Mihai Rotaru, tranșant după eliminarea lui Mirel Rădoi din meciul cu Rapid Viena: "Mi-e greu să comentez" - Antena Sport

Mihai Rotaru a vorbit în cadrul unei intervenții TV despre momentul în care Mirel Rădoi a fost eliminat în minutul 19 al partidei dintre Rapid Viena și Universitatea Craiova. Patronul oltenilor a spus după victoria alb-albaștrilor din Austria că nu știe clar ce îi este permis unui antrenor, dar s-a arătat convins de un alt privind viitoarea partidă din UECL.

Mirel Rădoi a ieșit din nou în evidență prin comportamentul său impulsiv la ultima partidă de Conference League a oltenilor, unde a luat două “galbene” în decurs de doar opt minute. Primul avertisment primit de antrenorul de 44 de ani a fost cauzat de proteste, iar al doilea după ce a certat un jucător advers pentru o presupusă simulare.

Mihai Rotaru anunță: “Cu Mainz vor fi 30.000 de Rădoi în tribune”

Mihai Rotaru a recunoscut după meci că nu poate să comenteze eliminarea lui Rădoi, ținând cont că nu este stăpân pe informațiile care stau la baza sancțunilor primite de tehnicianul din Bănie. Cu toate acestea, finanțatorul oltenilor a vrut să transmită că la următorul meci din Conference League pe care îl au de disputat alb-albaștrii vor fi peste 30.000 de versiuni ale antrenorului în tribune, făcând referire la numărul de oameni.

“Mi-e greu să comentez. Nu am văzut faza și nu știu ce greșeli poate să facă un antrenor în interiorul spațiului tehnic.

Nu va fi pe bancă la meciul cu Mainz, dar vor fi 30.000 de Mirel Rădoi în tribune și încă 11 pe teren, plus încă 14 pe bancă, și atunci vom fi bine“, a spus patronul Universității Craiova, potrivit digisport.ro.