinţe de presă / Antena Sport

Mihai Rotaru a prefaţat duelul Universităţii Craiova cu Rakow, din prima etapă a grupei de Conference League. Patronul oltenilor a dezvăluit că Mirel Rădoi nu se confruntă cu probleme de lot, urmând să alinieze cea mai bună echipă de start.

Totodată, Mihai Rotaru a subliniat că Universitatea Craiova va miza pe cel mai bun 11 atât la meciul cu Rakow, cât şi la derby-ul cu FCSB de duminică, din Liga 1.

Mihai Rotaru a transmis că nu se pune problema ca jucătorii să fie menajaţi, urmând ca aceştia să fie odihniţi pe parcurs, la alte partide. Acesta a transmis, de asemenea, că oltenii lui Mirel Rădoi sunt gata să dea totul pe toate cele trei fronturi, Conference League, campionat şi Cupa României.

“Emoții mari ca înainte de orice meci, nu e ceva diferit, nu contează că jucăm cu Metaloglobus, Real Madrid, Rakow sau Rapid, emoții inerente. Așteptăm cu mai multă nerăbdare, dar emoțiile sunt asemănătoare cu cele din alte meciuri. Nu o să merg la meci, am anumite lucruri de rezolvat în țară.

Nu sunt probleme de lot, cel puțin în această dimineață, toată lumea este aptă, inclusiv cei care au avut probleme minore au revenit. Toți sunt la luptă, la război, ca să zicem așa! Eu nu fac strategii, asta trebuie să întrebați staff-ul tehnic.

Deviza clubului este să jucăm cu ce este mai bun, ca să luăm tot din meci. Nu știu echipa de mâine, nu știu care va fi abordarea, la fel și în cazul meciului de duminică, nu știu, este filosofia clubului. Suntem în Europa, abordăm cu cel mai bun prim 11, nu menajăm pe nimeni, putea să fie oricine adversar, aveam aceeași politică. Nu conta că jucăm cu FCSB după, puteam să jucăm cu Slobozia, Metaloglobus, Rapid sau Dinamo. O să mai fie menajați unii jucători la alte meciuri, dar depinde și de problemele de sănătate.

Echipa este 100% pregătită să lupte pe 3 fronturi, avem un lot extrem de numeros, valoros. Suntem un lot bine construit, putem, suntem bine pregătiți”, a declarat Mihai Rotaru, înainte de Rakow – Universitatea Craiova, conform gsp.ro.

