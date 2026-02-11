Paul Iacob, monolog după acuzațiile primite de Oțelul în urma meciului cu FCSB: „E ceva incredibil” - Antena Sport

La câteva zile după eșecul drastic suferit în campionat în fața celor de la FCSB, Oțelul Galați a fost eliminată și din Cupa României, ca urmare a înfrângerii cu Universitatea Cluj.

După fluierul final, jucătorii lui Laszlo Balint au avut un discurs dur la adresa celor care au pus la îndoială rezultatul partidei contra campioanei României.

Paul Iacob: „Toată lumea aștepta reacții din partea noastră”

Paul Iacob a avut un discurs dur la finalul partidei pierdute cu Universitatea Cluj, din grupele Cupei României. Fundașul celor de la Oțelul Galați a discutat mai mult despre suspiciunile de blat de la jocul cu FCSB, acolo unde elevii lui Laszlo Balint au fost acuzați că ar fi cedat în fața campioanei, drept compensației pentru banii încasați de club pe Joao Paulo.

Jucătorul gălățenilor s-a enervat și „le-a bătut obrazul” celor care au comentat într-un sens negativ rezultatul jocului din ultima etapă de Liga 1.

„Aș avea multe de spus. Toată lumea aștepta reacții din partea noastră. Să încep cu începutul. Nu cred că e cineva în măsură să justifice valoarea lui Joao Paulo, din moment ce dânsul nu a văzut un meci cap-coadă al lui.