Laszlo Balint a răbufnit, după acuzațiile de blat din meciul cu FCSB: „Mai bine mă las de fotbal” - Antena Sport

Laszlo Balint a răbufnit, după acuzațiile de blat din meciul cu FCSB: „Mai bine mă las de fotbal”

Daniel Işvanca Publicat: 11 februarie 2026, 22:30

Laszlo Balint / SPORT PICTURES

Oțelul Galați a fost eliminată din Cupa României, după ce a fost învinsă de Universitatea Cluj, în ultimul meci din faza grupelor. Formația antrenată de Laszlo Balint se va concentra pe campionat, acolo unde încă luptă pentru un loc de play-off.

După fluierul final pe Cluj Arena, antrenorul gălățenilor a reacționat scurt în ceea ce privește acuzațiile de blat de la partida din Liga 1 cu FCSB.

Laszlo Balint, reacție sinceră după ce a fost acuzat că a cedat meciul FCSB-ului

La câteva zile după eșecul suferit în fața celor de la FCSB, Oțelul Galați a suferit o nouă înfrângere, fiind eliminată din Cupa României. Gruparea lui Laszlo Balint a pierdut pe Cluj Arena și a terminat pe locul trei în grupă.

După fluierul final, tehnicianul gălățenilor a fost întrebat despre acuzațiile de blat la partida cu campioana României, iar răspunsul acestuia a venit imediat.

„Nu comentez aberațiile, s-a terminat. Cine mă cunoaște, mă cunoaște. La mine nu există să vină cineva să spună lucruri de genul acesta. Prefer ca a doua zi să mă las de fotbal”, a declarat Laszlo Balint, potrivit digisport.ro.

