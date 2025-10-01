Dan Şucu bagă mâna în buzunar înainte de Dumbrăviţa - Rapid! Ce va plăti patronul giuleştenilor - Antena Sport

Dan Şucu va băga mâna în buzunar înaintea meciului din Cupa României. Echipa lui Costel Gâlcă va scăpa de o deplasare lungă, în Banat, acolo unde ar fi trebuit să aibă loc meciul din Cupa României cu Dumbrăviţa.

La finalul lunii octombrie va avea loc meciul din prima etapă a grupelor Cupei României dintre Dumbrăviţa şi Rapid. Cu toate acestea, sunt şanse extrem mari să se repete scenariul din 2022, când bănăţenii au acceptat ca meciul să se joace în Giuleşti.

Meciul Dumbrăviţa – Rapid ar urma să se joace în Giuleşti

Potrivit fanatik.ro, Dan Şucu este dispus să plătească deplasarea şi cazarea jucătorilor de la Dumbrăviţa, pentru ca meciul să se joace în Giuleşti, aşa cum s-a mai întâmplat şi în trecut.

Cei de la Dumbrăviţa nu au nimic împotriva acestei idei, mai ales că ar scăpa şi de cheltuielile de deplasare. Mai mult, aceştia ar fi trebuit să vină oricum la Bucureşti săptămâna respectivă, deoarece în week-end-ul respectiv au programat meciul din Liga 2 cu Steaua. Sursa mai sus menţionată scrie că nici FRF nu are nimic împotriva acestei idei.

Pentru Rapid, acest meci s-ar juca pe teren propriu şi ar reprezenta timp în plus de odihnă pentru jucătorii lui Costel Gâlcă, în condiţiile în care giuleştenii vor juca apoi pe Ion Oblemenco derby-ul cu Universitatea Craiova.