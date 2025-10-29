Ionel Dănciulescu nu s-a ferit după partida "frățească" din Cupa României: "Inima mea va fi la FC Dinamo" - Antena Sport

Ionel Dănciulescu, fostul jucător al celor de la FC Dinamo și actualul director sportiv al CS Dinamo, a spus ferm după meciul din Cupa României că este mai atașat de echipa alături de care a scris istorie în Liga 1. Fostul atacant a continuat să pună accentul pe ideea că echipa Ministerului Afacerilor Interne nici nu va încerca să pretindă că are palmaresul și performanțele formației din Liga 1.

Dănciulescu a vorbit după partida din prima etapă a grupelor Cupei României dintre cele două echipe Dinamo și a catalogat duelul drept unul “straniu”. Ulterior, “Danciu” i-a dat credit formației din primul eșalon, spunând că echipa mai experimentată a fost cea care s-a impus.

Ionel Dănciluescu: “Am mai avut o experiență în 2016”

Fostul atacant al alb-roșiilor a avut același tip de discurs pe care l-a abordat fostul său coleg din atac de la Dinamo, Florin Bratu, care și el ocupă în prezent un rol în cadrul Clubului Sportiv, cel de antrenor. În cadrul conferinței de presă, Dănciulescu și-a adus aminte și de un alt meci bizar în care a fost implicată echipa sa de suflet, tot în Cupă, atunci când au întâlnit echipa a doua în 2016.

“Un pic ciudat și straniu… Am mai avut o experiență în 2016 (n.r. – Dinamo vs. Dinamo 2), dar acum e altă partidă. A fost o oarecare diferență, pentru că suntem frați între noi, dar nu există nicio asociere la nivel de academie sau activitate sportivă. Puțin straniu… a câștigat echipa mai experimentată.

A fost puțină emoție la jucătorii noștri, dar nu e simplu. Am încercat să jucăm fără teamă (n.r. CS Dinamo), să avem mai mult curaj, iar rezultatul e oarecum normal. Ce mi-am dorit a fost să nu existe jucători cu probleme medicale. Să sperăm că Sivis nu e grav accidentat. Și noi avem obiectivul de a rămâne în liga secundă.