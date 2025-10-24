"Se întâmplă și la mine în țară". Edi Iordănescu, reacție fermă după victoria dramatică obținută de Legia în UECL - Antena Sport

Legia Varșovia a obținut aseară o victorie in-extremis în etapa a doua de Conference League, la capătul unui meci în care polonezii au marcat golul decisiv al partidei cu Șahtior Donețk în minutul 90+4. După meci, Edi Iordănescu s-a arătat mulțumit de jocul prestat de elevii săi și i-a numit pe ucraineni drept una dintre cele mai bune formații din competiția UEFA.

În conferința de presă de după meci, fostul selecționer a vorbit și despre cum gestionează astfel de rezultate și a mărturisit că el nu reacționează în baza emoțiilor, așa cum el a punctat că se întâmplă de multe ori în România. În plus, Iordănescu a ținut să îl compătimească pe Arda Turan, tehnicianul celor de la Șahtior.

Reacția lui Edi Iordănescu, după victoria Legiei cu 2-1

Legia a rupt șirul rezultatelor negative, după ce în ultima perioadă a pierdut trei meciuri consecutive. Polonezii au fost la un pas să remizeze cu Șahtior Donețk, însă golul marcat de Rafal Augustyniak în prelungirile meciului l-au salvat pe Edi Iordănescu, care a declarat că meritul este 100% al jucătorilor.

“E un rezultat grozav pentru echipa noastră. Cred că echipa și fanii meritau un rezultat bun și o noapte bună, mai ales că nu am jucat atât de bine în ultimele săptămâni. Spun întotdeauna că am încredere în echipa mea, în jucătorii mei și în procesul nostru de antrenament.

Am jucat împotriva unei echipe foarte bune, una dintre cele mai bune din Conference League. Au multă calitate, mult potențial ofensiv, dar cred că ne-am descurcat foarte bine. E 100% meritul echipei și jucătorilor. Știu cum poate se simte antrenorul lui Șahtior astăzi, pentru că și eu am simțit asta de multe ori. Pentru un antrenor, nu e niciodată un sentiment de eliberare, nici măcar în pauze sau în vacanțe.