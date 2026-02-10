Alexandru Pașcanu, categoric după ce Rapid a fost eliminată din Cupa României: „Unde se vaccinează oile arată mai bine” - Antena Sport

Alexandru Pașcanu a oferit prima reacție, după ce Rapid a fost eliminată din Cupa României, după remiza cu CFR Cluj, scor 1-1. Fundașul a transmis că giuleștenii au ratat un obiectiv, în acest sezon.

Alexandru Pașcanu a marcat golul egalizator pentru Rapid în Gruia, în minutul 88. Giuleștenii au forțat golul de 2-1 până la final, însă în cele din urmă au încheiat grupa pe locul trei și au ratat calificarea în sferturi.

Alexandru Pașcanu, categoric după ce Rapid a fost eliminată din Cupa României

Alexandru Pașcanu s-a plâns de condiția gazonului din Gruia. El a glumit și a transmis că un prieten veterinar i-a spus că și terenului de la animale arată mai bine decât cel al clujenilor.

Totodată, fundașul giuleștenilor a transmis că eliminarea din Cupa României este una dureroase pentru formația de sub Grant, care avea ca obiectiv câștigarea competiției.

„Doare, doare mult, era un obiectiv și nu am reușit să-l atingem. Nu ne-a plăcut cum s-a jucat, pe un teren foarte greu. E incredibil să joci pe așa teren, am un prieten care e din Cluj, care e medic veterinar, i-am trimis poză înainte de meci și a zis că unde se duce el să vaccineze oile arată mai bine. Dar nu e o scuză, și ei au jucat pe același teren.