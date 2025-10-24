Șocul serii în cupele europene. Echipa din țara cu o populație de 40.000 de oameni a scris istorie - Antena Sport

Cel mai surprinzător rezultat al serii de joi din cupele europene a fost cu siguranță cel înregistrat în Gibraltar, la meciul dintre Lincoln Red Imps și Lech Poznan, campioana din Polonia. Echipa din teritoriul britanic aflat în sudul Spaniei a reușit o victorie fabuloasă și a scris istorie în fotbal continental.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Red Imps s-au impus cu 2-1, golul decisiv fiind marcat în minutul 88 într-un mod dramatic. Lech Poznan, viitoarea adversară a lui Edi Iordănescu din campionatul Poloniei, a trecut de partea negativă a istoriei aseară.

Prima victorie pentru un club din Gibraltar în cupele europene

Participarea celor de la Lincoln Red Imps era deja o realizare imensă pentru fotbalul din Gibraltar, iar acum victoria contribuie și mai mult la amprenta pe care și-o pune echipa asupra fotbalului european. În urma succesului cu 2-1 de pe teren propriu, campioana en-titre din țara aflată în sudul-vestul Europei a devenit prima formație din Gibraltar care câștigă un meci în faza grupei a unei competiții UEFA.

🇬🇮 Amazing! Lincoln Red Imps have become the first-ever club from Gibraltar to win a match in the group or league phase of a UEFA competition!

Gibraltar, a British overseas territory with around 40,000 inhabitants, is by far the smallest of the 55 member states by surface area… pic.twitter.com/fs6BtFRobN

— The Sweeper (@SweeperPod) October 23, 2025

Astfel, Lincoln Red Imps a scris istorie pentru teritoriul dependent care are o populație de aproape 40.000 de oameni, mai exact 39.329, potrivit unui recensământ din 2024. Drept comparație, doar orașul Poznan are puțin peste 550.000 de locuitori în aria administrativă.