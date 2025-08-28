Nicușor Bancu, anunț despre viitorul său după ce Universitatea Craiova s-a calificat în Conference League - Antena Sport

Închide meniul
Nicușor Bancu, anunț despre viitorul său după ce Universitatea Craiova s-a calificat în Conference League

Conference League

Nicușor Bancu, anunț despre viitorul său după ce Universitatea Craiova s-a calificat în Conference League

Alex Ioniță Publicat: 28 august 2025, 22:59

Nicușor Bancu, anunț despre viitorul său după ce Universitatea Craiova s-a calificat în Conference League

Profimedia

Nicușor Bancu a oferit prima reacție după Universitatea Craiova – Bașakșehir 3-1. Fundașul a făcut un anunț despre viitorul său, după ce oltenii s-au calificat în Conference League.

La interviu, Nicușor Bancu a recunoscut că nu se mai gândește la plecarea de la Universitatea Craiova. Acesta s-a declarat fericit pentru calificare și a vorbit și despre șansele oltenilor, de a câștiga titlul.

Ce a spus Nicușor Bancu după ce Universitatea Craiova s-a calificat în Conference League

“Suntem foarte fericiți. Am reușit să scriem istorie. Se vede că suntem o echipă unită.

Am cântat, ne-am bucurat, ne-am felicitat. Mister a ținut un discurs foarte frumos. Nu este ușor, dar pentru că suntem un grup unit, cred că s-a văzut la toate partidele că avem valoare mare.

După primirea golului am reușit să marcăm rapid. Mă bucur că a reușit Baiaram să marcheze, a ajutat echipa. O seară fantastică pentru noi.

Este departe.. Pentru că avem o valoare foarte mare, avem speranțe că anul acesta se poate lua campionatul.

Nu mă mai gândesc la plecare. Dacă era vorba de plecare, se realiza până acum. Mă bucur că am rămas aici și că am reușit să facem istorie la acest club.

Vom petrece în acestă seară, dar mâine avem antrenament. Trebuie să mergem la Botoșani și să câștigăm și acolo”, a spus Nicușor Bancu, la digisport.ro.

Câți bani va încasa Universitatea Craiova după calificarea istorică în Conference League

Universitatea Craiova a dat o adevărată lovitură pe plan financiar, după calificarea istorică în Conference League. Oltenii își vor umple conturile.

Universitatea Craiova s-a calificat în grupa de Conference League după ce a eliminat-o pe Istanbul Bașakșehir, în play-off-ul competiției. Cu scorul general de 5-2 s-au impus oltenii lui Mirel Rădoi, în fața turcilor.

După calificarea în Conference League, UEFA o va premia pe Universitatea Craiova. Concret, oltenii și-au asigurat un cec în valoare de 3,17 milioane de euro, doar prin prezența în grupa principală.

Suma ar putea crește considerabil pe parcursul sezonului european, având în vedere că UEFA premiază orice rezultat pozitiv. Concret, un rezultat de egalitate în Conference League este recompensat cu 133.000 de euro, în timp ce fiecare victorie aduce suma de 400.000 de euro.

Totodată, oltenii pot încasa o sumă importantă și în cazul în care se califică în primăvara europeană. O poziție în primele 8 aduce suma de 400.000 de euro, în timp ce clasarea între locurile 9 și 24 este răsplătită cu 200.000 de euro.

O eventuală prezență în optimile competiției le-ar aduce oltenilor suma de 800.000 de euro. În cazul în care se va califica în sferturi, Universitatea Craivoa va primi 1,3 milioane de euro.

Semifinalistele din Conference League primesc suma de 2,5 milioane de euro, iar finalistele 4 milioane de euro. Marea câștigătoare este recompensată cu suma de 7 milioane de euro.

