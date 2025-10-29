Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Patronul Aurelian Ghișa a intrat pe teren cu Universitatea Craiova: "Am încercat să ajut echipa cât am putut" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Patronul Aurelian Ghișa a intrat pe teren cu Universitatea Craiova: “Am încercat să ajut echipa cât am putut”

Patronul Aurelian Ghișa a intrat pe teren cu Universitatea Craiova: “Am încercat să ajut echipa cât am putut”

Radu Constantin Publicat: 29 octombrie 2025, 21:03

Comentarii
Patronul Aurelian Ghișa a intrat pe teren cu Universitatea Craiova: Am încercat să ajut echipa cât am putut

Aurelian Ghișa. Sursa foto: captură Digi Sport

La 61 de ani, Aurelian Ghișa, patron-președinte la Sănătatea Cluj, a intrat pe teren în ultimele minute ale meciului de Cupă, cu Universitatea Craiova.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Patronul a fost introdus de Vasile Miriuţă în minutul 89 al meciului de pe “Ion Oblemenco”.

„A fost extraordinar. Am încercat să ajut echipa cât am putut. Mi-aș dorit întotdeauna să fiu alături de ei, să-i sprijin, să fiu între jucători. Probabil că le inspir puțină încredere, puțină dorință de a face performanță. La 1-0 încă speram că smulgem măcar un punct. Nu a fost să fie, experiența și-a spus cuvântul. Universitatea Craiova are un lot foarte valoros. Cu cele 4-5 schimbări făcute, Rădoi a dus jocul spre victoria Universității. Ne bucurăm că am reușit să jucăm aici, pe Oblemenco, a fost o experiență extraordinară. Ne bucurăm că am trăit fotbalul aici, în Bănie. Aici, într-adevăr, se trăiește fotbalul. Este un public extraordinar.

În primul rând, îmi iau motivația din pasiunea pentru fotbal și faptul că nu vreau să mă dau bătut niciodată. Întotdeauna gândesc că vreau să merg mai departe, să am lângă mine jucătorii și întreaga echipă tehnică și să demonstrăm că și la nivel de Liga 3 se poate face performanță. Ăsta este un exemplu clar: până în minutul 60 am fost acolo” , a declarat Aurelian Ghișa.

Chiar dacă are 61 de ani, conducătorul celor de la Sănătatea se antrenează cot la cot cu jucătorii. “Reușesc să mă antrenez alături de băieți o dată, de două ori pe săptămână. Ăsta este secretul, în rest nu fac nimic special. Doar mă antrenez și fac sport săptămânal”, a afirmat Ghișa după meci, la PrimaSport.

Reclamă
Reclamă
 

Nu este prima dată când Aurelian Ghișa intră într-un meci de Cupă. El a jucat şi contra FCSB, în 2013.

Sănătatea Cluj a pierdut, cu 1-4, meciul cu Universiattea Craiova, după ce echipa de liga a treia a condus la pauză.

Principala ipoteză în cazul morţii medicului Ştefania SzaboPrincipala ipoteză în cazul morţii medicului Ştefania Szabo
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Surpări pe autostrada construită de austrieci. Problema din 2023 se repetă în acelaşi loc
Observator
Surpări pe autostrada construită de austrieci. Problema din 2023 se repetă în acelaşi loc
„Iubitul mi-a spus să îi mărturisesc ce ascund”. Povestea bărbatului care și-a schimbat sexul și este într-o relație cu un fotbalist
Fanatik.ro
„Iubitul mi-a spus să îi mărturisesc ce ascund”. Povestea bărbatului care și-a schimbat sexul și este într-o relație cu un fotbalist
22:18
LIVE TEXTGloria Bistrița – FCSB 0-2. Denis Alibec, gol şi assist. Thiam a înscris înainte de pauză
22:16
S-a scris istorie în Arsenal – Brighton! Performanța remarcabilă stabilită de fotbalist
21:50
Denis Alibec, primul gol de la revenirea la FCSB! A spart gheaţa după un penalty controversat
21:45
LIVE TEXTInter – Fiorentina 0-0. Cristi Chivu țintește o nouă victorie în Serie A
20:57
Mirel Rădoi, iritat când a fost întrebat despre viitorul la Universitatea Craiova: “Nu sunt obligat să clarific”
20:39
Titular în premieră în acest sezon! Surpriza din echipa de start a lui Elias Charalambous la Bistrița
Vezi toate știrile
1 Florin Talpan, discurs devastator înainte de CS Dinamo – FC Dinamo: „O clonă, la fel ca FCSB. Suporterii sunt mințiți” 2 EXCLUSIVMarian Drăgulescu s-a pronunțat în scandalul de hărțuire din gimnastică: “Sunt două «bărcuțe», trei” 3 UPDATEDecizia luată de Mirel Rădoi, după ședință de la Universitatea Craiova. Ce s-a întâmplat la antrenament 4 Juri Cisotti a primit verdictul. Cât stă pe bară mijlocașul lui FCSB accidentat în meciul cu UTA 5 Surpriza pregătită de FCSB pentru meciul din Cupă cu Bistriţa. Titular în premieră la campioană 6 EXCLUSIVRăzboi total în gimnastică, după decizia luată de FRG. Replica dată de Carmencita Constantin: „Tot eu voi fi de vină”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene
Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama eiCe a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei
Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?”Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?”