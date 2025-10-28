Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Florin Bratu, declarația serii după CS Dinamo - FC Dinamo: "Și dacă joc cu mama miuță îmi doresc să o bat" - Antena Sport

Home | Fotbal | Cupa României | Florin Bratu, declarația serii după CS Dinamo – FC Dinamo: “Și dacă joc cu mama miuță îmi doresc să o bat”

Florin Bratu, declarația serii după CS Dinamo – FC Dinamo: “Și dacă joc cu mama miuță îmi doresc să o bat”

Andrei Nicolae Publicat: 28 octombrie 2025, 23:37

Comentarii
Florin Bratu, declarația serii după CS Dinamo – FC Dinamo: Și dacă joc cu mama miuță îmi doresc să o bat

Florin Bratu, la conferința de presă de după CS Dinamo - FC Dinamo

Florin Bratu a oferit o declarație amuzantă după ce CS Dinamo a fost învinsă de FC Dinamo cu scorul de 3-1 în prima etapă din grupele Cupei României. Antrenorul formației din liga a doua nu s-a ferit să spună că i-ar fi convenit dacă partida s-ar fi încheiat la egalitate, rezultat care nu era atât de departe de a fi produs în contextul ocaziei imense pe care a avut-o Cocoș imediat după ce a redus din diferență la 2-1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Bratu nu s-a ferit însă să spună că bucuria de la golul marcat de elevii săi de pe Arcul de Triumf a fost una reținută și că l-au încercat diverse sentimente cu prilejul acestei partide. În plus, fostul atacant al alb-roșiilor din Liga 1 a vorbit și despre șansele echipei lui Zeljko Kopic de a merge până la capăt și de a-și adjudeca trofeul Cupei.

Florin Bratu, după CS Dinamo – FC Dinamo: “A câștigat echipa mai experimentată”

Un sentiment amestecat. E prima dată când trec print-o astfel de situație. A câștigat echipa mai experimentată. Prima repriză le-a aparținut, în a doua am intrat în joc, am înscris un gol, au fost momente de joc în care am condus partida.

(n.r. V-ați fi bucurat dacă se termina 2-2?) Normal că mă bucur, nu pot să fiu ipocrit să spun că nu mă bucuram. Am fost reținut așa. Până la urmă jucam un meci, voiam să câștigăm. A, că respectăm clubul Dinamo, că dorim să se unească cluburile, dar doresc și dacă joc cu mama miuța să o bat.

(n.r. dacă o vede pe FC Dinamo câștigând Cupa) Normal că o văd, Dinamo are experiență, are istorie în spate. Are 2 echipe bune, jucători buni, ar trebui să se axeze în acest an pe Cupă. Suporterii nu știu câtă răbdare mai au în ceea ce privește lipsa de trofee din vitrina clubului“, a spus antrenorul alb-roșiilor din Liga a 2-a, potrivit digisport.ro.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
RetuRO, cu borcane şi sticle de borş sau oţet. Câţi bani fac pe zi "colecţionarii" de PET-uri
Observator
RetuRO, cu borcane şi sticle de borş sau oţet. Câţi bani fac pe zi "colecţionarii" de PET-uri
Ce riscă românii care nu vor să renunțe la lemnele de foc. Legea care poate schimba felul în care ne vom încălzi
Fanatik.ro
Ce riscă românii care nu vor să renunțe la lemnele de foc. Legea care poate schimba felul în care ne vom încălzi
23:59
Zeljko Kopic și-a taxat jucătorii după victoria chinuită cu CS Dinamo din Cupa României: „Puteam să ne compromitem”
23:48
Alexandru Musi, reacție furibundă: „FCSB? Nu mă mai întorc niciodată. Vreau să scriu istorie la Dinamo”
23:39
Mihai Stoica, anunț despre transferurile pregătite la FCSB, după revenirea din Portugalia: „Gigi îi va alege”
23:10
Daniel Pancu e noul antrenor de la CFR Cluj. A confirmat în direct totul
22:59
Cristiano Ronaldo, oprit din cel mai rapid drum spre primul trofeu cu Al-Nassr. Echipa lui “CR7” , OUT din Cupă
22:58
Horațiu Moldovan, umilință la debutul pentru Real Oviedo. Eșec rușinos cu trei goluri încasate după minutul 90
Vezi toate știrile
1 Juri Cisotti a primit verdictul. Cât stă pe bară mijlocașul lui FCSB accidentat în meciul cu UTA 2 Florin Talpan, discurs devastator înainte de CS Dinamo – FC Dinamo: „O clonă, la fel ca FCSB. Suporterii sunt mințiți” 3 Josep Martinez, portarul lui Inter, a lovit mortal un bărbat de 81 de ani în scaun cu rotile. Chivu şi-a amânat conferinţa 4 UPDATEDecizia luată de Mirel Rădoi, după ședință de la Universitatea Craiova. Ce s-a întâmplat la antrenament 5 EXCLUSIVMarian Drăgulescu s-a pronunțat în scandalul de hărțuire din gimnastică: “Sunt două «bărcuțe», trei” 6 De ce se ”scufundă” Piastri? Analiza lui Adrian Georgescu după Marele Premiu al Mexicului
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene
Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama eiCe a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei
Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?”Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?”