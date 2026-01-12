Xabi Alonso, după Barcelona - Real Madrid 3-2: "Era cea mai puţin importantă competiţie" - Antena Sport

Închide meniul
Xabi Alonso, după Barcelona - Real Madrid 3-2: "Era cea mai puţin importantă competiţie"

Home | Fotbal | La Liga | Xabi Alonso, după Barcelona – Real Madrid 3-2: "Era cea mai puţin importantă competiţie"

Xabi Alonso, după Barcelona – Real Madrid 3-2: “Era cea mai puţin importantă competiţie”

Dan Roșu Publicat: 12 ianuarie 2026, 8:56

Comentarii
Xabi Alonso, după Barcelona – Real Madrid 3-2: Era cea mai puţin importantă competiţie

Xabi Alonso, în timpul unui meci - Profimedia Images

Xabi Alonso a susţinut la conferinţa de presă de după Barcelona – Real Madrid 3-2 că “galacticii” au pierdut trofeul celei mai puţin importante competiţii a sezonului, Supercupa Spaniei.

Rămâne de văzut dacă galacticii se vor revanşa în celelalte întreceri. Asta dacă ţinem cont că Barcelona e pe primul loc în La Liga, cu 49 de puncte, cu patru mai multe decât echipa de pe Bernabeu.

Declaraţiile lui Xabi Alonso după Barcelona – Real Madrid 3-2

„Doare indiferent de situație. A fost strâns. Un meci foarte competitiv, încântător. Rămâi cu ideea că am avut două faze clare la final, am fost aproape să egalăm. Într-un final, îi felicităm pe cei de la Barcelona.

Multe s-au întâmplat în ultimele 15 minute ale primei reprize, am controlat jocul bine și fără minge, am avut două șanse clare. Am primit gol primii, dar echipa a arătat caracter, am intrat la pauză cu 2-2. A doua repriză a fost competitivă, strânsă. Am încercat să egalăm, dar nu a fost posibil.

Golul lui Vinicius a fost extraordinar, daunele pe care le-a făcut pe flanc. Echipa a muncit mult, am dat tot, dar nu a fost să fie azi. Vinicius a cerut să fie schimbat, a jucat foarte bine până în minutul 85.

Acum trebuie să schimbăm pagina cât de repede se poate, este un joc, o competiție… dintre cele pe care le avem este cea mai puțin importantă. Trebuie să ne uităm în față, să ne recuperăm oamenii, să ne recuperăm moralul și să mergem mai departe. Kylian Mbappe urma să intre înainte să fie 3-2. Este păcat că eram deja în spate pe tabelă”, a spus Xabi Alonso, citat de Marca.

Barcelona a câştigat Supercupa Spaniei

Barcelona a cucerit duminică seara, la Jeddah, Supercupa Spaniei, după ce a învins în finală, scor 3-2, rivala Real Madrid.

Barcelona a câştigat primul „El Clasico” al anului, care s-a desfăşurat la Jeddah, în Arabia Saudită, pe Alinma Stadium, în cadrul finalei Supercupei Spaniei. Catalanii au deschis scorul în minutul 36, prin Raphinha, pe contraatac, după o greşeală a lui Rodrygo la centrul terenului.

Ger și zăpadă aproape în toată țara: copaci căzuți, drumuri blocate și risc de hipotermieGer și zăpadă aproape în toată țara: copaci căzuți, drumuri blocate și risc de hipotermie
Vinicius a egalat în al doilea minut al prelungirilor primei părţi, însă finalul reprizei a fost unul de infarct. Deşi arbitrul Jose Luis Munuera arătase trei minute de prelungire, repriza întâi s-a încheiat abia în minutul 45+8, timp care a fost folosit la maximum de cele două echipe.

Catalanii au preluat din nou conducerea, prin Lewandowski, din pasa lui Pedri, în minutul 45+4, pentru ca două minute mai târziu Gonzalo Garcia să aducă din nou egalarea pe tabelă. În partea secundă goalkeeperul Barcelonei s-a opus la şutul lui Vinicius, din minutul 51 şi la cel al lui Rodrygo, din minutul 62.

A venit apoi minutul 73, cu golul lui Raphinha, un şut deviat la care Courtois nu a mai avut ce face, şi Xabi Alonso l-a aruncat în luptă pe Mbappe. Însă golul madrilenilor nu a venit, chiar dacă în minutul 90 Frenkie de Jong a primit roşu direct pentru un fault la Mbappe.

Barcelona s-a impus cu 3-2 în faţa Realului şi a câştigat pentru a 16-a oară trofeul, pentru al doilea an consecutiv.

