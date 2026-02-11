Paul Iacob, monolog după acuzațiile primite de Oțelul în urma meciului cu FCSB: „E ceva incredibil” - Antena Sport

Închide meniul
Paul Iacob, monolog după acuzațiile primite de Oțelul în urma meciului cu FCSB: „E ceva incredibil”

Daniel Işvanca Publicat: 11 februarie 2026, 22:58

Comentarii
Paul Iacob, monolog după acuzațiile primite de Oțelul în urma meciului cu FCSB: E ceva incredibil”

Paul Iacob / SPORT PICTURES

La câteva zile după eșecul drastic suferit în campionat în fața celor de la FCSB, Oțelul Galați a fost eliminată și din Cupa României, ca urmare a înfrângerii cu Universitatea Cluj.

După fluierul final, jucătorii lui Laszlo Balint au avut un discurs dur la adresa celor care au pus la îndoială rezultatul partidei contra campioanei României.

Paul Iacob: „Toată lumea aștepta reacții din partea noastră”

Paul Iacob a avut un discurs dur la finalul partidei pierdute cu Universitatea Cluj, din grupele Cupei României. Fundașul celor de la Oțelul Galați a discutat mai mult despre suspiciunile de blat de la jocul cu FCSB, acolo unde elevii lui Laszlo Balint au fost acuzați că ar fi cedat în fața campioanei, drept compensației pentru banii încasați de club pe Joao Paulo.

Jucătorul gălățenilor s-a enervat și „le-a bătut obrazul” celor care au comentat într-un sens negativ rezultatul jocului din ultima etapă de Liga 1.

„Aș avea multe de spus. Toată lumea aștepta reacții din partea noastră. Să încep cu începutul. Nu cred că e cineva în măsură să justifice valoarea lui Joao Paulo, din moment ce dânsul nu a văzut un meci cap-coadă al lui.

Noi, cel care îl cunoaștem, îi știm valoarea și părerea personală e că FCSB a făcut o afacere faorte-foarte bună, pentru că nu e un jucător de 600.000 de euro, ci de mult mai mult. Cred că nu era cazul să vorbească atâta pe subiectul ăsta.

Și, ca să acuzi jucători că fac blaturi, ar trebui să ai ceva foarte-foarte adevărat sau să ai o dovada clară. Iar, mai apoi, să spui ‘dacă Oțelul nu pierde, sunt niște blatisti’, asta e ceva incredibil!”.

Toată lumea a vehiculat foarte multe chestii și doare

„Aș putea să vin și eu cu o provocare: dacă dânsul mai scrie despre Oțelul, înseamnă că e corupt! Pot să spun asta fără nimic la mână?

Sau, dacă el scrie despre Oțelul va fi corupt, iar dacă nu scrie eu îmi voi cere scuze. Cum sună asta? Exact așa a făcut și dânsul, ceea ce a durut foarte tare. Deja toată lumea a vehiculat foarte multe chestii și doare.

Nimeni nu știe cât am mers noi cu autocarul, cât de greu ne-a fost și cât ne sacrificăm. Au fost băieți care au jucat azi 90 de minute după alte trei meciuri a câte 90 de minute.

Oțelul a avut cea mai grea programare dintre toate echipele și vă rog să le consultați, am avut și deplasări și doar din trei în trei zile. N-am avut o dată un meci la patru zile”, a declarat Paul Iacob, potrivit digisport.ro.

