Cine va arbitra derby-ul dintre Universitatea Craiova și FCSB, din Cupa României. „Centralul” l-a scos din minți pe Gigi Becali - Antena Sport

S-a aflat cine va arbitra derby-ul dintre Universitatea Craiova și FCSB, din ultima etapă a grupelor Cupei României. Partida se va disputa joi, în Bănie, de la ora 20:30.

FCSB are nevoie de victorie, pentru a se califica în sferturile competiției. Roș-albaștrii au doar trei puncte după primele două meciuri disputate, în timp ce Universitatea Craiova are șase puncte.

Horațiu Feșnic va arbitra Universitatea Craiova – FCSB, în Cupa României

Cu o zi înaintea meciului, s-a aflat numele arbitrului delegat. Horațiu Feșnic va fi la „centru” în derby-ul dintre Universitatea Craiova și FCSB, notează gsp.ro.

Arbitrul de 36 de ani din Cluj a fost pentru a șasea oară delegat la un derby Universitatea Craiova – FCSB. Ultima dată, Feșnic le-a arbitrat pe cele două rivale în aprilie 2025. Partida respectivă s-a încheiat la egalitate, scor 0-0, în play-off-ul sezonului trecut.

FCSB a înregistrat două victorii împotriva Universității Craiova, cu Horațiu Feșnic la „centru”, iar oltenii tot atâtea. Singurul meci încheiat la egalitate a fost cel de anul trecut.