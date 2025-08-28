Nicușor Bancu, anunț despre viitorul său după ce Universitatea Craiova s-a calificat în Conference League - Antena Sport

Nicușor Bancu a oferit prima reacție după Universitatea Craiova – Bașakșehir 3-1. Fundașul a făcut un anunț despre viitorul său, după ce oltenii s-au calificat în Conference League.

La interviu, Nicușor Bancu a recunoscut că nu se mai gândește la plecarea de la Universitatea Craiova. Acesta s-a declarat fericit pentru calificare și a vorbit și despre șansele oltenilor, de a câștiga titlul.

Ce a spus Nicușor Bancu după ce Universitatea Craiova s-a calificat în Conference League

“Suntem foarte fericiți. Am reușit să scriem istorie. Se vede că suntem o echipă unită.

Am cântat, ne-am bucurat, ne-am felicitat. Mister a ținut un discurs foarte frumos. Nu este ușor, dar pentru că suntem un grup unit, cred că s-a văzut la toate partidele că avem valoare mare.

După primirea golului am reușit să marcăm rapid. Mă bucur că a reușit Baiaram să marcheze, a ajutat echipa. O seară fantastică pentru noi.