CS Dinamo - FC Dinamo LIVE TEXT (21:00). Sporting Liești produce primul șoc din grupele competiției - Antena Sport

Noul sezon din grupele Cupei României începe marţi, cu patru partide între echipe de Liga 1 şi formaţii din eşaloane inferioare ale fotbalului românesc.

Ultimul meci al zilei, programat la ora 21:00, este cel dintre CS Dinamo, formaţie din Liga 2, şi FC Dinamo, echipă din Liga 1.

CS Dinamo – FC Dinamo LIVE TEXT (21:00)

Partida din prima etapă a Cupei României va fi însă un meci al prieteniei. Cele două formaţii care împart acelaşi nume au o strânsă colaborare, mai mulţi jucători de la formaţia din Liga 1 fiind împrumutaţi la echipa din liga a doua, pregătită de Florin Bratu, pentru a prinde minute. Aceştia sunt Răzvan Paşcalău, Ianys Neculai, Andrei Ionică şi Vadim Kyrychenko.

În grupa celor două echipe care se numesc Dinamo mai fac parte FC Botoşani, Concordia Chiajna, Farul Constanţa şi FC Hermannstadt.

Echipe probabile în CS Dinamo – FC Dinamo

CS Dinamo (4-4-2): D. Moldovan – Uleia, A. Anghel, Pașcalău, Demici – I. Zaharia, Bobaru, R. Mălăele, A. Munteanu – Kyrychenko, V. Morar

Antrenor: Florin Bratu