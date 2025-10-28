CS Dinamo - FC Dinamo LIVE TEXT (21:00). Sporting Liești produce primul șoc din grupele competiției - Antena Sport

Închide meniul
CS Dinamo - FC Dinamo LIVE TEXT (21:00). Sporting Liești produce primul șoc din grupele competiției

CS Dinamo – FC Dinamo LIVE TEXT (21:00). Sporting Liești produce primul șoc din grupele competiției

CS Dinamo – FC Dinamo LIVE TEXT (21:00). Sporting Liești produce primul șoc din grupele competiției

Publicat: 28 octombrie 2025, 16:53

CS Dinamo – FC Dinamo LIVE TEXT (21:00). Sporting Liești produce primul șoc din grupele competiției

Zeljko Kopic / Sport Pictures

Noul sezon din grupele Cupei României începe marţi, cu patru partide între echipe de Liga 1 şi formaţii din eşaloane inferioare ale fotbalului românesc.

Ultimul meci al zilei, programat la ora 21:00, este cel dintre CS Dinamo, formaţie din Liga 2, şi FC Dinamo, echipă din Liga 1.

CS Dinamo – FC Dinamo LIVE TEXT (21:00)

Partida din prima etapă a Cupei României va fi însă un meci al prieteniei. Cele două formaţii care împart acelaşi nume au o strânsă colaborare, mai mulţi jucători de la formaţia din Liga 1 fiind împrumutaţi la echipa din liga a doua, pregătită de Florin Bratu, pentru a prinde minute. Aceştia sunt Răzvan Paşcalău, Ianys Neculai, Andrei Ionică şi Vadim Kyrychenko.

În grupa celor două echipe care se numesc Dinamo mai fac parte FC Botoşani, Concordia Chiajna, Farul Constanţa şi FC Hermannstadt.

Echipe probabile în CS Dinamo – FC Dinamo

CS Dinamo (4-4-2): D. Moldovan – Uleia, A. Anghel, Pașcalău, Demici – I. Zaharia, Bobaru, R. Mălăele, A. Munteanu – Kyrychenko, V. Morar
Antrenor: Florin Bratu

FC Dinamo (4-3-3): Roșca – Ikoko, Stoinov, Boateng, Opruț – Gnahore, C. Mihai, Cîrjan – Armstrong, A. Pop, A. Musi
Antrenor: Zeljko Kopic

Prima echipă din Liga 1 care intră în acţiune marţi este Oţelul Galaţi, formaţie care va juca pe terenul celor de la Sporting Lieşti, de la ora 15:00. O oră mai târziu, la Miercurea Ciuc va avea loc meciul dintre Csikszereda şi Sepsi Sf. Gheorghe, în timp ce la 18:30, CFR Cluj va încerca să îşi regăsească forma pe terenul celor de la CSM Slatina.

Rezultatele meciurilor de marţi din Cupa României, în timp real

Rusia, despre trupele străine care luptă pentru Ucraina: "Îi vom distruge pe toţi"Rusia, despre trupele străine care luptă pentru Ucraina: "Îi vom distruge pe toţi"
  • Sporting Lieşti – Oţelul Galaţi 3-3
  • Csikszereda – Sepsi 0-0
  • CSM Slatina – CFR Cluj (18:30)
  • CS Dinamo – FC Dinamo (21:00)
