Gigi Becali s-a răzgândit! A anunţat că sunt OUT cu Universitatea Craiova, dar joacă din primul minut! - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) anunţa că Valentin Creţu (37 de ani) şi Daniel Bîrligea (25 de ani) nu vor juca în partida FCSB-ului din Cupa României cu Universitatea Craiova.

Patronul campioanei s-a răzgândit, iar cei doi sunt titulari în duelul roş-albaştrilor cu Universitatea Craiova.

Creţu şi Bîrligea, titulari cu Universitatea Craiova! Gigi Becali anunţa că vor fi menajaţi

Cum arată echipele de start la meciul Universitatea Craiova – FCSB:

Universitatea Craiova: Isenko – Rus, Stevanovic, Badelj – Mora, Anzor, Băluță, Fl. Ștefan – Etim, Assad, Băsceanu. Rezerve: Silviu Lung Jr., Fălcușan, Mogoș, Crețu, Cicâldău, David Matei, Lyes Houri, Teles, Muntean. Antrenor: Filipe Coelho

“Păi, nu se vede play-off-ul. Dacă o să câștigăm cu Craiova, da, dar trebuie să câștigăm. Dacă nu câștigăm, nu suntem la mâna noastră, stăm cu emoții. Pe mine nu mă interesează ce fac altele. Eu vreau să câștig meciul din campionat (n.r.: contra Craiovei), nu pe ăla din Cupă.

Da, cea mai bună echipă în campionat. Vreau să câștigăm și Cupa, dar două-trei modificări o să fie pentru meciul de campionat. Ce este sigur, Radunovic nu va juca (n.r.: în Cupă), pentru că-l ținem pentru campionat. Nici Crețu nu va juca. Ori Tănase, ori Olaru, unul dintre ei, să vedem (n.r: nu va juca în Cupă). Nici Bîrligea”, declara Gigi Becali pentru digisport.ro după Oţelul – FCSB 1-4.