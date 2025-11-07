„Să fim modești în continuare”. Mirel Rădoi, prima reacție după Rapid Viena - Univ. Craiova 0-1. Ce a spus despre eliminare - Antena Sport

Mirel Rădoi a oferit prima reacție după ce Universitatea Craiova a învins-o cu 1-0 pe Rapid Viena, în etapa a treia a grupei de Conference League. Antrenorul și-a felicitat jucătorii pentru primul succes din grupa europeană.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mirel Rădoi l-a lăudat pe marcatorul partidei, Romanchuk, care a punctat în minutul 37. Fundașul a avut o lovitură de cap perfectă în poarta austriecilor, din centrarea lui Carlos Mora.

Mirel Rădoi, prima reacție după Rapid Viena – Univ. Craiova 0-1

Mirel Rădoi a explicat și ce s-a întâmplat după ce a încasat două cartonașe galbene în două minute, fiind eliminat în minutul 20. Antrenorul Universității Craiova a transmis și că echipa sa ar putea să prindă „primăvara europeană” dacă din următoarele trei meciuri, cu Sparta Praga, Mainz și AEK, ar obține un punct.

„Greu, dar se văd mult mai ușor lucruri de sus decât de la nivelul băncii. În mare, ne-a ieșit că la mijloc am fost foarte agresivi și nu am lăsat mijlocașii să iasă. Acum, după, suntem bucuroși de victorie, de puncte, dar puteam să mai marcăm, ceea ce ne-ar fi mai urcat câteva poziții.

Toate felicitările trebuie să meargă la jucători, deja s-au obișnuit fără mine pe bancă. Încercăm să luăm deciziile bune pentru echipă, chiar dacă unii sunt supărați că nu joacă din prima, e o competiție directă întrei ei, e normal. Dar indiferent cine joacă, trebuie să o facă pentru echipă. Suntem obligați toți să încercăm, nu individual, ci colectiv, să scoatem cât mai multe puncte.