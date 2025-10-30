"O perioadă foarte grea" Reacţia lui Denis Ciobotariu la revenirea după două luni de absenţă! Ce a spus de derby - Antena Sport

Denis Ciobotariu (27 de ani) a revenit pe teren, în victoria cu Dumbrăviţa, cu 4-0. După meci el a vorbit despre această perioadă de absenţă.

Denis Ciobotariu a precizat că este complet refăcut şi că este gata să joace şi în derby-ul cu Universitatea Craiova. Universitatea Craiova – Rapid e în format LIVE TEXT pe AS.ro duminică, de la ora 20:30.

Denis Ciobotariu: “Mă bucur că sunt bine fizic şi îmi pot ajuta echipa în continuare”

“(n.r: O victorie şi o revenire a ta după aproape 2 luni. Cum este?) Mă bucur foarte mult, în primul rând că a câştigat echipa. Bineînţeles, mă bucur că am revenit, a fost o perioadă foarte grea pentru mine. Mă bucur că sunt aici.

(n.r: Cum a fost? Aţi avut în faţă un adversar facil. Eraţi obişnuiţi cu adversari care vă puneau probleme) Nu neapărat facil, depinde şi cum îţi faci meciul Orice echipă, mai ales din eşalonul secund sau al treilea vine foarte motivată, se poate întâmpla să primeşti gol, cum s-a întâmplat şi aseară şi să ai probleme pe urmă.

(n.r: E mai greu de pregătit un asemenea meci?) Nu e mai greu de pregătit, dar trebuie să bine pregătit, 100%, la fel cum le pregăteşti pe celelalte. Mă bucur că asta am făcut. Ne-am pregătit foarte bine, am intrat foarte bine montaţi.