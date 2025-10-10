Adrian Iencsi surprinde, după România U20 - Cehia U20 2-2: „Ne-am descurcat destul de bine” - Antena Sport

Naționala sub 20 de ani a României a remizat vineri pe stadionul din Chiajna contra selecționatei din Cehia. Tricolorii pregătiți de Adrian Iencsi a condus cu scorul de 2-0, însă s-a retras inexplicabil, lucru care i-a permis Cehiei să revină în joc.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După fluierul final, selecționerul naționalei noastre a tras concluziile, însă a surprins, precizând că este mulțumit de felul în care au evoluat jucătorii săi.

Adrian Iencsi: „ Chiar sunt foarte mulțumit de băieți ”

La debutul lui Adrian Iencsi pe banca tehnică, selecționata sub 20 de ani a României a obținut doar o remiză la Chiajna contra naționalei Cehiei. Disputa a fost controlată de oaspeți, care au dominat, mai ales în repriza a doua.

Deși tricolorii au avut avantaj de două goluri pe tabelă, „elevii” lui Ales Krecek au revenit rapid în meci și au redus din diferență înaintea pauzei. Repriza a doua a fost controlată de vizitatori, care au restabilit egalitatea pe final. După fluierul final, Adrian Iencsi a tras concluziile.

„Pot spune că sunt mulțumit. Știam ce echipă întâlnim. E o echipă care riscă foarte mult, joacă cu un pressing ultra-ofensiv. Chiar este o echipă care poate înscrie multe goluri. Stau foarte bine fizic, au jucători cu talie. Joacă la echipele lor de club.