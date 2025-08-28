Nicușor Bancu, anunț despre viitorul său după ce Universitatea Craiova s-a calificat în Conference League - Antena Sport

Nicușor Bancu a oferit prima reacție după Universitatea Craiova – Bașakșehir 3-1. Fundașul a făcut un anunț despre viitorul său, după ce oltenii s-au calificat în Conference League.
La interviu, Nicușor Bancu a recunoscut că nu se mai gândește la plecarea de la Universitatea Craiova. Acesta s-a declarat fericit pentru calificare și a vorbit și despre șansele oltenilor, de a câștiga titlul.
Ce a spus Nicușor Bancu după ce Universitatea Craiova s-a calificat în Conference League
“Suntem foarte fericiți. Am reușit să scriem istorie. Se vede că suntem o echipă unită.
Am cântat, ne-am bucurat, ne-am felicitat. Mister a ținut un discurs foarte frumos. Nu este ușor, dar pentru că suntem un grup unit, cred că s-a văzut la toate partidele că avem valoare mare.
După primirea golului am reușit să marcăm rapid. Mă bucur că a reușit Baiaram să marcheze, a ajutat echipa. O seară fantastică pentru noi.
Este departe.. Pentru că avem o valoare foarte mare, avem speranțe că anul acesta se poate lua campionatul.
Nu mă mai gândesc la plecare. Dacă era vorba de plecare, se realiza până acum. Mă bucur că am rămas aici și că am reușit să facem istorie la acest club.
Vom petrece în acestă seară, dar mâine avem antrenament. Trebuie să mergem la Botoșani și să câștigăm și acolo”, a spus Nicușor Bancu, la digisport.ro.