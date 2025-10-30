CSC Dumbrăviţa - Rapid LIVE TEXT (21:00), în grupele Cupei României. Programul complet al zilei de joi - Antena Sport

Meciul dintre CSC Dumbrăviţa şi Rapid va încheia prima etapă a fazei grupelor din Cupa României. Chiar dacă formaţia din Timiş este gazdă, partida va avea loc pe stadionul din Giuleşti.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ziua începe la ora 15:00, atunci când Concordia Chiajna primeşte vizita celor de la FC Hermannstadt. UTA – Petrolul şi FC Botoşani – Farul sunt celelalte meciuri ale zilei.

CSC Dumbrăviţa – Rapid LIVE TEXT (21:00)

Dumbrăviţa a acceptat să vină la Bucureşti, chiar dacă, pe foaie, formaţia din Timiş este gazdă. Acest lucru s-a mai întâmplat în urmă cu trei ani, atunci când Dumbrăviţa a fost gazdă în meciul cu Rapid, dar partida s-a disputat tot în Giuleşti. Atunci, Rapid s-a impus cu 4-1, după ce Dumbrăviţa a deschis scorul.

Nu este însă singura partidă care s-a disputat pe terenul “oaspeţilor”, în prima etapă a Cupei României. Slatina a jucat împotriva celor de la CFR Cluj în Gruia, în timp ce Sănătatea Cluj, tot din postura de gazdă, a evoluat pe Ion Oblemenco împotriva Universităţii Craiova.

Dumbrăviţa nu traversează însă deloc o perioadă bună, obţinând o singură victorie în ultimele şapte partide. De partea cealaltă, Rapid vine după patru victorii în ultimele patru meciuri.