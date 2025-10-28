Florin Bratu, declarația serii după CS Dinamo - FC Dinamo: "Și dacă joc cu mama miuță îmi doresc să o bat" - Antena Sport

Florin Bratu a oferit o declarație amuzantă după ce CS Dinamo a fost învinsă de FC Dinamo cu scorul de 3-1 în prima etapă din grupele Cupei României. Antrenorul formației din liga a doua nu s-a ferit să spună că i-ar fi convenit dacă partida s-ar fi încheiat la egalitate, rezultat care nu era atât de departe de a fi produs în contextul ocaziei imense pe care a avut-o Cocoș imediat după ce a redus din diferență la 2-1.

Bratu nu s-a ferit însă să spună că bucuria de la golul marcat de elevii săi de pe Arcul de Triumf a fost una reținută și că l-au încercat diverse sentimente cu prilejul acestei partide. În plus, fostul atacant al alb-roșiilor din Liga 1 a vorbit și despre șansele echipei lui Zeljko Kopic de a merge până la capăt și de a-și adjudeca trofeul Cupei.

Florin Bratu, după CS Dinamo – FC Dinamo: “A câștigat echipa mai experimentată”

“Un sentiment amestecat. E prima dată când trec print-o astfel de situație. A câștigat echipa mai experimentată. Prima repriză le-a aparținut, în a doua am intrat în joc, am înscris un gol, au fost momente de joc în care am condus partida.

(n.r. V-ați fi bucurat dacă se termina 2-2?) Normal că mă bucur, nu pot să fiu ipocrit să spun că nu mă bucuram. Am fost reținut așa. Până la urmă jucam un meci, voiam să câștigăm. A, că respectăm clubul Dinamo, că dorim să se unească cluburile, dar doresc și dacă joc cu mama miuța să o bat.

(n.r. dacă o vede pe FC Dinamo câștigând Cupa) Normal că o văd, Dinamo are experiență, are istorie în spate. Are 2 echipe bune, jucători buni, ar trebui să se axeze în acest an pe Cupă. Suporterii nu știu câtă răbdare mai au în ceea ce privește lipsa de trofee din vitrina clubului“, a spus antrenorul alb-roșiilor din Liga a 2-a, potrivit digisport.ro.