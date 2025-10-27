Kopic și Nicolescu nu se pun de acord: "CS Dinamo nu e echipa a 2-a" / "E ca un meci România seniori cu U21" - Antena Sport

Zeljko Kopic și Andrei Nicolescu au acordat câteva declarații înainte de primul meci din grupele Cupei României pe care Dinamo urmează să îl dispute chiar împtotriva celor de la CS Dinamo. În ciuda “frăției” care pare să fie între cele două cluburi, idee susținută și de președintele clubului, antrenorul croat a infirmat această teorie.
Kopic a declarat la conferința de preă premergătoare partidei de marți că Dinamo are o echipă a doua, dar aceea nu este CS Dinamo, ci se află în eșalonul al treilea. De cealaltă parte, Nicolescu a comparat partida de mâine cu un duel între naționala mare a României și cea de tineret în cadrul unei intervenții la o emisiune.
Nicolescu și Kopic se contrazic în declarații
Antrenorul de 48 de ani al “câinilor” este convins că meciul va genera o rivalitate între cele două formații, deși meciul e considerat de mulți drept unul “de salon” pentru elevii săi. În ultimele luni, s-a discutat despre o fuziune între Dinamo și clubul Ministerului Afacerilor Interne, dar nu s-a mai concretizat nimic, iar echipa din Liga 1 și-a creat formația a doua în Liga a 3-a.
“Rivalitatea există la orice meci, sigur vor da totul și noi la fel, reprezentăm acest club, pe fanii noștri, vrem să jucăm cel mai bun fotbal.
Avem jucători împrumutați la CS, dar construim echipa a doua în Liga 3, cu mulți jucători tineri. CS Dinamo nu e echipa a doua a noastră“.
Andrei Nicolescu, fără să știe ce a declarat Kopic la conferința de presă, a oferit o declarație care e complet contradictorie cu cea acordată de croat. Președintele a numit fotbaliștii de la CS Dinamo drept cei care fac parte dintr-o pepinieră care speră să ajungă la echipa mare, care ar fi cea din primul eșalon.
“Așteptăm un semn de la MAI pentru o colaborare. Situația e deschisă. Acesta e ca un meci România seniori cu România U21, cu cei din pepinieră, care-și doresc să evolueze la Dinamo într-o zi. Cred că ambele echipe vor scanda alături de galerie la un moment dat“, a spus Nicolescu la fanatik.ro.
Meciul din Cupa României dintre CS Dinamo și FC Dinamo se va disputa mâine, de la ora 21:00, pe Arcul de Triumf.
