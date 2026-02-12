Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali s-a răzgândit! A anunţat că sunt OUT cu Universitatea Craiova, dar joacă din primul minut! - Antena Sport

Home | Fotbal | Cupa României | Gigi Becali s-a răzgândit! A anunţat că sunt OUT cu Universitatea Craiova, dar joacă din primul minut!

Gigi Becali s-a răzgândit! A anunţat că sunt OUT cu Universitatea Craiova, dar joacă din primul minut!

Bogdan Stănescu Publicat: 12 februarie 2026, 19:30

Comentarii
Gigi Becali s-a răzgândit! A anunţat că sunt OUT cu Universitatea Craiova, dar joacă din primul minut!

Jucătorii FCSB-ului, la meciul cu Oţelul / Sport Pictures

Gigi Becali (67 de ani) anunţa că Valentin Creţu (37 de ani) şi Daniel Bîrligea (25 de ani) nu vor juca în partida FCSB-ului din Cupa României cu Universitatea Craiova.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Patronul campioanei s-a răzgândit, iar cei doi sunt titulari în duelul roş-albaştrilor cu Universitatea Craiova.

Creţu şi Bîrligea, titulari cu Universitatea Craiova! Gigi Becali anunţa că vor fi menajaţi

Cum arată echipele de start la meciul Universitatea Craiova – FCSB:

  • Universitatea Craiova: Isenko – Rus, Stevanovic, Badelj – Mora, Anzor, Băluță, Fl. Ștefan – Etim, Assad, Băsceanu. Rezerve: Silviu Lung Jr., Fălcușan, Mogoș, Crețu, Cicâldău, David Matei, Lyes Houri, Teles, Muntean. Antrenor: Filipe Coelho
  • FCSB: Popa – Crețu, Dawa, Duarte, Pantea – Alhassan, Joao Paulo –  Toma, Tănase, Thiam – Bîrligea. Rezerve: Târnovanu, Zim, Stoian, Olaru, Radunovic, Oct. Popescu, Miculescu, David Popa, Lixandru. Antrenor: Elias Charalambous.

“Păi, nu se vede play-off-ul. Dacă o să câștigăm cu Craiova, da, dar trebuie să câștigăm. Dacă nu câștigăm, nu suntem la mâna noastră, stăm cu emoții. Pe mine nu mă interesează ce fac altele. Eu vreau să câștig meciul din campionat (n.r.: contra Craiovei), nu pe ăla din Cupă.

Da, cea mai bună echipă în campionat. Vreau să câștigăm și Cupa, dar două-trei modificări o să fie pentru meciul de campionat. Ce este sigur, Radunovic nu va juca (n.r.: în Cupă), pentru că-l ținem pentru campionat. Nici Crețu nu va juca. Ori Tănase, ori Olaru, unul dintre ei, să vedem (n.r: nu va juca în Cupă). Nici Bîrligea”, declara Gigi Becali pentru digisport.ro după Oţelul – FCSB 1-4.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui dat afară Cristiano Bergodi de la U Cluj, după comportamentul grosolan de la finalul meciului cu CFR Cluj?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Un mehedinţean şi-a făcut sală de păcănele acasă. Mascaţii l-au săltat cu tot cu aparate
Observator
Un mehedinţean şi-a făcut sală de păcănele acasă. Mascaţii l-au săltat cu tot cu aparate
O masterandă în AI dislexică acuză de discriminare și hărțuire conducerea Facultății de Matematică din București. Reacția profesorilor: ”E nepregătită și ne amenință”
Fanatik.ro
O masterandă în AI dislexică acuză de discriminare și hărțuire conducerea Facultății de Matematică din București. Reacția profesorilor: ”E nepregătită și ne amenință”
20:29
Totul despre adversarele României din Nations League B! Rezultate înregistrate și dueluri directe
20:15
EXCLUSIVDenis Drăguş, prima reacţie după ce România şi-a aflat adversarele din Nations League: “Ne-am câştigat acest drept”
20:12
Gică Popescu, prima reacţie după ce s-a scris că Hagi îi cedează acţiunile la Farul pentru a fi selecţioner!
19:58
România şi-a aflat adversarele în Nations League! Grupă infernală pentru tricolori
19:52
Dinamo – Hermannstadt 2-0. „Câinii” merg la braț alături de sibieni în faza sferturilor. Clasamentul final din Grupa D
19:10
Universitatea Craiova – FCSB, în Cupa României (LIVE TEXT, 20:30). Roș-albaștrii, obligați să câștige. Echipele de start
Vezi toate știrile
1 Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul 2 Ştefan Baiaram ratează FCSB. Suspendare incredibilă pentru incidentul cu Dinamo 3 Dubla cu FCSB este decisivă pentru Filipe Coelho. Mihai Rotaru vrea să-l demită în caz de eşec! 4 Prima decizie luată de Comisia de Disciplină în cazul Bergodi – Cordea 5 Transfer important la FC Voluntari. Şi-au adus fundaş francez 6 Trei jucători de bază de la FCSB lipsesc cu Universitatea Craiova
Citește și
Cele mai citite
Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”
Ce i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la HermannstadtCe i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la Hermannstadt