Xabi Alonso, după Barcelona - Real Madrid 3-2: "Era cea mai puţin importantă competiţie" - Antena Sport

Xabi Alonso a susţinut la conferinţa de presă de după Barcelona – Real Madrid 3-2 că “galacticii” au pierdut trofeul celei mai puţin importante competiţii a sezonului, Supercupa Spaniei.

Rămâne de văzut dacă galacticii se vor revanşa în celelalte întreceri. Asta dacă ţinem cont că Barcelona e pe primul loc în La Liga, cu 49 de puncte, cu patru mai multe decât echipa de pe Bernabeu.

Declaraţiile lui Xabi Alonso după Barcelona – Real Madrid 3-2

„Doare indiferent de situație. A fost strâns. Un meci foarte competitiv, încântător. Rămâi cu ideea că am avut două faze clare la final, am fost aproape să egalăm. Într-un final, îi felicităm pe cei de la Barcelona.

Multe s-au întâmplat în ultimele 15 minute ale primei reprize, am controlat jocul bine și fără minge, am avut două șanse clare. Am primit gol primii, dar echipa a arătat caracter, am intrat la pauză cu 2-2. A doua repriză a fost competitivă, strânsă. Am încercat să egalăm, dar nu a fost posibil.

Golul lui Vinicius a fost extraordinar, daunele pe care le-a făcut pe flanc. Echipa a muncit mult, am dat tot, dar nu a fost să fie azi. Vinicius a cerut să fie schimbat, a jucat foarte bine până în minutul 85.