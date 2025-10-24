Șocul serii în cupele europene. Echipa din țara cu o populație de 40.000 de oameni a scris istorie - Antena Sport

Cel mai surprinzător rezultat al serii de joi din cupele europene a fost cu siguranță cel înregistrat în Gibraltar, la meciul dintre Lincoln Red Imps și Lech Poznan, campioana din Polonia. Echipa din teritoriul britanic aflat în sudul Spaniei a reușit o victorie fabuloasă și a scris istorie în fotbal continental.
Red Imps s-au impus cu 2-1, golul decisiv fiind marcat în minutul 88 într-un mod dramatic. Lech Poznan, viitoarea adversară a lui Edi Iordănescu din campionatul Poloniei, a trecut de partea negativă a istoriei aseară.
Prima victorie pentru un club din Gibraltar în cupele europene
Participarea celor de la Lincoln Red Imps era deja o realizare imensă pentru fotbalul din Gibraltar, iar acum victoria contribuie și mai mult la amprenta pe care și-o pune echipa asupra fotbalului european. În urma succesului cu 2-1 de pe teren propriu, campioana en-titre din țara aflată în sudul-vestul Europei a devenit prima formație din Gibraltar care câștigă un meci în faza grupei a unei competiții UEFA.
🇬🇮 Amazing! Lincoln Red Imps have become the first-ever club from Gibraltar to win a match in the group or league phase of a UEFA competition!
Gibraltar, a British overseas territory with around 40,000 inhabitants, is by far the smallest of the 55 member states by surface area… pic.twitter.com/fs6BtFRobN
— The Sweeper (@SweeperPod) October 23, 2025
Astfel, Lincoln Red Imps a scris istorie pentru teritoriul dependent care are o populație de aproape 40.000 de oameni, mai exact 39.329, potrivit unui recensământ din 2024. Drept comparație, doar orașul Poznan are puțin peste 550.000 de locuitori în aria administrativă.
Din 2014, de când Gibraltar s-a alăturat UEFA, Lincoln Red Imps a mai participat în faza grupelor în sezonul 2021/22, tot în Conference League, însă atunci nu au câștigat vreun meci. În acest sezon, trupa din mica țară a pierdut cu 5-1 în fața bosniacilor de la Zrinjski, după care a urmat victoria istorică în fața lui Lech Poznan.
