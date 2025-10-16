Când joacă FCSB, Dinamo, Rapid și Univ. Craiova în prima etapă a Cupei României. Programul complet - Antena Sport

Închide meniul
Când joacă FCSB, Dinamo, Rapid și Univ. Craiova în prima etapă a Cupei României. Programul complet

Publicat: 16 octombrie 2025, 13:07

Trofeul Cupei României / Profimedia

Meciurile din prima etapă a fazei grupelor Cupei României, ediţia 2025-2026, vor avea loc în perioada 28-30 octombrie.

FCSB o întâlnește pe Gloria Bistrița în deplasare, Dinamo are un duel inedit cu CS Dinamo, iar Universitatea Craiova merge să dea piept cu CS Sănătatea.

Programul complet al meciurilor din prima etapă de Cupa României

Grupa A

  • Marţi, 28 octombrie, ora 18:30: CSM Slatina – CFR Cluj
  • Miercuri, 29 octombrie, ora 15:00: Metaloglobus – FC Argeş
  • Joi, 30 octombrie, ora 21:00: CSC Dumbrăviţa – Rapid

Grupa B

  • Miercuri, 29 octombrie, ora 18:30: CS Sănătatea – Universitatea Craiova
  • Miercuri, 29 octombrie, ora 21:00: CS Gloria Bistriţa – FCSB
  • Joi, 30 octombrie, ora 17:00: UTA Arad – Petrolul

Grupa C

  • Marţi, 28 octombrie, ora 15:00: Sporting Lieşti – Oţelul Galaţi
  • Marţi, 28 octombrie, ora 16:00: Csikszereda – Sepsi Sfântu Gheorghe
  • Miercuri, 29 octombrie, ora 15:00: Metalul Buzău – Universitatea Cluj

Grupa D

  • Marţi, 28 octombrie, ora 21:00: CS Dinamo – Dinamo
  • Joi, 30 octombrie, ora 15:00: Concordia Chiajna – Hermannstadt
  • Joi, 30 octombrie, ora 19:00: FC Botoşani – Farul Constanţa
