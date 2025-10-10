Adrian Iencsi surprinde, după România U20 - Cehia U20 2-2: „Ne-am descurcat destul de bine” - Antena Sport

Închide meniul
Adrian Iencsi surprinde, după România U20 - Cehia U20 2-2: „Ne-am descurcat destul de bine"

Adrian Iencsi surprinde, după România U20 – Cehia U20 2-2: „Ne-am descurcat destul de bine"

Adrian Iencsi surprinde, după România U20 – Cehia U20 2-2: „Ne-am descurcat destul de bine”

Daniel Işvanca Publicat: 10 octombrie 2025, 20:59

Adrian Iencsi surprinde, după România U20 – Cehia U20 2-2: Ne-am descurcat destul de bine”

Adrian Iencsi, selecționer România U20 / SPORT PICTURES

Naționala sub 20 de ani a României a remizat vineri pe stadionul din Chiajna contra selecționatei din Cehia. Tricolorii pregătiți de Adrian Iencsi a condus cu scorul de 2-0, însă s-a retras inexplicabil, lucru care i-a permis Cehiei să revină în joc.

După fluierul final, selecționerul naționalei noastre a tras concluziile, însă a surprins, precizând că este mulțumit de felul în care au evoluat jucătorii săi.

Adrian Iencsi: „Chiar sunt foarte mulțumit de băieți

La debutul lui Adrian Iencsi pe banca tehnică, selecționata sub 20 de ani a României a obținut doar o remiză la Chiajna contra naționalei Cehiei. Disputa a fost controlată de oaspeți, care au dominat, mai ales în repriza a doua.

Deși tricolorii au avut avantaj de două goluri pe tabelă, „elevii” lui Ales Krecek au revenit rapid în meci și au redus din diferență înaintea pauzei. Repriza a doua a fost controlată de vizitatori, care au restabilit egalitatea pe final. După fluierul final, Adrian Iencsi a tras concluziile.

„Pot spune că sunt mulțumit. Știam ce echipă întâlnim. E o echipă care riscă foarte mult, joacă cu un pressing ultra-ofensiv. Chiar este o echipă care poate înscrie multe goluri. Stau foarte bine fizic, au jucători cu talie. Joacă la echipele lor de club.

Sunt mulțumit de jucători. Noi am schimbat cumva în apărare în repriza a doua pentru că simțeam că nu mai aveam prospețime. Ne-am descurcat destul de bine, am încercat să închidem spațiile. Chiar sunt foarte mulțumit de băieți”.

Adrian Iencsi: „Ar trebui să-i ambiționeze pe băieți

„Am avut mereu jucători foarte talentați. Mulți care au participat la turneul U19 (n.r. EURO U19) nu joacă la echipele lor. Trebuie încurajați și să înțeleagă că această naționala U20 este o trambulină pentru ei.

Mai avem meciuri foarte bune, cu Germania și Portugalia. Mie îmi place. Ar trebui să-i ambiționeze pe băieți. Am reușit să avem avantaj de două goluri. Am încercat să ținem de rezultat, să-i lovim pe contraatac. Chiar dacă cehii se aflau în avantaj, ei încercau și ar fi trebuit să fim puțin mai atenți”, a declarat selecționerul Adrian Iencsi, potrivit digisport.ro

