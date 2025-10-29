Patronul Aurelian Ghișa a intrat pe teren cu Universitatea Craiova: "Am încercat să ajut echipa cât am putut" - Antena Sport

La 61 de ani, Aurelian Ghișa, patron-președinte la Sănătatea Cluj, a intrat pe teren în ultimele minute ale meciului de Cupă, cu Universitatea Craiova.

Patronul a fost introdus de Vasile Miriuţă în minutul 89 al meciului de pe “Ion Oblemenco”.

„A fost extraordinar. Am încercat să ajut echipa cât am putut. Mi-aș dorit întotdeauna să fiu alături de ei, să-i sprijin, să fiu între jucători. Probabil că le inspir puțină încredere, puțină dorință de a face performanță. La 1-0 încă speram că smulgem măcar un punct. Nu a fost să fie, experiența și-a spus cuvântul. Universitatea Craiova are un lot foarte valoros. Cu cele 4-5 schimbări făcute, Rădoi a dus jocul spre victoria Universității. Ne bucurăm că am reușit să jucăm aici, pe Oblemenco, a fost o experiență extraordinară. Ne bucurăm că am trăit fotbalul aici, în Bănie. Aici, într-adevăr, se trăiește fotbalul. Este un public extraordinar.

În primul rând, îmi iau motivația din pasiunea pentru fotbal și faptul că nu vreau să mă dau bătut niciodată. Întotdeauna gândesc că vreau să merg mai departe, să am lângă mine jucătorii și întreaga echipă tehnică și să demonstrăm că și la nivel de Liga 3 se poate face performanță. Ăsta este un exemplu clar: până în minutul 60 am fost acolo” , a declarat Aurelian Ghișa.

Chiar dacă are 61 de ani, conducătorul celor de la Sănătatea se antrenează cot la cot cu jucătorii. “Reușesc să mă antrenez alături de băieți o dată, de două ori pe săptămână. Ăsta este secretul, în rest nu fac nimic special. Doar mă antrenez și fac sport săptămânal”, a afirmat Ghișa după meci, la PrimaSport.