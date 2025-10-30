Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

CSC Dumbrăviţa - Rapid LIVE TEXT (21:00), în grupele Cupei României. Programul complet al zilei de joi - Antena Sport

Home | Fotbal | Cupa României | CSC Dumbrăviţa – Rapid LIVE TEXT (21:00), în grupele Cupei României. Programul complet al zilei de joi

CSC Dumbrăviţa – Rapid LIVE TEXT (21:00), în grupele Cupei României. Programul complet al zilei de joi

Publicat: 30 octombrie 2025, 17:00

Comentarii
CSC Dumbrăviţa – Rapid LIVE TEXT (21:00), în grupele Cupei României. Programul complet al zilei de joi

Costel Gâlcă, în timpul unui meci / Sport Pictures

Meciul dintre CSC Dumbrăviţa şi Rapid va încheia prima etapă a fazei grupelor din Cupa României. Chiar dacă formaţia din Timiş este gazdă, partida va avea loc pe stadionul din Giuleşti.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ziua începe la ora 15:00, atunci când Concordia Chiajna primeşte vizita celor de la FC Hermannstadt. UTA – Petrolul şi FC Botoşani – Farul sunt celelalte meciuri ale zilei.

CSC Dumbrăviţa – Rapid LIVE TEXT (21:00)

Dumbrăviţa a acceptat să vină la Bucureşti, chiar dacă, pe foaie, formaţia din Timiş este gazdă. Acest lucru s-a mai întâmplat în urmă cu trei ani, atunci când Dumbrăviţa a fost gazdă în meciul cu Rapid, dar partida s-a disputat tot în Giuleşti. Atunci, Rapid s-a impus cu 4-1, după ce Dumbrăviţa a deschis scorul.

Nu este însă singura partidă care s-a disputat pe terenul “oaspeţilor”, în prima etapă a Cupei României. Slatina a jucat împotriva celor de la CFR Cluj în Gruia, în timp ce Sănătatea Cluj, tot din postura de gazdă, a evoluat pe Ion Oblemenco împotriva Universităţii Craiova.

Dumbrăviţa nu traversează însă deloc o perioadă bună, obţinând o singură victorie în ultimele şapte partide. De partea cealaltă, Rapid vine după patru victorii în ultimele patru meciuri.

Reclamă
Reclamă

Echipe probabile în CSC Dumbrăviţa – Rapid:

  • Dumbrăvița: Mikloș – Sofran, Butnărașu, Panaite, Gladun – B. Vasile, Ailenei, Morariu – Curescu, Gondiu, Pădurariu
  • Rapid: Stolz – Braun, Bolgado, Pașcanu, Bădescu – Gojkovic, Grameni, Hromanda – Micovschi, Baroan, Jambor

Programul zilei de joi din Cupa României 

  • Concordia Chiajna – FC Hermannstadt 0-1
  • UTA Arad – Petrolul (17:00)
  • FC Botoşani – Farul (19:00)
  • CSC Dumbrăviţa – Rapid (21:00)
Vremea de mâine 31 octombrie. Va fi mult mai cald decât normalul perioadei. Maxime, între 16 şi 24 de gradeVremea de mâine 31 octombrie. Va fi mult mai cald decât normalul perioadei. Maxime, între 16 şi 24 de grade
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Deputat UDMR, discurs halucinant în Parlament. A cerut autonomia Ţinutului Secuiesc: Nu noi trebuie să plecăm
Observator
Deputat UDMR, discurs halucinant în Parlament. A cerut autonomia Ţinutului Secuiesc: Nu noi trebuie să plecăm
“Ce vreți, mă? Titlu? Pofta-n cui!”. Gigi Becali râde de olteni după scandalul fani – Rădoi – jucători după 0-0 cu Metaloglobus
Fanatik.ro
“Ce vreți, mă? Titlu? Pofta-n cui!”. Gigi Becali râde de olteni după scandalul fani – Rădoi – jucători după 0-0 cu Metaloglobus
17:16
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 30 octombrie
17:13
Anunţul lui Victor Piţurcă despre promovarea Stelei în Liga 1!
16:53
Florin Gardoș, mesaj dur după ce soţia lui Laurențiu Popescu a plâns în tribună, la meciul cu Sănătatea: “Poate ar fi bine…”
16:40
Victor Pițurcă, verdict sumbru pentru Louis Munteanu: „Să plece! A regresat”
16:25
Valeriu Iftime s-a revoltat! Finanţatorul pe care l-a “distrus”: “Un circ. Avem patroni care fac primul 11”
16:22
Gigi Becali ironizează Universitatea Craiova, după conflictul cu suporterii: „Pofta-n cui!”
Vezi toate știrile
1 Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: “O perioadă destul de grea pentru noi” 2 EXCLUSIVIoan Suciu, şedinţă de urgenţă de 4 ore cu Denisa Golgotă, după scandalul din gimnastică: “Cel care a greşit o să plătească” 3 Primul transfer al iernii cerut de Costel Gâlcă la Rapid. Anunţul lui Victor Angelescu 4 Surpriza pregătită de FCSB pentru meciul din Cupă cu Bistriţa. Titular în premieră la campioană 5 Mihai Stoica a răbufnit după Gloria Bistriţa – FCSB 1-3: “Ne-au înjurat non-stop la tribuna oficială” 6 Revenire importantă la Rapid pentru derby-ul cu Universitatea Craiova. Titularul lui Costel Gâlcă s-a refăcut
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”
Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama eiCe a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei
Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?”Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?”