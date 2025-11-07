„Să fim modești în continuare”. Mirel Rădoi, prima reacție după Rapid Viena - Univ. Craiova 0-1. Ce a spus despre eliminare - Antena Sport

Mirel Rădoi a oferit prima reacție după ce Universitatea Craiova a învins-o cu 1-0 pe Rapid Viena, în etapa a treia a grupei de Conference League. Antrenorul și-a felicitat jucătorii pentru primul succes din grupa europeană.
Mirel Rădoi l-a lăudat pe marcatorul partidei, Romanchuk, care a punctat în minutul 37. Fundașul a avut o lovitură de cap perfectă în poarta austriecilor, din centrarea lui Carlos Mora.
Mirel Rădoi, prima reacție după Rapid Viena – Univ. Craiova 0-1
Mirel Rădoi a explicat și ce s-a întâmplat după ce a încasat două cartonașe galbene în două minute, fiind eliminat în minutul 20. Antrenorul Universității Craiova a transmis și că echipa sa ar putea să prindă „primăvara europeană” dacă din următoarele trei meciuri, cu Sparta Praga, Mainz și AEK, ar obține un punct.
„Greu, dar se văd mult mai ușor lucruri de sus decât de la nivelul băncii. În mare, ne-a ieșit că la mijloc am fost foarte agresivi și nu am lăsat mijlocașii să iasă. Acum, după, suntem bucuroși de victorie, de puncte, dar puteam să mai marcăm, ceea ce ne-ar fi mai urcat câteva poziții.
Toate felicitările trebuie să meargă la jucători, deja s-au obișnuit fără mine pe bancă. Încercăm să luăm deciziile bune pentru echipă, chiar dacă unii sunt supărați că nu joacă din prima, e o competiție directă întrei ei, e normal. Dar indiferent cine joacă, trebuie să o facă pentru echipă. Suntem obligați toți să încercăm, nu individual, ci colectiv, să scoatem cât mai multe puncte.
Vom face rotația până la final, ca jucătorii să rămână sănătoși alături de noi. Cantonamentul de iarnă e scurt și trebuie să avem grijă să nu se accidenteze, chiar dacă părem inspirați, am făcut asta și în alte meciuri, cu Oțelul, Metaloglobus, dar poate și ei au o zi grea, poate și eu, prin deciziile pe care le iau, par corecte, dar după nu sunt. Cu 14 jucători noi, nu putem să spunem că dacă am câștigat, sperăm la cât mai multe. Trebuie să fim în continuare modești. (N.r. Despre golul lui Romanchuk) E un fundaș cu apetit ofensiv, nu e primul gol marcat. A fost una dintre calitățile lui. El se încadrează perfect.
Au arătat foarte bine în ultima perioadă, trebuie să continuăm la fel, cu siguranță nu va fi același 11. Vom vedea cine are prospețimea necesară să ducă astfel de partide, am văzut și azi cât a alergat Nsimba.
După primul galben mi s-a spus că a sărit Bancu în spatele meu, la al doilea i-am spus doar să se ridice.
Baiaram nu a dispărut, nu a devenit rezervă. Când vom considera că poate să aducă ce așteaptă toată lumea de la el, va începe cu siguranță. E un jucător important, dar nu se pune problema ca cineva să fie titular sau rezervă. Cum arată în fiecare competiție, fiecare cât poate, dă pentru echipă.
E greu să spunem ce ar putea să se întâmple, nu ne-am calificat cu această victorie. Mai avem nevoie de minim un punct pentru a spera la calificare. De mâine dimineață ne vom gândi la meciul cu UTA”, a declarat Mirel Rădoi, conform primasport.ro, după Rapid Viena – Universitatea Craiova 0-1.
