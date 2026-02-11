Cine va arbitra derby-ul dintre Universitatea Craiova și FCSB, din Cupa României. „Centralul” l-a scos din minți pe Gigi Becali - Antena Sport

Închide meniul
Cine va arbitra derby-ul dintre Universitatea Craiova și FCSB, din Cupa României. „Centralul” l-a scos din minți pe Gigi Becali

Publicat: 11 februarie 2026, 18:02

Duel în FCSB - Universitatea Craiova/ Profimedia

S-a aflat cine va arbitra derby-ul dintre Universitatea Craiova și FCSB, din ultima etapă a grupelor Cupei României. Partida se va disputa joi, în Bănie, de la ora 20:30. 

FCSB are nevoie de victorie, pentru a se califica în sferturile competiției. Roș-albaștrii au doar trei puncte după primele două meciuri disputate, în timp ce Universitatea Craiova are șase puncte. 

Horațiu Feșnic va arbitra Universitatea Craiova – FCSB, în Cupa României 

Cu o zi înaintea meciului, s-a aflat numele arbitrului delegat. Horațiu Feșnic va fi la „centru” în derby-ul dintre Universitatea Craiova și FCSB, notează gsp.ro. 

Arbitrul de 36 de ani din Cluj a fost pentru a șasea oară delegat la un derby Universitatea Craiova – FCSB. Ultima dată, Feșnic le-a arbitrat pe cele două rivale în aprilie 2025. Partida respectivă s-a încheiat la egalitate, scor 0-0, în play-off-ul sezonului trecut.  

FCSB a înregistrat două victorii împotriva Universității Craiova, cu Horațiu Feșnic la „centru”, iar oltenii tot atâtea. Singurul meci încheiat la egalitate a fost cel de anul trecut.  

De altfel, Universitatea Craiova este formația pe care Horațiu Feșnic a arbitrat-o de cele mai multe ori în carieră. El a fost delegat la 45 de meciuri ale oltenilor, formației din Bănie câștigând 27 dintre ele. 

Este de menționat, totodată, faptul că Horațiu Feșnic l-a scos din minți pe Gigi Becali în aprilie 2023, după un derby câștigat de Rapid în fața FCSB-ului, scor 1-0. La momentul respectiv, patronul campioanei a organizat o conferință de presă, în care a anunțat că se retrage din fotbal și cedează echipa din cauza „centralului”: „Nu mai pot! Ce a făcut Feșnic a pus capac. Ar trebui să fie numit «Întuneric». Eu ies din fotbal. Din cauza lui ies. Așa ceva nu se poate!”, spunea patronul campioanei. 

După meciul decisiv din Cupa României, Universitatea Craiova și FCSB se vor întâlni și duminică, în derby-ul rundei a 27-a din Liga 1. Partida se va disputa tot pe „Ion Oblemenco”, de la ora 20:00.

