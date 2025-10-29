Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ionel Dănciulescu nu s-a ferit după partida "frățească" din Cupa României: "Inima mea va fi la FC Dinamo" - Antena Sport

Home | Fotbal | Cupa României | Ionel Dănciulescu nu s-a ferit după partida “frățească” din Cupa României: “Inima mea va fi la FC Dinamo”

Ionel Dănciulescu nu s-a ferit după partida “frățească” din Cupa României: “Inima mea va fi la FC Dinamo”

Andrei Nicolae Publicat: 29 octombrie 2025, 8:24

Comentarii
Ionel Dănciulescu nu s-a ferit după partida frățească din Cupa României: Inima mea va fi la FC Dinamo

Ionel Dănciulescu, pe banca tehnică / Profimedia

Ionel Dănciulescu, fostul jucător al celor de la FC Dinamo și actualul director sportiv al CS Dinamo, a spus ferm după meciul din Cupa României că este mai atașat de echipa alături de care a scris istorie în Liga 1. Fostul atacant a continuat să pună accentul pe ideea că echipa Ministerului Afacerilor Interne nici nu va încerca să pretindă că are palmaresul și performanțele formației din Liga 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dănciulescu a vorbit după partida din prima etapă a grupelor Cupei României dintre cele două echipe Dinamo și a catalogat duelul drept unul “straniu”. Ulterior, “Danciu” i-a dat credit formației din primul eșalon, spunând că echipa mai experimentată a fost cea care s-a impus.

Ionel Dănciluescu: “Am mai avut o experiență în 2016”

Fostul atacant al alb-roșiilor a avut același tip de discurs pe care l-a abordat fostul său coleg din atac de la Dinamo, Florin Bratu, care și el ocupă în prezent un rol în cadrul Clubului Sportiv, cel de antrenor. În cadrul conferinței de presă, Dănciulescu și-a adus aminte și de un alt meci bizar în care a fost implicată echipa sa de suflet, tot în Cupă, atunci când au întâlnit echipa a doua în 2016.

Un pic ciudat și straniu… Am mai avut o experiență în 2016 (n.r. – Dinamo vs. Dinamo 2), dar acum e altă partidă. A fost o oarecare diferență, pentru că suntem frați între noi, dar nu există nicio asociere la nivel de academie sau activitate sportivă. Puțin straniu… a câștigat echipa mai experimentată.

A fost puțină emoție la jucătorii noștri, dar nu e simplu. Am încercat să jucăm fără teamă (n.r. CS Dinamo), să avem mai mult curaj, iar rezultatul e oarecum normal. Ce mi-am dorit a fost să nu existe jucători cu probleme medicale. Să sperăm că Sivis nu e grav accidentat. Și noi avem obiectivul de a rămâne în liga secundă.

Reclamă
Reclamă

Inima mea va fi întotdeauna la FC Dinamo. E o parte din mine și nu mă voi rupe niciodată de ceea ce înseamnă Dinamo. Am încercat să fiu alături de club și am demonstrat loialitate. Noi nu am pretins că suntem FC Dinamo. Suntem CS Dinamo“, a spus Ionel Dănciulescu la conferința de presă.

Pentru FC Dinamo urmează în Cupă partidele cu Farul și Hermannstadt, în timp ce CS Dinamo trebuie să înfrunte și ea echipa lui Ianis Zicu, plus Concordia Chiajna.

Salarii de 9.000 de euro la stat, deşi au fost tăiate. Cum arată reforma la ASF, ANCOM şi ANRESalarii de 9.000 de euro la stat, deşi au fost tăiate. Cum arată reforma la ASF, ANCOM şi ANRE
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Salariu de mii de euro și cazare gratuită. Țara care caută muncitori pentru stațiunile montane
Observator
Salariu de mii de euro și cazare gratuită. Țara care caută muncitori pentru stațiunile montane
Fotbalistul care l-a invitat pe Gigi Becali la nunta sa, dar s-a trezit cu ochii în soare. Motivul pentru care patronul FCSB nu a mai ajuns la eveniment
Fanatik.ro
Fotbalistul care l-a invitat pe Gigi Becali la nunta sa, dar s-a trezit cu ochii în soare. Motivul pentru care patronul FCSB nu a mai ajuns la eveniment
23:59 28 oct.
Zeljko Kopic și-a taxat jucătorii după victoria cu CS Dinamo din Cupa României: „Puteam să ne compromitem”
23:48 28 oct.
Alexandru Musi, reacție furibundă: „FCSB? Nu mă mai întorc niciodată. Vreau să scriu istorie la Dinamo”
23:39 28 oct.
Mihai Stoica, anunț despre transferurile pregătite la FCSB, după revenirea din Portugalia: „Gigi îi va alege”
23:37 28 oct.
Florin Bratu, declarația serii după CS Dinamo – FC Dinamo: “Și dacă joc cu mama miuță îmi doresc să o bat”
23:10 28 oct.
Daniel Pancu e noul antrenor de la CFR Cluj. A confirmat în direct totul
22:59 28 oct.
Cristiano Ronaldo, oprit din cel mai rapid drum spre primul trofeu cu Al-Nassr. Echipa lui “CR7” , OUT din Cupă
Vezi toate știrile
1 Florin Talpan, discurs devastator înainte de CS Dinamo – FC Dinamo: „O clonă, la fel ca FCSB. Suporterii sunt mințiți” 2 Juri Cisotti a primit verdictul. Cât stă pe bară mijlocașul lui FCSB accidentat în meciul cu UTA 3 UPDATEDecizia luată de Mirel Rădoi, după ședință de la Universitatea Craiova. Ce s-a întâmplat la antrenament 4 Josep Martinez, portarul lui Inter, a lovit mortal un bărbat de 81 de ani în scaun cu rotile. Chivu şi-a amânat conferinţa 5 EXCLUSIVMarian Drăgulescu s-a pronunțat în scandalul de hărțuire din gimnastică: “Sunt două «bărcuțe», trei” 6 FC Dinamo câștigă meciul “frățesc” cu CS Dinamo din Cupa României. Elevii lui Kopic n-au avut un final liniștit
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene
Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama eiCe a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei
Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?”Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?”