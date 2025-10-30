"O perioadă foarte grea" Reacţia lui Denis Ciobotariu la revenirea după două luni de absenţă! Ce a spus de derby - Antena Sport

Închide meniul
“O perioadă foarte grea” Reacţia lui Denis Ciobotariu la revenirea după două luni de absenţă! Ce a spus de derby

Bogdan Stănescu Publicat: 30 octombrie 2025, 23:35

Denis Ciobotariu / Profimedia Images

Denis Ciobotariu (27 de ani) a revenit pe teren, în victoria cu Dumbrăviţa, cu 4-0. După meci el a vorbit despre această perioadă de absenţă.

Denis Ciobotariu a precizat că este complet refăcut şi că este gata să joace şi în derby-ul cu Universitatea Craiova. Universitatea Craiova – Rapid e în format LIVE TEXT pe AS.ro duminică, de la ora 20:30.

Denis Ciobotariu: “Mă bucur că sunt bine fizic şi îmi pot ajuta echipa în continuare”

(n.r: O victorie şi o revenire a ta după aproape 2 luni. Cum este?) Mă bucur foarte mult, în primul rând că a câştigat echipa. Bineînţeles, mă bucur că am revenit, a fost o perioadă foarte grea pentru mine. Mă bucur că sunt aici.

(n.r: Cum a fost? Aţi avut în faţă un adversar facil. Eraţi obişnuiţi cu adversari care vă puneau probleme) Nu neapărat facil, depinde şi cum îţi faci meciul Orice echipă, mai ales din eşalonul secund sau al treilea vine foarte motivată, se poate întâmpla să primeşti gol, cum s-a întâmplat şi aseară şi să ai probleme pe urmă.

(n.r: E mai greu de pregătit un asemenea meci?) Nu e mai greu de pregătit, dar trebuie să bine pregătit, 100%, la fel cum le pregăteşti pe celelalte. Mă bucur că asta am făcut. Ne-am pregătit foarte bine, am intrat foarte bine montaţi.

(n.r: Fizic cum eşti? Dacă se apelează la tine poţi intra din primul minut la Craiova?) Bineînţeles, altfel nu eram pe teren.

(n.r: Cum a fost această perioadă? Ai privit rezultatele bune din tribună) Mă bucur pentru că suntem o echipă, suntem o familie. Ne bucurăm împreună, ne supărăm împreună. A fost greu. Mă bucur că sunt fizic bine şi îmi pot ajuta echipa în continuare.

(n.r: Cum va fi duminică la derby?) Greu, bineînţeles. Dar este un meci de fotbal, niciun meci nu seamănă cu altul. Sunt sigur că totul va fi bine pentru că echipa arată bine de ceva timp.

(n.r: E surprinzător ce se întâmplă în clasamentul Ligii 1, pentru tine?) Da, pot să zic, da… FCSB, CFR. Te aştepţi ca echipele mai bine cotate să fie mai sus în clasament. Rezultatul este ce ai pregătit, până la urmă. Faptul că suntem noi acolo nu e întâmplător”, a declarat Denis Ciobotariu pentru digisport.ro după Dumbrăviţa – Rapid 0-4, meci care s-a disputat în Giuleşti.

Dumbrăviţa – Rapid 0-4, în grupele Cupei României

Echipa bucureşteană Rapid a învins joi seara, cu 4-0, divizionara secundă Dumbrăviţa, în grupa A din Cupa României. Chiar dacă, teoretic, Rapid a jucat în deplasare, în realitate giuleştenii au disputat partida acasă, pe stadionul Giuleşti.

Echipa din Dumbrăviţa a fost organizatoarea partidei din Cupa României, care a avut loc pe stadionul Rapidului. Însă statutul de echipă oaspete a priit formaţiei lui Gâlcă.

Jambor a deschis scorul în minutul 21, iar Lars Kramer a majorat diferenţa de pe tabelă în minutul 42. Presiunea pusă de giuleşteni s-a materializat în alte două goluri înscrise în repriza secundă. Alex Dobre a transformat un penalty, în minutul 71, iar opt minute mai târziu a reuşit dubla, stabilind scorul final, Dumbrăviţa – Rapid 0-4.

