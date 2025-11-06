Rapid Viena - Universitatea Craiova, 22:00, LIVE TEXT. Oltenii caută prima victorie în grupă - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 6 noiembrie 2025, 0:00

Mirel Rădoi, în partida cu Rakow / Profimedia Images

Meciul Rapid Viena – Universitatea Craiova e în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport joi, de la ora 22:00.

Echipa lui Mirel Rădoi nu are încă nicio victorie în grupa din Conference League. Craiova a pierdut cu Rakow, cu 2-0, în deplasare şi a făcut egal acasă, 1-1, cu Noah.

Oltenii sunt în acest moment în afara celor 24 de locuri care duc în play-off-ul Conference League. Formația lui Rădoi e pe poziția a 28-a în grupă. Rapid Viena e pe locul 35 din 36 de echipe, cu două înfrângeri în primele două meciuri, 1-4 cu Lech Poznan şi 0-3 cu Fiorentina.

Echipe probabile:

Rapid Viena (3-5-2): Gartler – Cvetkovic, Ahoussou, Raux-Yao – Bolla, Antiste, Romeo, Seidl, Demir – Kara, Wurmbrand Antrenor: Peter Stoger

Universitatea Craiova (3-5-2): Isenko – Romanchuk, Rus, Screciu – Mora, Matei, Băluţă, Cicâldău, Bancu – Al Hamlawi, Baiaram Antrenor: Mirel Rădoi

Mirel Rădoi: “Rapid Viena e un adversar foarte puternic”

Chiar dacă Rapid Viena a pierdut clar primele două partide disputate în grupa principală din UEFA Conference League, antrenorul Universităţii Craiova a lăudat în conferinţa de presă premergătoare partidei formaţia austriacă.

Mirel Rădoi a punctat că Rapid Viena este o echipă diferită faţă de toate formaţiile pe care Universitatea Craiova le-a întâlnit până acum.

“Urmează o partidă dificilă, suntem două echipe în căutarea primei victorii. Rapid Viena este un adversar foarte puternic, mult mai dificil decât ce am întâlnit până acum. Este o echipă mult mai dinamică, mai organizată. Au avut și ghinion, au jucat cu Lech și Fiorentina, doi adversari puternici, dar rezultatele au fost exagerate. Nu va fi deloc un meci asemănător cu cele două ale noastre de până acum.

Rapid Viena are un joc agresiv, vine în propria jumătate indiferent de situația de pe tabelă. Eu am urmărit campionatul Austriei când eram la echipa națională și e o diferență uriașă față de ce e acum. N-aș fi crezut că poate să crească atât și că o echipă din campionatul Austriei, chiar și Rapid Viena, poate să ajungă la nivelul ăsta de intensitate. Mâine seară ne așteaptă un meci extrem de dificil, cu dueluri crâncene. Pe asta se bazează ei pe toate zonele terenului”, a declarat Mirel Rădoi.

Mirel Rădoi nu ar spune nu unui egal

Chiar dacă îşi doreşte victoria, Mirel Rădoi nu ar fi nemulţumit în cazul în care echipa lui va obţine un rezultat de egalitate la Viena. Tehnicianul oltenilor a punctat că jucătorii săi nu vor fugi de dueluri în partida cu Rapid Viena.

“Acest format nou al competiției creează dificultăți dacă nu reușești să iei măcar un punct. Pentru noi urmează și un program mai dificil. Dar asta nu înseamnă că noi nu am venit aici ca să câștigăm. În același timp, dacă la final va fi egal, nu voi putea spune că nu sunt mulțumit. Pentru că mai avem meciuri acasă… și dacă am câștiga un meci, cu 5 puncte ești la limită să intri în primele 24 de echipe. Dar asta nu înseamnă că mâine seară noi ne vom da la o parte de la dueluri. Suntem conștienți de ce ne așteaptă, grupul înțelege că trebuie să arate mult mai mult decât a arătat până acum în această competiție”, a mai declarat Mirel Rădoi.

 

